Az ukránok tanítanák meg a németeknek, hogyan mérjenek csapást az ellenségre több ezer kilométerről

Bátor Németország néven hadiipari fejlesztési programot indít Németország és Ukrajna. Boris Pistorius német és Mihajlo Fedorov védelmi miniszterek ezt aláírásukkal hitelesítették hétfőn Kijevben. A kezdeményezés célja a védelmi technológia fejlesztése és innovatív startupok támogatása – számolt be az Euronews.

Bátor Németország néven hadiipari fejlesztési programot indít Németország és Ukrajna / Fotó: Ukrajna Védelmi Minisztérium

Pistorius hétfőn meglepetésszerű látogatásra érkezett Kijevbe, hogy elmélyítse a Németország és Ukrajna közötti védelmi együttműködést. Az út célja a közös fegyverkezési projektek bővítése és új fegyverrendszerek közös fejlesztése a két ország stratégiai partnerségének részeként. A beszámolók szerint Fedorov arról beszélt, hogy Németország mára Ukrajna számára a világ vezető biztonsági támogatója, és Berlin adja az országnak nyújtott összes segítség mintegy harmadát.

„Németország és Ukrajna stratégiai partnerek, és mindkét fél nyer ebből az együttműködésből. Számos új projekt fog ebből kinőni” – mondta a miniszter.

A fő hangsúly a legmodernebb pilóta nélküli rendszerek közös fejlesztésén van minden hatótávolságban, különösen a mélységi csapásmérés területén. Ezzel mindkét ország biztonságát erősítjük.

A hétfői kijevi aláírási ceremónián Fedorov azt mondta, Németország megkezdte „a közepes és mélységi csapásmérő képességek finanszírozását, amelyek rendkívül fontosak számunkra. A közepes hatótávolságú csapásmérő képességek lehetővé teszik számunkra, hogy megzavarjuk az ellenség logisztikáját. Ez azt is mutatja, milyen minőségű támogatás és finanszírozás irányul most a legfontosabb területekre.”

Mihajlo Fedorov az áprilisi berlini látogatása után a Telegramon jelentette be, hogy Németország és Ukrajna új, 4 milliárd eurós védelmi csomagról állapodott meg. A csomag több száz Patriot-rakéta és 36 IRIS-T indítóállás finanszírozását tartalmazza Ukrajna légvédelmének megerősítésére, emellett 300 millió eurós beruházást irányoz elő az ukrán mélységi csapásmérő képességek fejlesztésére. Tartalmazza továbbá mesterséges intelligenciával támogatott, közepes hatótávolságú csapásmérő drónok közös gyártását is, amelyekből az első, 5000 darabos tételt az ukrán fegyveres erőknek szánják.