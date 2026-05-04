Ilyen nincs: egy komplett német gázerőművét odaajándékoznak Ukrajnának, azonnal kitört a balhé – "Ez abszurd és arculcsapás"

Egy leszerelt gáztüzelésű erőmű az Északi Áramlat vezetéken új célállomást kapott: a selejtezés helyett Ukrajnába szállítják az erőművet – egy korábban még nem látott energiasegély formájában. A jobboldali német AfD párt „abszurdnak” nevezi a lépést.
Csókási Annamária
2026.05.04, 21:17

Ukrajnának adományoznak egy gáztüzelésű erőművet, amely azon a ponton épül, ahol a jelenleg használaton kívüli Északi Áramlat 1 földgázvezeték csatlakozik a német gázszállító hálózathoz. A Sefe Securing Energy for Europe GmbH (Berlin) bejelentette, hogy az erőmű működése veszteségessé vált a Balti-tengeren keresztüli orosz gázszállítások 2022 szeptemberében történő leállításával. A Sefe saját állítása szerint az üzemeltető, az Industriekraftwerk Greifswald GmbH (IKG) többségi részvényese. Az NDR hírtelevízió korábban már beszámolt erről.

Egy teljes gáztüzelésű erőművet ajándékozik Németország Ukrajnának / Fotó: Kallus György

Elemenként adják át az erőművet

A Greifswald melletti Lubminban található erőmű kizárólag az orosz földgáz német gázvezeték-hálózatba történő betáplálásához szükséges technológiai hő biztosítására szolgált. Nem volt más vevő a hőre, így a működés 2023-ban leállt. A vállalat szerint nem találtak vevőt az erőműre. Az NDR jelentése szerint 

az erőmű kapacitása 84 megawatt volt.

„Az erőművet ezért humanitárius segély keretében egy ukrán erőmű-üzemeltető rendelkezésére bocsátjuk, aki maga gyűjti be azt” – nyilatkozta Sefe. Ez nem eredményez semmilyen gazdasági hátrányt a vállalat számára a leszereléshez és a selejtezéshez képest. „Ugyanakkor a tranzakció hozzájárul Ukrajna energiainfrastruktúrájának fenntartásához.”

„Abszurdnak” nevezik a német döntést

A helyi AfD párt bírálta az intézkedést. Nikolaus Kramer, az AfD tagja a tartományi parlamentben és a Vorpommern-Greifswald járási tanácsban „abszurdnak” nevezte a lépést. Míg pártja a járási tanácsban arra fogja ösztönözni a járási adminisztrátort, hogy győzze meg a tartományi kormányt egy új gáztüzelésű erőmű építéséről Lubminban, „egy teljes mértékben működőképes hő- és villamosenergia-termelő erőművet fognak ott lebontani és Ukrajnának adni” – idézte a politikust a „Nordkurier” újság . Kramer hozzátette: Ennek az erőműnek az állam energiabiztonságát kellett volna szolgálnia. 

Ez egy pofon a polgáraink arcába.

2022 nyarán Oroszország csökkentette, majd teljesen leállította a gázszállítást az Északi Áramlat 1-en keresztül. Az Északi Áramlat 1, akárcsak az Északi Áramlat 2 – amely Oroszország ukrajnai inváziója miatt soha nem került üzembe – röviddel ezután súlyosan megrongálódott a robbanásokban. Továbbra sem világos, hogy a javításokat elvégzik-e, és ha igen, mikor. Oroszország ukrajnai invázióját követően Németország már nem kíván orosz földgázt importálni – közölte a német Welt.

Nem az első szokatlan adomány 

Az Európai Bizottság még 2025 decemberében bejelentette, hogy sikeresen Ukrajnába szállított egy teljes hőerőművet Litvániából. A testület sajtóközleménye szerint ez a bizottság eddigi legnagyobb összehangolt logisztikai művelete volt, mely jelentősen növeli az ország energiatermelő kapacitását. Az erőmű mintegy egymillió ember villamosenergia-ellátását képes biztosítani.

Az uniós polgári védelmi mechanizmus keretében eddig 9500 áramfejlesztőt és 7200 transzformátort juttattak el Ukrajnába, ami összesen körülbelül 9 millió ember energiaellátását segítette.

A közlemény szerint az Európai Bizottság eddig több mint 1,2 milliárd eurót különített el humanitárius segélyprogramokra Ukrajnában, és összesen több mint 160 ezer tonna segélyt juttatott el az országba.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
