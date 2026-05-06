Látványos hatékonyságjavulást mutatott fel 2026 első negyedévében a szerb NIS: a vállalat úgy tudta majdnem megduplázni profitját, hogy közben a finomítási és értékesítési volumen is visszaesett, ráadásul továbbra is amerikai szankciós nyomás alatt működik. A számok azt jelzik, hogy a társaság agresszív költségcsökkentési programot hajtott végre, miközben pénzügyi stabilitását is sikerült megőriznie.

Most lehet csak igazán irigykedni a Molra: a NIS az amerikai szankciók ellenére is brutális hatékonyságjavulást mutatott fel / Fotó: Adam Radosavljevic / Shutterstock

A vállalat közlése szerint az első negyedévben az EBITDA 11 milliárd szerb dinárt (mintegy 37 milliárd forintot) tett ki, míg a nettó nyereség elérte a 2,8 milliárd dinárt, vagyis közel 9,5 milliárd forintot. A profitot több tényező is támogatta: az olcsóbban beszerzett készletek átértékelődése, valamint a globális olajár-emelkedés. Az irányadó Brent olajfajta átlagára 80,6 dollár volt hordónként, ami 7 százalékkal magasabb az egy évvel korábbinál.

Mindez különösen annak fényében figyelemre méltó, hogy a NIS továbbra is rendkívül nehéz környezetben működik. A társaságot érintő amerikai szankciók miatt csak ideiglenes amerikai működési engedélyekkel dolgozhat, ami jelentősen korlátozza a működési és finanszírozási mozgásterét. A vállalat maga is elismerte, hogy az olajfinomítás és az üzemanyag-értékesítés volumene egyaránt csökkent az előző év azonos időszakához képest.

Amerikai szankciók ide vagy oda, a NIS jól indította az évet

Ehhez képest a profitabilitás javulása azt mutatja, hogy a cég jelentősen növelte működési hatékonyságát. A NIS kiterjedt költségoptimalizálási intézkedéseket vezetett be, miközben továbbra sem állította le stratégiai beruházásait.

Január és március között összesen 6,3 milliárd dinárt (több mint 21 milliárd forintot) fordított fejlesztésekre, elsősorban olaj- és gázkitermelési projektekre.

A pénzügyi stabilitást jól jelzi az is, hogy az üzemi cash flow 16,7 milliárd dinárra emelkedett, miközben a banki adósságállományt 373,7 millió euróra (mintegy 145 milliárd forintra) csökkentették. Emellett a vállalat 44 milliárd dinárnyi adót és egyéb közterhet fizetett be, ami továbbra is meghatározó szereplővé teszi a szerb gazdaságban.