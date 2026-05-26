Most már biztos: új olajvezeték épül Magyarország felé, a horvátoknak nagyon nem fog tetszeni – megvan a dátum, mikor éri el a határt

Dubravka Dedovic Handanovic szerb energiaügyi miniszter hétfőn a szerb állami televízióban adott interjút arról, hogyan haladnak a tárgyalások a NIS eladásáról. A magyar Mol megvásárolná a cégben lévő orosz részesedést, és a miniszter szerint a felek egyre közelebb kerülnek egymáshoz, pedig Aleksandar Vucic elnök három napja még pesszimistán nyilatkozott az ügyről.

A miniszter elmondta, hogy a tárgyalások előrejutottak, körvonalazódik a kompromisszum, és szerinte kielégítő megállapodás születhet. Szerbia ugyanakkor egyértelműen ragaszkodik néhány alapfeltételhez: a pancsovai finomítónak teljes kapacitáson kell működnie, és az ország üzemanyag-ellátását elsősorban hazai feldolgozásból kell biztosítani, nem importból.

A 2024-ben felújított finomító kiváló állapotban van, ezért Szerbia tehát adott esetben a saját lábán is meg tud állni. A MOL ugyan nagyobb mozgásteret szeretne megtartani a saját vállalatcsoportján belül, Szerbia azonban nem enged abból, hogy a NIS meghatározó szereplő maradjon a hazai piacon. Hozzátette: hosszabb távon egy új kőolajvezeték építése is az energetikai függetlenséget szolgálja.

Az engedélyek nagy részét már megszerezték, a kivitelezői szerződés aláírása hamarosan várható, és a munkák a nyár után kezdődhetnek el.

A projekt 2028-ra készülhet el. Az új vezeték azért fontos, mert Szerbia jelenleg szinte kizárólag a horvátországi Janaf-rendszertől függ a nyersolaj-szállítás terén, míg az új nyomvonal ezt az egyoldalú kiszolgáltatottságot szüntetné meg, és közvetlen kapcsolatot teremtene Közép- és Kelet-Európa felé Magyarországon át.

Hónapok óta tárgyalnak a NIS eladásáról

A NIS tulajdonosi szerkezete az elmúlt hónapokban egyre nagyobb figyelmet kap, mivel az orosz energiaszektorra kivetett amerikai szankciók következtében az orosz érdekeltségeknek ki kell vonulniuk az érintett vállalatokból. Az amerikai OFAC 2025. október 9-én szankciókat vetett ki a NIS-re, mivel annak többségi orosz tulajdonrésze van.

Ennek elkerülésére a Gazprom Nyefty tárgyalásokba kezdett a Mollal a részesedése eladásáról. A Gazprom Nyefty 44,9, a Gazprom pedig 11,3 százalékos részesedéssel rendelkezik a vállalatban, míg a szerb állam közel 30 százalékot tart kézben. Január 19-én a Mol csoport bejelentette, hogy aláírta a Gazprom Nyefttyel kötött kötelező érvényű keretmegállapodás főbb rendelkezéseit a NIS 56,15 százalékos részesedésének megszerzéséről.