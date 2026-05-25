Valóságos gazdasági kataklizma, ami Németországban történik: új felmérés bizonyítja, több százezer munkahely szűnt meg az iparban

A német iparban tovább folytatódik a munkahelyek leépítése, hiába nőtt ismét a vállalatok árbevétele hosszú visszaesés után. Az EY friss elemzése szerint 2019 óta több mint 340 ezer ipari állás szűnt meg Németországban, és a szakértők szerint a mostani enyhe javulás még nem jelenti azt, hogy az ágazat túljutott volna a nehezén.
Csókási Annamária
2026.05.25, 10:57
Frissítve: 2026.05.25, 11:50

Az EY hétfőn közzétett elemzése alapján 2026 első negyedévének végén a német iparvállalatoknál dolgozók száma 127 300-zal volt alacsonyabb, mint egy évvel korábban. Ez 2,3 százalékos visszaesést jelent. A koronavírus-járvány előtti utolsó évhez, 2019-hez képest már 341 500 ipari munkahely tűnt el Németországban, ami valamivel több mint 6 százalékos csökkenésnek felel meg. Az elemzés szerint minden tizenhetedik ipari állás megszűnt.

Egyre nehezebb lesz a németeknek állást találni az iparban / Fotó: Jenson

Az EY semmi jót nem jósol a németeknek

A mostani leépítések fő okaként az EY a gyenge árbevételi folyamatokat nevezte meg. Ugyanakkor az első negyedévben már látszott némi fordulat: az ipari árbevétel 1,7 százalékkal nőtt az előző év azonos időszakához képest a Welt jelentése szerint. Ez azért fontos jelzés, mert korábban 

tíz egymást követő negyedévben csökkenést mértek.

A javulás azonban egyelőre törékenynek tűnik. Jan Brorhilker, az EY szakértője szerint az enyhe plusz elsősorban a fémiparnak köszönhető, miközben a legtöbb más iparág továbbra is visszafelé halad. Úgy fogalmazott, a következő hónapok mutathatják meg, hogy néhány ágazat növekedése csak rövid fellángolás volt-e, vagy valódi fordulat kezdete.

Alapjaiban omlik össze az ipar

Brorhilker szerint az elmúlt időszakban széles körű árbevétel-csökkenés jellemezte a német ipart, és három év folyamatos visszaesés után ez már az ágazat alapjait is érinti . A helyzetet súlyosbítja, hogy a német szövetségi kormány eddigi ipartámogató intézkedései egyelőre alig fejtettek ki érdemi hatást. Az EY szakértője szerint az ipari áramár, valamint a társasági adó csökkentése fontos lépés, de ezek csak később fejthetik ki hatásukat, és kevéssé alkalmasak a mostani problémák gyors kezelésére. A vállalatokra további nyomást helyeznek 

  • a geopolitikai konfliktusok, 
  • az erősödő protekcionizmus 
  • és a kereskedelmi viták is. 

Mindez hozzájárul ahhoz, hogy jelenleg kevés a bizalom és az optimizmus Németország mint ipari termelési helyszín iránt.

Az autóipar a fő veszteséggyáros

A legnagyobb veszteséget az autóipar szenvedte el. Az EY szerint 2019 óta minden hetedik munkahely megszűnt a német autóiparban. Az elmúlt tizenkét hónapban 32 ezerrel csökkent a foglalkoztatottak száma az ágazatban, 2019 óta pedig mintegy 125 800 állás tűnt el.

Arányaiban még nagyobb visszaesést mértek a textiliparban, ahol 2019 óta a munkahelyek körülbelül 22 százaléka szűnt meg. 

Brorhilker további munkahelyvesztésre számít. Szerinte sok iparágban jelentős túlkapacitások alakultak ki, a kihasználatlan termelőüzemek pedig magas költségeket okoznak a vállalatoknak. A stagnáló hazai piac és a fontos exportpiacokon jelentkező növekvő problémák miatt sok cégnél már nemcsak megtakarítási programok, hanem egész üzemek bezárása is napirendre kerülhet.

