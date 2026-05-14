A német gazdaság sem teljesen reménytelen, a közepes vállalatok tartják a víz felszíne felett

Németország lemaradt, de a kicsik éltetik reményt. A kkv-k adják a német gazdaság éltető erejét, de szükségük lenne a politika segítségére.
M. Cs.
2026.05.14, 10:10
Frissítve: 2026.05.14, 10:27

Jelentős lemaradásban a német gazdaság és nagy bajban az ipar egy sor kulcsfontosságú szektorban, van azonban a gazdaságnak egy olyan része, amelyik nem veszítette el a versenyképességét. A kis- és közepes vállalatok (kkv) jól működnek, és ez sokkal fontosabb, mint sokan gondolnák, a cégek több mint 99 százaléka ebbe a körbe tartozik, és ezek adják a nettó hozzáadott érték 50 százalékát.

Friedrich Merz kancellár is tisztában van vele, hogy a német gazdaság bajban van / Fotó: DPA Picture-Alliance via AFP

Németország továbbra is a világ öt legnagyobb gazdasága közé tartozik, bár a növekedési kilátásokat az idén megint jelentősen megvágta a kormány , az infláció pedig gyorsul. Az iráni háború miatt megugró energiaárak újabb csapást mérnek Európa legnagyobb gazdaságára.

Friedrich Merz kancellár átfogó reformcsomaggal igyekszik kibillenteni a német gazdaság szekerét a kátyúból,

ám a siker meglehetősen szerény esélyével.

Tény, hogy Németország lemaradt az Egyesült Államok és Kína mögött, de továbbra is „a legjobb a többiek közül”, és ez nemcsak néhány nagy névnek, hanem a kis- és középvállalkozásoknak is köszönhető.

Elveszítette vezető szerepét a német gazdaság

Az is tény azonban, hogy egyre több kétség merül fel a német ipar nemzetközi versenyképességével kapcsolatban. A napelemszektorban például korábban vezető szerepet töltött be – ma Kína dominál. Ugyanez történt az autóiparban is.

Néhány cég, például az SAP megőrizte globális szerepét / Fotó: DPA Picture-Alliance via AFP

Alig maradt néhány német óriás, amely továbbra is globális vezető. Ilyen például 

  • az SAP, Európa legnagyobb szoftverszolgáltatója, 
  • a Deutsche Telekom 
  • és a DHL Group, 

a világ vezető logisztikai és nemzetközi expressz szállítmányozási cége.

A német kkv-k közül is sok roppant sikeres a saját területén, gazdasági jelentőségüket pedig jól mutatja, hogy évek óta 

ezek foglalkoztatják a munkavállalók több mint felét.

Az ismertebbek közé tartozik az optikára és optoelektronikára szakosodott Zeiss, amelynek a példája mutatja, hogy nem feltétlenül kell globális nagyvállalatnak lenni ahhoz, hogy egy cég kulcsfontosságú és meghatározó szerepet játsszon az értékláncban.

A középvállalatok tartják a frontot

Maximilian Flaig, a Német Középvállalkozások Szövetségének (BVMW) szóvivője a sikert azzal magyarázta a Deutsche Wellének, hogy ezek a cégek számos erősséget egyesíthetnek: „világszinten egyedülálló duális képzési rendszert, magas szintű műszaki szakértelmet, kivételes megbízhatóságot és figyelemre méltó alkalmazkodóképességet”.

A német autóipar veszített Kínával szemben / Fotó: DPA Picture-Alliance via AFP

Szerinte azonban a legfontosabb tényező az, hogy a német középvállalatok hosszú távon gondolkodnak, felelősségteljesen cselekszenek, és közel maradnak piacaikhoz és alkalmazottaikhoz. „Ez a központi versenyelőnyük” – hangsúlyozta.

Az innovációt, a szakértelmet, a minőséget és a megbízhatóságot emelte ki Martin Herrenknecht, az alagútfúró gépek gyártó Herrenknecht AG alapítója és vezérigazgatója is. „Ezeket az értékeket világszerte elismerik és értékelik” – állítja.

Ő is kiemelte a portálnak annak fontosságát, hogy 

a kkv-k képesek valamire, amire a nagy cégek zöme nem: közeli kapcsolatot ápolnak a fogyasztóikkal.

„Nálunk a fogyasztó a király – ha valami nem működik, akkor akár éjszaka is kimegyünk az építési területre, hogy megoldjuk a problémát. Számunkra ez vállalkozói becsület kérdése.”

A kisebbek gyorsan képesek alkalmazkodni

A nagyközönség számára hasonlóan ismeretlen név lehet az Ottobock, mégpedig globális vezető a protézisek terén. A cég szinte minden paralimpiai sportolónak készít protézist, ortézist (ízületek, csontok, szalagok tehermentesítésére, rögzítésére, stabilizálására) vagy a funkció helyreállítására szolgáló külső gyógyászati segédeszközt vagy kerekesszéket.

Az Ottobock az egyik sikertörténet / Fotó: AFP

Nagy előnye, hogy a méretének köszönhetően gyorsan tud alkalmazkodni a különböző nemzetközi piacokhoz, szabályozási keretekhez és az ügyfelek igényeihez – mondta a portálnak Merle Florstedt, a cég szóvivője.

Számos német innováció aratott nemzetközi sikert, például az MP3 hangtömörítési formátum vagy a mágneses lebegtető vonat, de nem tudták megakadályozni, hogy ebből más országokban csináljanak üzleti sikert. A mágneses lebegtető vonat például ma Kínában, és nem Németországban közlekedik.

Kellene a politika segítsége is

A német középvállalatok optimistán tekintenek a jövőbe, meggyőződésük, hogy képesek továbbra is állni a nemzetközi versenyt – de ehhez szükségük van politikai támogatásra is.

„Valódi és átfogó strukturális reformokra van szükség, mindenekelőtt felgyorsított beruházásokra az infrastruktúrába – a vasútba, az utakba és a digitalizációba” – hangsúlyozta Herrenknecht.

A Zeiss példája mutatja, hogy nem kell nagynak lenni / Fotó: NurPhoto via AFP

Szerencsére azzal a berlini kormány is tisztában van, hogy az ország évtizedekig elhanyagolta az infrastruktúra fejlesztését, így hatalmas lemaradást kell behozni.

A német parlament tavaly márciusban meg is szavazott egy költségvetési gigacsomagot, amely akár 500 milliárd eurót fordíthat erre a célra – kérdés, hogy ez elég lesz-e.

A szövetségi kormány tisztában van azzal is, hogy elengedhetetlenek a strukturális reformok,

különben elpazarolt pénz lesz a kiadási csomag. Emellett Berlin feladata lenne a versenyképes energiaárak biztosítása is, amire azonban még kisebb az esély, a koalíció egyelőre csak mérlegeli, hogy extraprofitadóval, ársapkával vagy adócsökkentéssel reagáljon-e, mert a bezárt atomerőműveket nem lehet újraindítani akkor sem, ha akarnák.

 

