Németország gazdasági életének képviselői hivatalosan is visszatérnek az orosz Davosnak is nevezett Szentpétervári Nemzetközi Gazdasági Fórumra, amelyet június elején rendeznek. A németek Oroszország ukrajnai inváziója miatt négy évig távol maradtak az eseménytől, amelyet 1997 óta Vlagyimir Putyin orosz elnök védnöksége alatt tartanak.

A program szerint a német résztvevők között lesz Stefan Dürr német származású orosz mezőgazdasági vállalkozó, aki Oroszországban építette ki hatalmas tejipari és mezőgazdasági vállalkozását, és az EkoNiva orosz agrárholding elnöke, valamint Thomas Bruch, a Globus Holding ügyvezető igazgatója.

A DPA tudósítása szerint

mintegy 1600 más német vállalkozással együtt a Globus is aktív maradt Oroszországban a háború ellenére,

a Német-Orosz Kereskedelmi Kamara adatai szerint a tavalyi becsült forgalma körülbelül 20 milliárd euró volt.

Matthias Schepp, a kamara elnöke a DPA hírügynökségnek nyilatkozva védelmébe vette a részt vevő német üzletembereket.

„Nem utolsósorban a tűzszünetet követő időszakra való tekintettel, más nagyobb nyugati országokhoz hasonlóan mi is fenn akarjuk tartani a gazdasági hidat Oroszországgal, és meg akarjuk védeni az Oroszországban lévő több mint százmilliárd eurós német vagyont” – idézte a szavait a Deutsche Welle.

„A Nyugatnak hosszú távon nem szabad Oroszországot, annak nagy piacát és nyersanyagait Ázsiára hagynia” – mondta Schepp, aki emlékeztetett, hogy a kínaiak csak az idei első negyedévben 1400 új céget alapítottak Oroszországban.

Jelentősen zsugorodott a Németország és Oroszország közötti kereskedelem

A német portál emlékeztetett, hogy az amerikai és francia képviselők már tavaly visszatértek a gazdasági fórumra, bár továbbra is érvényben vannak a nyugati szankciók több ezer orosz vállalattal, szervezettel és magánszeméllyel szemben az ukrajnai invázió miatt.

A Németország és Oroszország közötti kereskedelem volumene tavaly 10 milliárd euró alá esett, a kétoldalú forgalom januárban 600 millió euró volt. Havi összevetésben ez az Oroszországból származó

import 20,

az export 15,9

százalékos csökkenését jelenti.