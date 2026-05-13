Nike: kétmilliárd kínai láb másfelé indult el

Közel fél évszázaddal ezelőtt a Nike társalapítója, Phil Knight lassú kínai vonatokon utazott a rekkenő hőségben, az utasok trikóra vetkőzve próbálták elviselni a meleget, és arról álmodott, hogy sportcipőket ad el Kínában. Egy ambiciózus víziót fogalmazott meg – „egymilliárd ember, kétmilliárd láb” –, amely agresszív kínai terjeszkedést fetételezett.

Nike márkabolt Pekingben – egyre nehezebb a hiperversengő és nacionalista kínai piacon / Fotó: CFoto /Sipa USA via Reuters Connect

Jó pár év múlva, 2010-re Kína a Nike egyik legjövedelmezőbb piacává vált, mintát adva azoknak az amerikai cégeknek, amelyek részesedni akartak Kína felemelkedéséből. Ma azonban a Nike kínai üzletága vergődik, intő példája annak, hogyan ragadhat bele egy amerikai óriás a kínai fogyasztói piac hiperversengő és egyre nacionalistább közegébe.

Nike: tragikusan alakuló bevételek, elbocsátási hullám

A Nike kínai árbevétele az elmúlt három negyedévben 28 százalékkal maradt el az öt évvel korábbi azonos időszaktól, miközben az ország sportruházati piaca robbanásszerűen nőtt.

A vállalat lecserélte régóta szolgáló kínai vezetőit,

több magas rangú alkalmazottól is megvált, és elismerte, hogy

strukturális problémákkal néz szembe az országban, amely mára a globális működésének legrosszabbul teljesítő régiójává vált.

A vezetők nemrég arról tájékoztatták a befektetőket, hogy

a május 31-én záruló negyedévben a kínai és tajvani bevételek éves alapon mintegy 20 százalékkal eshetnek vissza.

Ez az előrejelzés a Nike részvényeit több mint egy évtizedes mélypontra lökte. A cég ezt követően közölte, hogy mintegy 1400 alkalmazottat, vagyis a munkaerő nagyjából 2 százalékát elbocsátja.

A kínai nacionalizmus győzött az amerikai termékek felett

A Nike csak egy a sok amerikai márka közül, amelyik gyengélkedik Kínában. A kínai gazdaság lassulása visszafogta a fogyasztást, és sok vásárló elveszíti érdeklődését az amerikai termékek iránt, miközben nő a feszültség a két ország között. Számos amerikai vállalat küzd a versenyképességéért egy olyan országban, amelyet korábban a jövője szempontjából kulcsfontosságúnak tartott.

A Starbucks, amelynek jelentős szerepet tulajdonítanak a kávékultúra kínai elterjesztésében, áprilisban eladta kínai üzletágának többségi részesedését, miután évekig kemény versenyt vívott a helyi Luckin Coffeeval.

Az amerikai autómárkákat súlyosan megtépázták a kínai elektromosautó-gyártók.

A kaliforniai ruházati márka, a Guess, amelynek egykor több mint 150 üzlete volt Kínában, márciusban bezárta valamennyi boltját az országban.

Korábbi alkalmazottak szerint a Nike problémáinak központi oka az volt, hogy túl lassan ismerte fel: a kínai versenykörnyezet megváltozott.

A gyorsan fejlődő hazai márkák egyre inkább képesek ugyanolyan minőséget és márkaértéket kínálni, mint az amerikai cégek.

Az amerikai termékek egyszerűen már nem számítanak olyan menőnek.