Németország barátkozik a realitással: visszatérnek a képviselői Putyin gazdasági fórumára
Németország gazdasági életének képviselői hivatalosan is visszatérnek az orosz Davosnak is nevezett Szentpétervári Nemzetközi Gazdasági Fórumra, amelyet június elején rendeznek. A németek Oroszország ukrajnai inváziója miatt négy évig távol maradtak az eseménytől, amelyet 1997 óta Vlagyimir Putyin orosz elnök védnöksége alatt tartanak.
A program szerint a német résztvevők között lesz Stefan Dürr német származású orosz mezőgazdasági vállalkozó, aki Oroszországban építette ki hatalmas tejipari és mezőgazdasági vállalkozását, és az EkoNiva orosz agrárholding elnöke, valamint Thomas Bruch, a Globus Holding ügyvezető igazgatója.
A DPA tudósítása szerint
mintegy 1600 más német vállalkozással együtt a Globus is aktív maradt Oroszországban a háború ellenére,
a Német-Orosz Kereskedelmi Kamara adatai szerint a tavalyi becsült forgalma körülbelül 20 milliárd euró volt.
Matthias Schepp, a kamara elnöke a DPA hírügynökségnek nyilatkozva védelmébe vette a részt vevő német üzletembereket.
„Nem utolsósorban a tűzszünetet követő időszakra való tekintettel, más nagyobb nyugati országokhoz hasonlóan mi is fenn akarjuk tartani a gazdasági hidat Oroszországgal, és meg akarjuk védeni az Oroszországban lévő több mint százmilliárd eurós német vagyont” – idézte a szavait a Deutsche Welle.
„A Nyugatnak hosszú távon nem szabad Oroszországot, annak nagy piacát és nyersanyagait Ázsiára hagynia” – mondta Schepp, aki emlékeztetett, hogy a kínaiak csak az idei első negyedévben 1400 új céget alapítottak Oroszországban.
Jelentősen zsugorodott a Németország és Oroszország közötti kereskedelem
A német portál emlékeztetett, hogy az amerikai és francia képviselők már tavaly visszatértek a gazdasági fórumra, bár továbbra is érvényben vannak a nyugati szankciók több ezer orosz vállalattal, szervezettel és magánszeméllyel szemben az ukrajnai invázió miatt.
A Németország és Oroszország közötti kereskedelem volumene tavaly 10 milliárd euró alá esett, a kétoldalú forgalom januárban 600 millió euró volt. Havi összevetésben ez az Oroszországból származó
százalékos csökkenését jelenti.
A visszaesés látványos, mivel
a 2022-es ukrajnai invázió előtt Németország volt az Európai Unióban Oroszország legnagyobb kereskedelmi partnere.
A csúcsot a 2012-es 80 milliárd eurós forgalom jelentette, de értéke még 2021-ben is 59,7 milliárd euró volt.
A kulturális élet képviselői is visszatérnek
A szervezők szerint több német képviselő is részt vesz egy olyan rendezvényen, amely a kultúrát mint a kapcsolatok építésének eszközét mutatja be válság idején.
Köztük van Justus Frantz karmester és zongoraművész, a népszerű Schleswig-Holstein Zenei Fesztivál alapítója, aki 2025-ben Vlagyimir Putyin orosz elnöktől Barátság Rendet kapott.
Várhatóan jelen lesz a radikálisan jobboldali Alternatíva Németországért (AfD) szászországi szervezetének elnöke, Jörg Urban, a berlini kiadó, Holger Friedrich, valamint Hubert Seipel filmrendező és újságíró is.
Putyin tanácsadója meghívta az AfD-t is
A Politico május közepi tudósítása szerint Putyin tanácsadója, Anton Kobjakov meghívta a fórumra az AfD legalább két parlamenti képviselőjét, Markus Frohnmaiert és Steffen Kotrét is, akik élnek az alkalommal.
„Biztosak vagyunk benne, hogy a pragmatikus együttműködés segíteni fog az üzleti, politikai és kulturális kapcsolatok megerősítésében egy igazságosabb világ és egy biztonságos jövő érdekében” – olvasható a meghívóban.
Stefan Keuter parlamenti képviselő, akinek a feladata a párttagok külföldi utazási kérelmeinek jóváhagyása, előre közölte, hogy jóváhagyja Frohnmaier és Kotré kérelmét.
Politikai szempontból semmi ok sincs arra, hogy ne tegyem
– jelentette ki.
A portál emlékeztetett, hogy a Krím félsziget 2014-es orosz annektálása előtt az évente megrendezett szentpétervári fórum rendszeresen vonzotta a német politikai nagyágyúkat, Angela Merkel kancellár is rész vett rajta 2013-ban.