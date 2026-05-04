Ámokfutás Németországban: ketten meghaltak, többen súlyosan megsérültek

Súlyos támadás történt a kelet-németországi Lipcse belvárosában – nyilatkozta a BILD-nek egy rendőrségi szóvivő. Az elkövető német állampolgár volt.
Csókási Annamária
2026.05.04, 18:24

Két ember meghalt és kettő súlyosan megsérült, amikor egy autó belehajtott a tömegbe a kelet-németországi Lipcse város központjában – jelentette a helyi MDR televízió a rendőrségre hivatkozva.

Ámokfutás történt a kelet-német Lipcse belvárosában / Fotó: Stephen Barnes / Shutterstock

A lipcsei rendőrség a Reutersnek megerősítette, hogy Lipcse belvárosban, a Grimmaische utcában gázolt el több embert egy személygépjármű, azonban további részleteket nem tudott közölni. A helyi Radio Leipzig nevű televízió beszámolója szerint egy sérült Volkswagen SUV-t láttak, amelynek tetején egy személy ült, és amely nagy sebességgel haladt át egy gyalogos övezeten. 

Burkhard Jung, Lipcse polgármestere megerősítette az előzetes halálos áldozatok számát, és közölte, hogy a környéket lezárták.

„Sokkoló. Jelenleg csak annyit tehetek, hogy kifejezem együttérzésemet az áldozatok családjaival” – mondta Jung a helyszínen az újságíróknak, majd hozzátette, hogy minden egyéb kérdést a rendőrség és a nyomozó hatóságok munkája fog eldönteni.

A helyi televízió szemtanúkra hivatkozva közölte, hogy több, állítólag lepedővel letakart holttestet láttak, valamint egy késeléses esetet is jelentettek. A rendőrség közlése szerint a német állampolgárságú sofőrt őrizetbe vették. 

Nyugat-Németországban márciusban történt hasonló

A legalább két halálos áldozatot követelő, autóval elkövetett márciusi merénylet mannheimi gyanúsítottja egy 40 éves ludwigshafeni német férfi, akit korábban ittas vezetés és gyűlöletbeszéd miatt is elítéltek már. Egy 40 éves, a közeli Rajna-vidék-Pfalz tartományból származó német férfit vettek őrizetbe a nyomozók a hétfői, legalább két ember halálát és 10 másik sérülését okozó autós merénylettel összefüggésben.

A gyanúsított minden jel szerint mentális betegséggel küzd. 

Romeo Schüssler főügyész gyilkossággal és gyilkossági kísérlettel vádolja. Schüssler elmondta, hogy a férfit korábban már kétszer is elítélték. Egyszer ittas vezetésért, 2018-ban pedig gyűlöletbeszéddel kapcsolatos bűncselekmény miatt, miután a Facebookon kommentált egy képet, amit politikai indíttatású, jobboldali bűncselekményként minősítettek.

A feltételezett tettest kórházba szállították, miután – a nyomozók közlése szerint - a gázolást követően vaktölténnyel szájba lőtte magát. Állapota jelenleg stabil.

