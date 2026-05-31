Németország barátkozik a realitással: visszatérnek a képviselői Putyin gazdasági fórumára

Az orosz elnök meghívta az AfD képviselőit is. Németország 1600 vállalata az ukrajnai háború ellenére Oroszországban maradt.
M. Cs.
2026.05.31, 15:38
Frissítve: 2026.05.31, 15:44

Németország gazdasági életének képviselői hivatalosan is visszatérnek az orosz Davosnak is nevezett Szentpétervári Nemzetközi Gazdasági Fórumra, amelyet június elején rendeznek. A németek Oroszország ukrajnai inváziója miatt négy évig távol maradtak az eseménytől, amelyet 1997 óta Vlagyimir Putyin orosz elnök védnöksége alatt tartanak.

Németország gazdasági életének képviselői visszatérnek az idén a szentpétervári fórumra / Fotó: Anadolu via AFP

A program szerint a német résztvevők között lesz Stefan Dürr német származású orosz mezőgazdasági vállalkozó, aki Oroszországban építette ki hatalmas tejipari és mezőgazdasági vállalkozását, és az EkoNiva orosz agrárholding elnöke, valamint Thomas Bruch, a Globus Holding ügyvezető igazgatója.

A DPA tudósítása szerint 

mintegy 1600 más német vállalkozással együtt a Globus is aktív maradt Oroszországban a háború ellenére,

a Német-Orosz Kereskedelmi Kamara adatai szerint a tavalyi becsült forgalma körülbelül 20 milliárd euró volt.

Matthias Schepp, a kamara elnöke a DPA hírügynökségnek nyilatkozva védelmébe vette a részt vevő német üzletembereket.

„Nem utolsósorban a tűzszünetet követő időszakra való tekintettel, más nagyobb nyugati országokhoz hasonlóan mi is fenn akarjuk tartani a gazdasági hidat Oroszországgal, és meg akarjuk védeni az Oroszországban lévő több mint százmilliárd eurós német vagyont” – idézte a szavait a Deutsche Welle.

„A Nyugatnak hosszú távon nem szabad Oroszországot, annak nagy piacát és nyersanyagait Ázsiára hagynia” – mondta Schepp, aki emlékeztetett, hogy a kínaiak csak az idei első negyedévben 1400 új céget alapítottak Oroszországban.

Jelentősen zsugorodott a Németország és Oroszország közötti kereskedelem

A német portál emlékeztetett, hogy az amerikai és francia képviselők már tavaly visszatértek a gazdasági fórumra, bár továbbra is érvényben vannak a nyugati szankciók több ezer orosz vállalattal, szervezettel és magánszeméllyel szemben az ukrajnai invázió miatt.

A fórumot orosz Davosnak is nevezik / Fotó: Anadolu via AFP

A Németország és Oroszország közötti kereskedelem volumene tavaly 10 milliárd euró alá esett, a kétoldalú forgalom januárban 600 millió euró volt. Havi összevetésben ez az Oroszországból származó 

százalékos csökkenését jelenti.

A visszaesés látványos, mivel 

a 2022-es ukrajnai invázió előtt Németország volt az Európai Unióban Oroszország legnagyobb kereskedelmi partnere.

A csúcsot a 2012-es 80 milliárd eurós forgalom jelentette, de értéke még 2021-ben is 59,7 milliárd euró volt.

A kulturális élet képviselői is visszatérnek

A szervezők szerint több német képviselő is részt vesz egy olyan rendezvényen, amely a kultúrát mint a kapcsolatok építésének eszközét mutatja be válság idején.

Köztük van Justus Frantz karmester és zongoraművész, a népszerű Schleswig-Holstein Zenei Fesztivál alapítója, aki 2025-ben Vlagyimir Putyin orosz elnöktől Barátság Rendet kapott.

Várhatóan jelen lesz a radikálisan jobboldali Alternatíva Németországért (AfD) szászországi szervezetének elnöke, Jörg Urban, a berlini kiadó, Holger Friedrich, valamint Hubert Seipel filmrendező és újságíró is.

Putyin tanácsadója meghívta az AfD-t is

A Politico május közepi tudósítása szerint Putyin tanácsadója, Anton Kobjakov meghívta a fórumra az AfD legalább két parlamenti képviselőjét, Markus Frohnmaiert és Steffen Kotrét is, akik élnek az alkalommal.

Vlagyimir Putyin tanácsadója meghívta az AfD képviselőit is / Fotó: Anadolu via AFP

„Biztosak vagyunk benne, hogy a pragmatikus együttműködés segíteni fog az üzleti, politikai és kulturális kapcsolatok megerősítésében egy igazságosabb világ és egy biztonságos jövő érdekében” – olvasható a meghívóban.

Stefan Keuter parlamenti képviselő, akinek a feladata a párttagok külföldi utazási kérelmeinek jóváhagyása, előre közölte, hogy jóváhagyja Frohnmaier és Kotré kérelmét.

Politikai szempontból semmi ok sincs arra, hogy ne tegyem

– jelentette ki.

A portál emlékeztetett, hogy a Krím félsziget 2014-es orosz annektálása előtt az évente megrendezett szentpétervári fórum rendszeresen vonzotta a német politikai nagyágyúkat, Angela Merkel kancellár is rész vett rajta 2013-ban.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
