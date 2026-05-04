Ukrajnának adományoznak egy gáztüzelésű erőművet, amely azon a ponton épül, ahol a jelenleg használaton kívüli Északi Áramlat 1 földgázvezeték csatlakozik a német gázszállító hálózathoz. A Sefe Securing Energy for Europe GmbH (Berlin) bejelentette, hogy az erőmű működése veszteségessé vált a Balti-tengeren keresztüli orosz gázszállítások 2022 szeptemberében történő leállításával. A Sefe saját állítása szerint az üzemeltető, az Industriekraftwerk Greifswald GmbH (IKG) többségi részvényese. Az NDR hírtelevízió korábban már beszámolt erről.

Elemenként adják át az erőművet

A Greifswald melletti Lubminban található erőmű kizárólag az orosz földgáz német gázvezeték-hálózatba történő betáplálásához szükséges technológiai hő biztosítására szolgált. Nem volt más vevő a hőre, így a működés 2023-ban leállt. A vállalat szerint nem találtak vevőt az erőműre. Az NDR jelentése szerint

az erőmű kapacitása 84 megawatt volt.

„Az erőművet ezért humanitárius segély keretében egy ukrán erőmű-üzemeltető rendelkezésére bocsátjuk, aki maga gyűjti be azt” – nyilatkozta Sefe. Ez nem eredményez semmilyen gazdasági hátrányt a vállalat számára a leszereléshez és a selejtezéshez képest. „Ugyanakkor a tranzakció hozzájárul Ukrajna energiainfrastruktúrájának fenntartásához.”

„Abszurdnak” nevezik a német döntést

A helyi AfD párt bírálta az intézkedést. Nikolaus Kramer, az AfD tagja a tartományi parlamentben és a Vorpommern-Greifswald járási tanácsban „abszurdnak” nevezte a lépést. Míg pártja a járási tanácsban arra fogja ösztönözni a járási adminisztrátort, hogy győzze meg a tartományi kormányt egy új gáztüzelésű erőmű építéséről Lubminban, „egy teljes mértékben működőképes hő- és villamosenergia-termelő erőművet fognak ott lebontani és Ukrajnának adni” – idézte a politikust a „Nordkurier” újság . Kramer hozzátette: Ennek az erőműnek az állam energiabiztonságát kellett volna szolgálnia.

Ez egy pofon a polgáraink arcába.

2022 nyarán Oroszország csökkentette, majd teljesen leállította a gázszállítást az Északi Áramlat 1-en keresztül. Az Északi Áramlat 1, akárcsak az Északi Áramlat 2 – amely Oroszország ukrajnai inváziója miatt soha nem került üzembe – röviddel ezután súlyosan megrongálódott a robbanásokban. Továbbra sem világos, hogy a javításokat elvégzik-e, és ha igen, mikor. Oroszország ukrajnai invázióját követően Németország már nem kíván orosz földgázt importálni – közölte a német Welt.