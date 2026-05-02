Megérkezett Németország válasza Amerikának: először szólaltak meg, mióta kiderült, Trump kivonja az amerikai hadsereget – „Előre látható volt”

Az európaiaknak nagyobb felelősséget kell vállalniuk saját biztonságuk érdekében – jelentette ki szombaton Boris Pistorius német védelmi miniszter, miután Washington bejelentette: ötezer katonát kivonnak Németországból.

A tárcavezető rögtön leszögezte, hogy Németország a helyes pályán van ebben a tekintetben. Ezzel a német hadsereg kibővítésére, a felszerelések nagyobb mértékű és gyorsabb beszerzésére, valamint az infrastruktúra fejlesztésére utalt.

Pistorius hangsúlyozta a DPA hírügynökségnek, hogy az Egyesült Államoknak és Németországnak közös katonai érdekei vannak. „Az amerikai katonák jelenléte Európában, mindenekelőtt Németországban, a mi érdekünk és az Egyesült Államoké is.” Hozzátette ugyanakkor, hogy

előre látható volt, hogy az Egyesült Államok kivon katonákat Európából, így Németországból is.

„Szorosan együttműködünk az amerikaiakkal Ramsteinben, Grafenwöhrben, Frankfurtban és máshol Európa biztonságáért, Ukrajnáért és a közös elrettentésért” – állította. Az Egyesült Államok legfontosabb európai és afrikai légi támaszpontja a nyugat-németországi Ramsteinben van.

Németország válasza Amerikának a hadsereg kivonulására

Pistorius szerint nyilvánvaló, hogy a NATO-nak európaibbá kell válnia ahhoz, hogy megőrizze transzatlanti jellegét. „Nekünk, európaiaknak, nagyobb felelősséget kell vállalnunk a biztonságunkért.”

A miniszter hozzátette, hogy egyeztetni fogja a jövőbeli katonai feladatokat az ötök csoportjával, amelynek Németország mellett Franciaország, Olaszország, Lengyelország és Nagy-Britannia a tagja.