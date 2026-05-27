Deviza
EUR/HUF355,62 -0,11% USD/HUF305,44 -0,15% GBP/HUF411,02 -0,16% CHF/HUF389,11 -0,12% PLN/HUF83,96 -0,08% RON/HUF67,88 -0,11% CZK/HUF14,66 -0,09% EUR/HUF355,62 -0,11% USD/HUF305,44 -0,15% GBP/HUF411,02 -0,16% CHF/HUF389,11 -0,12% PLN/HUF83,96 -0,08% RON/HUF67,88 -0,11% CZK/HUF14,66 -0,09%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
energia
Szerbia
NIS
Mol

Mol-NIS-üzlet: felszólították a szerbeket, hogy ne rejtegessenek semmit a magyarok elől – „Játszanak nyílt lapokkal, ők már ismernek minket!”

A volt nagykövet szerint Szerbia nehéz helyzetbe került a tárgyalásokon. Srecko Gyukics úgy véli, hogy a Mol célja regionális vállalattá válni, ehhez kulcsfontosságú a NIS megszerzése.
VG
2026.05.27, 06:59

Szerbia korábbi fehéroroszországi nagykövete, Srecko Gyukics szerint a szerb kormányt kijátszották és túljártak az eszén, ezért outsider szerepbe került, miközben Oroszország a NIS körül zajló tárgyalásokon rendkívül keménynek, kompromisszumképtelennek és önzőnek mutatkozott, és következetesen a saját érdekeit védi.

NIS Petrol Mol
Mol célja, hogy regionális vállalattá váljon, ehhez kulcsfontosságú a NIS / Fotó: Adam Radosavljevic / Shutterstock

„Ez a huzavona az oroszokkal nagyon sokba kerül nekünk. Senki sem akarja megmondani az árát, de az biztos, hogy ez az összeg nem kevesebb több tízmillió eurónál” – nyilatkozta Gyukics a szerb N1info hírportálnak. Hozzátette, hogy a kormány most azt bizonygatja, hogy meg tudja oldani a helyzetet, a politikus szerint azonban nagyon nem mindegy, hogy milyen áron.

„Az üzemanyag, amelyet a benzinkutakon árulnak, valamint a kőolajszármazékok, amelyekből jelenleg elegendő mennyiség áll rendelkezésre, mind a költségvetést és az állampolgárokat terheli. Ha nem fizetünk a hídnál, fizetünk majd a révésznél. A kormány nem játszik nyílt lapokkal a saját polgárai felé, a partnerei – a magyarok és az oroszok – előtt viszont nincs mit titkolnia, ők ismerik a lapjainkat. Így folytatódik ez a vég nélküli játszma bizonytalan kimenetellel” – fogalmazott Gyukics, aki úgy véli, hogy Szerbia energiabiztonsága kérdésessé vált.

A magyar szerepvállalásról szólva kijelentette, hogy a Mol célja egy nagy regionális vállalattá válni.

„Nincs szüksége arra, hogy a szerbiai (pancsovai) finomító teljes kapacitással működjön, tekintettel arra, hogy Magyarországon is vannak kihasználatlan kapacitásai. A Mol Magyarországon elegendő kapacitással rendelkezik ahhoz, hogy a mi piacunkat is ellássa. Ez azonban nem áll érdekünkben, mert ha a finomítónk nem működik, akkor nagyon nagy problémába kerülünk” – jelentette ki Srecko Gyukics.

Megszólalt Hernádi Zsolt a NIS-tranzakcióról: félreérhetetlen üzenetet kapott Szerbia a Mol-vezértől – már egy másik időpontról beszélnek, most kell nagyon résen lenni

Hernádi Zsolt elnök-vezérigazgató közleményben nyilatkozott arról, hogy a Mol újabb üzenetet kapott, amelyben a szerb kőolajipari vállalat vállalat tudatta, hogy hivatalos engedélyt kapott az Amerikai Egyesült Államok Pénzügyminisztériumának Külföldi Eszközöket Ellenőrző Hivatalától (OFAC) arra, hogy június 6-ig folytassa a tárgyalásokat a Naftna Industrija Srbije a.d. (NIS) többségi részesedésének megvásárlásáról.

A Budapesti Értéktőzsde honlapján is közzétett közleményben idézték Hernádi Zsoltot, aki ismertette: „Az elmúlt hónapokban intenzív tárgyalásokat folytattunk a NIS-tranzakció valamennyi kulcsfontosságú érdekelt felével, és jelentős előrelépést értünk el. A rendkívül összetett tárgyalások végső szakaszába léptünk. Optimisták vagyunk, azonban bizonyos feltételeket még a következő hetekben kell véglegesíteni.”

A közleményben hangsúlyozta: „Továbbra is úgy véljük, hogy a tranzakció minden érintett fél számára előnyös lenne, és hozzájárulna a régió, illetve konkrétan Szerbia hosszú távú ellátásbiztonságához.”

Energiabiztonság

Energiabiztonság
436 cikk

 

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu