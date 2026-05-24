300 millió eurós streamingkalóz-hálózatot számoltak fel – a Netflix és a Disney+ is célkeresztben volt

Az olasz hatóságok lekapcsoltak egy minden eddiginél nagyobb illegális streaminghálózatot, amely becslések szerint körülbelül 300 millió eurós kárt okozott a legnagyobb szolgáltatóknak. A Reuters írása szerint az ügyben érintett volt többek a Netflix, a Disney+, a Sky és a Spotify. A Guardia di Finanza, vagyis az olasz pénzügyi rendőrség elmondása szerint a bűnözők rendszere különösen kifinomult technológiát alkalmazott, és ez lehetővé tette, hogy a felhasználók rendkívül olcsón férjenek hozzá a prémiumtartalmakhoz anélkül, hogy a hivatalos oldalon előfizetéses fiókkal rendelkeztek volna.

Netflixet és Disney+-t is károsító kalózbirodalmat lepleztek le az olaszok / Fotó: Hamara

A Cinemagoal nevű alkalmazás állt a nyomozás hátterében, amely külföldi szerverekhez kapcsolta a felhasználók eszközeit. A rendszer lényege az volt, hogy folyamatosan megszerezte és újraosztotta a legális előfizetésekhez tartozó hozzáférési kódokat. A hatóságok szerint az ehhez használt virtuális gépek éjjel-nappal működtek Olaszországban, és hárompercenként frissítették a kódokat, hogy elkerüljék a streamingplatformok biztonsági ellenőrzéseit.

A csalók ráadásul fiktív előfizetői adatokat is használtak, így a rendszer rendkívül nehezen volt visszakövethető.

Éves szinten a felhasználók 40-130 euróért fértek hozzá a tartalmakhoz, amelyekért normál és biztonságos körülmények között ennek többszörösét kellene fizetni. A hatóságok szerint a technológia egyik legveszélyesebb eleme az volt, hogy nem kötődött közvetlenül egy adott IP-címhez, így a felhasználók azonosítása is jóval bonyolultabbá vált. Ez komoly kihívást jelentett a streamingcégek számára, amelyek az elmúlt években egyre több erőforrást fordítottak a kalózkodás visszaszorítására.

A nyomozás során külföldi szervereket is lefoglaltak. Ezeken a dekódoláshoz szükséges adatokat tárolták, és emellett megszerezték az alkalmazás forráskódját is. Az ügyészség a bolognai nyomozókkal és az Eurojust európai igazságügyi együttműködési szervezettel közösen dolgozott az akción.

A művelet nemzetközi méretét jelzi, hogy Franciaországban és Németországban is párhuzamos razziákat tartottak.

A bírság várható

A hatóságok emellett a klasszikus illegális streamingeszközök, az úgynevezett „pezzotto” használóit is azonosították. Olaszországban ez a kifejezés régóta az illegális tévészolgáltatás szinonimája, különösen a futballközvetítések kapcsán. A rendőrség közlése szerint mintegy ezer felhasználó ellen indul eljárás, akik 154 és 5000 euró közötti bírságra számíthatnak.