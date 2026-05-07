Brutális leépítésbe kezd a Magyarországon is jelen lévő német autóipari multi – 3000 munkahelyet szüntet meg világszerte

A DAX-on jegyzett vállalat 3000 munkahely megszüntetését tervezi műanyagrészlegénél – sokukat Németországban. A német Continental társadalmilag felelős megközelítést ígér a létszámleépítés terén.
Csókási Annamária
2026.05.07, 17:38
Frissítve: 2026.05.07, 18:13

Eladó a Continental műanyag- és gumirészlege. A társaság világszerte háromezer munkahely megszüntetését tervezi. Németországban körülbelül 1600 alkalmazottat érintenek a leépítések, akiknek egy részét „versenyképes költségszerkezetű országokba” helyezik át – jelentette be a Continental Contitech divíziója csütörtökön Hannoverben.

A németországi multi leépítéseket szervez / Fotó: DPA Picture-Alliance via AFP

A Contitech célja, hogy 2028-tól kezdődően évi körülbelül 150 millió euróval csökkentse költségeit, ahogy azt a vállalat tavaly ősszel bejelentette. A létszámleépítések mértéke azonban korábban nem volt egyértelmű. A részleg világszerte több mint 20 ezer embert foglalkoztat, akik közül 7700-an Németországban dolgoznak a Handelsblatt értesülése szerint.

„A ContiTech azt tervezi, hogy minden intézkedést társadalmilag a lehető felelősségteljesebben fog megtenni” – áll a közleményben. A vállalat egy azonnal induló önkéntes felmondási programra, valamint

belső és külső átképzésre támaszkodik.

A létszámleépítések főként a hannoveri adminisztratív irodákban és – kisebb mértékben – más telephelyeken zajlanak majd.

A Continental tervei szerint idén eladja a Contitechet, hogy teljes mértékben a gumiabroncs-üzletágára összpontosíthasson. A jelentések szerint a pénzügyi befektetők különösen érdeklődnek a leányvállalat iránt, amely az autóiparon kívüli ipari alkalmazásokhoz gyárt gumi- és műanyag termékeket.

Átalakul a teljes német gazdaság

Ahogy arról a Világgazdaság is beszámolt korábban, a német vállalat tevékenységi körei mentén 2025-ben három cégre vált szét, egy nagy egység helyett három önálló vállalat viszi tovább az üzletet. A Continental nem az első és nem is az utolsó cég, amely így dönt. Csatlakozna azoknak a német nagyvállalatoknak a sorához, melyek működésük áramvonalasítása érdekében kisebb cégekre osztották magukat az elmúlt években: a Continental a tervek szerint, melyeket kedden mutat be hivatalosan befektetőinek, három vállalatra osztaná fel tevékenységét, melyek a cég főbb csapásvonalait képviselnék: 

  • az abroncsgyártást, 
  • a gumigyártást 
  • és az autóalkatrész-bizniszt.
    A szakértők szerint a német cégek ismételt felfuttatásában a Merz-kormánynak is szerepet kellene vállalnia, a nemrégen bejelentett fiskális bazooka pénzeinek átgondolt felhasználása például nagyban hozzájárulhatna a német cégek versenyképességének növeléséhez is.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
