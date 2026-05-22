Ha Orbán Viktornak a német gazdaság segített be, Magyar Péternek már nem fog

A német gazdaság trendjei meghatározó befolyással bírnak a közép-európai, benne a magyar teljesítményre is. Erősen kezdték az évet a németek, a gazdaságuk 0,3 százalékkal nőtt az idei első negyedévben a tavalyi utolsó negyedévhez képest – erősítette meg pénteken a német statisztikai hivatal. Az év kezdetén tehát a német gazdaság még el tudta kerülni az iráni háború negatív hatását és negyedév/negyedév alapon a tavalyi első negyedév óta legmagasabb növekedést produkálta.

A német gazdaság felépülését az emelkedő kamatszintek is fékezhetik / Fotó: Kai Pfaffenbach / Reuters

A tavalyi első negyedév gyors növekedését a vámok megelőzése céljából felpörgetett export hajtotta, mely most is fontos szerepet játszott a növekedésben az állami kiadások mellett. Ugyanakkor az év elején a magánszektor beruházásai és az építőipar visszahúzták a német gazdaságot, míg a fogyasztás változatlan maradt.

A német gazdaság magára talált, de a növekedés szerkezete nem túl biztató

Ugyancsak visszafogta a német gazdasággot a készletek kisöprése, ami 0,9 százalékponttal húzta vissza a negyedéves növekedést. Ezt azonban ellensúlyozta az export, ami 1,3 százalékponttal járult hozzá a GDP növekedéséhez. Az ING Bank jegyzete szerint azonban ezek a nagy ingadozások óvatosságra intenek az adatok értékelésében.

A pénzintézet szerint a növekedés szerkezete, párhuzamosan a Közel-Kelet körüli bizonytalansággal és növekvő energiaárakkal nem jó ómen a közeljövőre nézve, hiszen nehéz elképzelni, hogy az export képes lesz megismételni az első negyedév jó teljesítményét, miközben az ellátási láncok szakadozása miatt a vállalatok nagyobb készletállományokat halmozhatnak fel.

A magas energiaárak pedig a fogyasztás felépülését akadályozhatják meg, míg az emelkjedő kamatok az építőipart húzhatják vissza.

Ha felnyög a német gazdaság, a magyar is érzi a fájdalmat

Mindezek után egyedül a kormányzati kiadások maradnak meg, mint a növekedés lehetséges motorja, ami nem túl biztató kilátás. A régóta szenvedő német gazdaság váratlanul jó szereplése az év elején az első negyedév gyors magyarországi növekedéséhez is hozzájárulhatott – noha azt főként a fogyasztás hajthatta – így a lendület kifulladása hazánkat is előnytelenül érintheti. Különösen, hogy bár a Központi Statisztikai Hivatal még nem közölt részletes adatokat, azt elárulta, hogy az ipar teljesítménye hosszú idő után ismét segítette a magyar gazdaság növekedését.

Márpedig a magyar ipar teljesítménye összefügg a német export alakulásával,

így ha bejön a holland bank előrejelzése, az nem sok jót ígér a magyar gazdaság számára sem. A felhasználási oldalon ugyanakkor a magyar gazdaság növekedéséhez hozzájárult az is, hogy a fegyverpénz, a 14. havi nyugdíj, a családi adókedvezmény megduplázása, valamint a 40 év alatti anyák szja-mentessége jelentősen emelte a lakosság rendelkezésre álló jövedelmét, aminek legnagyobb részét a lakosság vélhetően el is költötte.