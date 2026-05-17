Sorra jelentkeznek be a NIS-ért, már a németek is szorongatják a Molt: egy napon belül választ várnak – „át kell mennie a vizsgán a magyaroknak!"

A tét nemcsak egy hatalmas értékű vállalatfelvásárlás, hanem Szerbia energiaellátása és a pancsovai finomító működése. A NIS nem bízza a véletlenre, hogy ki vásárolhatja meg a térség egyik legmeghatározóbb befolyásával rendelkező olajcégét.
Csókási Annamária
2026.05.17, 10:30

A Mol továbbra is az egyik legfontosabb vevőjelöltként jelenik meg, Szerbia pedig már konkrét megállapodási javaslatot küldött a magyar vállalatnak, ám a célegyenesben újabb váratlan külföldi érdeklődők bukkantak fel. 

Serbian oil company NIS in ownership by the Russian oil producer Gazprom Neft
Nem csak a Mol vadászik a szerb NIS olajipari óriásra/ Fotó: Djordje Kojadinovic / Reuters

A NIS versenyezteti a jelentkezőket

A Mol továbbra is versenyben van a szerb NIS többségi tulajdonrészéért, de a magyar olajvállalat mozgástere egyre szűkülhet. A szerb olajcég körül ugyanis a célegyenesben újabb külföldi érdeklődők jelentek meg, miközben Belgrád már megküldte saját megállapodási javaslatát a Molnak. A NIS jövője jelenleg Szerbiának és környékének egyik legjelentősebb energetikai és geopolitikai kérdése, amiért a vállalat Szerbia egyik legfontosabb energetikai cége, a pancsovai finomító pedig kulcsszerepet játszik az ország üzemanyag-ellátásában.

A cégre érkező legújabb ajánlatok jóval elmaradnak Ranko Mimovic és Bogoljub Karic kétmilliárd eurós, vagyis nagyjából 720 milliárd forintos ajánlatától, de a Forbes szerint még így is komolyabb vevőjelölteknek számítanak. Ennek oka, hogy a német és a svájci érdeklődő is az energetikai, vagy olajipari szektorban tevékenykedik. 

  • az energetikai, 
  • vagy olajipari szektorban tevékenykedik. 

Már repül a postagalamb Szerbiából Budapestre

A legfrissebb információk szerint Szerbia ezen a hétvégén megküldte a megállapodási javaslatát a Molnak, és hétfőre várja a magyar olajvállalat válaszát. A tárgyalások egyik legfontosabb vitapontja továbbra is a pancsovai finomító működőképessége. Belgrád számára létkérdés, hogy az üzem teljes kapacitással működjön, mert a szerb gazdaság és 

az ország üzemanyag-ellátása jelentős részben ettől függ.

Korábban a Világgazdaság is megírta, hogy a NIS megszerzéséért folyó versenybe a szerb üzleti elit is becsatlakozott. Bogoljub Karic szerb iparmágnás szerint szerb üzletemberek konzorciuma kész felvásárlási ajánlatot tenni a társaságra, mert nem akarják, hogy az ország egyik legfontosabb energetikai vállalata külföldi kézbe kerüljön.

A sorban állva lökdösődik Szlovénia is 

A szerbiai Forbes legfrissebb értesülései szerint a Mol mellett legalább három további külföldi érdeklődő is megjelent: az egyikük Szerbia egyik leggazdagabb szlovén üzletembere, emellett egy német és egy svájci energetikai, illetve olajipari vállalat is figyeli a lehetőséget. Ajánlataik a lap szerint jóval elmaradnak Ranko Mimovic és Bogoljub Karic kétmilliárd eurós, vagyis nagyjából 720 milliárd forintos ajánlatától, de iparági hátterük miatt

komolyabb vevőjelölteknek számítanak.

A Mol magyar történetszála ettől még továbbra is kulcsfontosságú, hiszen a legfrissebb információk szerint Szerbia a hétvégén megküldte a Molnak a megállapodási javaslatát, és hétfőre várja a magyar olajvállalat válaszát. A tárgyalások egyik legnehezebb pontja továbbra is a pancsovai finomító jövője: Belgrád számára létkérdés, hogy az üzem teljes kapacitással működjön, mert a szerb gazdaság és az ország üzemanyag-ellátása jelentős részben ettől függ.

