Németország összeomlott, átadja a legnagyobb autógyárait Kínának: egyedül nem bírja megmenteni őket, kiakadtak az elemzők – "Báránybőrbe bújt farkasok"

A Volkswagen németországi gyárhálózatának jövője egyre élesebb vita tárgya, miután a vállalat takarékossági programja nemcsak több ezer munkahely megszüntetésével, hanem egyes üzemek lehetséges bezárásával is számol. A konszernnek a kihasználatlan gyártókapacitásokkal is kezdenie kell valamit, ez pedig különösen érzékeny kérdés azokban a régiókban, ahol a Volkswagen a helyi gazdaság egyik legfontosabb szereplője.

Szinte mindenhol leépítések vannak Németországban

A bizonytalanság átvette az utalmat számos németországi telephelyen.

Emden,

Zwickau

és Hannover,

valamint az Audi neckarsulmi gyártása is érintett lehet.

Egy gyár bezárása azonban nemcsak politikailag kényes lépés lenne, hanem rendkívül költséges megoldás is a túlkapacitások leépítésére, közölte a Frankfurter Rundschau.

Az egyik lehetséges irány a meglévő üzemek más ipari szereplőknek való átadása vagy részleges hasznosítása. Az osnabrücki gyár esetében, ahol a termelés 2027-ben kifut, már szándéknyilatkozat is született arról, hogy az üzemet egy izraeli hadiipari vállalat veheti át. Más telephelyek esetében felmerült az is, hogy a Volkswagen kínai vegyesvállalati partnerei számára végezzenek bérgyártást.

Szászföld kormányzója szerint osztozni kéne

A kínai autógyártók bevonása különösen a zwickaui Volkswagen-üzem miatt került előtérbe. A szászországi gyárban kizárólag teljesen elektromos autók készülnek, köztük a Volkswagen ID.3 és az Audi Q4 e-tron. A telephely tehát már most is az elektromos átállás egyik fontos németországi bázisa, ugyanakkor a kihasználatlan kapacitások miatt

új partnerekre lehet szükség.

Dirk Panter, Szászország gazdasági minisztere szerint Zwickau számára lehetőséget jelenthetnek a kínai autógyártók. A szociáldemokrata politikus a Bildnek arról beszélt, hogy jobb a Volkswagen szászországi ipari tudását továbbfejleszteni és a termelést biztosítani, mint „elveszett pozícióból harcolni” és elveszíteni a hozzáadott értéket.

A miniszter elképzelése szerint az egyik megoldás egy vegyesvállalat lehetne a Volkswagen és egy kínai gyártó között. Ebben a modellben a kínai partner a jelenleg nem teljesen kihasznált gyártósorok közül egyet vagy többet használhatna arra, hogy Szászországban készítsen autókat. Panter ugyanakkor hangsúlyozta, hogy ehhez világos európai szabályokra és normákra lenne szükség.