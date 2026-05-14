A német gazdaság sem teljesen reménytelen, a közepes vállalatok tartják a víz felszíne felett

Jelentős lemaradásban a német gazdaság és nagy bajban az ipar egy sor kulcsfontosságú szektorban, van azonban a gazdaságnak egy olyan része, amelyik nem veszítette el a versenyképességét. A kis- és közepes vállalatok (kkv) jól működnek, és ez sokkal fontosabb, mint sokan gondolnák, a cégek több mint 99 százaléka ebbe a körbe tartozik, és ezek adják a nettó hozzáadott érték 50 százalékát.

Friedrich Merz kancellár is tisztában van vele, hogy a német gazdaság bajban van

Németország továbbra is a világ öt legnagyobb gazdasága közé tartozik, bár a növekedési kilátásokat az idén megint jelentősen megvágta a kormány , az infláció pedig gyorsul. Az iráni háború miatt megugró energiaárak újabb csapást mérnek Európa legnagyobb gazdaságára.

Friedrich Merz kancellár átfogó reformcsomaggal igyekszik kibillenteni a német gazdaság szekerét a kátyúból,

ám a siker meglehetősen szerény esélyével.

Tény, hogy Németország lemaradt az Egyesült Államok és Kína mögött, de továbbra is „a legjobb a többiek közül”, és ez nemcsak néhány nagy névnek, hanem a kis- és középvállalkozásoknak is köszönhető.

Elveszítette vezető szerepét a német gazdaság

Az is tény azonban, hogy egyre több kétség merül fel a német ipar nemzetközi versenyképességével kapcsolatban. A napelemszektorban például korábban vezető szerepet töltött be – ma Kína dominál. Ugyanez történt az autóiparban is.

Néhány cég, például az SAP megőrizte globális szerepét

Alig maradt néhány német óriás, amely továbbra is globális vezető. Ilyen például

az SAP, Európa legnagyobb szoftverszolgáltatója,

a Deutsche Telekom

és a DHL Group,

a világ vezető logisztikai és nemzetközi expressz szállítmányozási cége.

A német kkv-k közül is sok roppant sikeres a saját területén, gazdasági jelentőségüket pedig jól mutatja, hogy évek óta

ezek foglalkoztatják a munkavállalók több mint felét.

Az ismertebbek közé tartozik az optikára és optoelektronikára szakosodott Zeiss, amelynek a példája mutatja, hogy nem feltétlenül kell globális nagyvállalatnak lenni ahhoz, hogy egy cég kulcsfontosságú és meghatározó szerepet játsszon az értékláncban.

A középvállalatok tartják a frontot

Maximilian Flaig, a Német Középvállalkozások Szövetségének (BVMW) szóvivője a sikert azzal magyarázta a Deutsche Wellének, hogy ezek a cégek számos erősséget egyesíthetnek: „világszinten egyedülálló duális képzési rendszert, magas szintű műszaki szakértelmet, kivételes megbízhatóságot és figyelemre méltó alkalmazkodóképességet”.