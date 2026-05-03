Itt a lista: bemutatjuk azt a tíz női vezetőt, aki most formálja a világgazdaságot

Vállalatvezetők és Nobel-díjas közgazdászok egyaránt szerepelnek azon a listán, amely megmutatja, kik alakítják ma a globális gazdaság irányát. Ők döntésekkel, innovációval és kutatásokkal befolyásolják, hogyan működnek a piacok és milyen jövő vár a gazdaságra. A felsorolt 10 női vezető példaként szolgálhat arra, hogy a sikerhez idő és következetes munka kell.
Werderits Ivett
2026.05.03, 12:27

A világgazdaság kulcsszereplői között ma már egyre több női vezető és közgazdász tűnik fel, akik nagyon is kézzelfogható hatást gyakorolnak arra, merre haladnak az iparágak és a pénzügyi folyamatok. Ezek a nők bankokat és vállalatokat irányítanak, a globális gazdaság működését újragondoló kutatásokat végeznek és közben bebizonyítják, hogy mindez nem lehetetlen. 

Jane Fraser első helyen szerepel a női vezető listánkon / Fotó: Graeme Sloan/Sipa USA via Reuter

Női vezetők a pénzügyekben

Az üzleti és pénzügyi szektorban több meghatározó női vezető is kiemelkedik. 

Jane Fraser a Citigroup vezérigazgatója, az első nő egy nagy Wall Street-i bank élén. 

Irányítása alatt a bank digitalizációja és a globális pénzügyi működés modernizálása került fókuszba. Mary Barra a General Motors elnök-vezérigazgatója, aki az autóipar egyik legnagyobb átalakulását vezeti. Nevéhez fűződik a cég elektromos és önvezető stratégiájának felgyorsítása. Julie Sweet az Accenture vezérigazgatója, a világ egyik legnagyobb tanácsadó cégének élén áll. Kulcsszerepe van abban, hogyan épül be a mesterséges intelligencia és a digitalizáció a vállalatok működésébe.

Lisa Su az AMD vezetője / Fotó: Steve Marcus

Lisa Su az AMD, pontosabban az Advanced Micre Devices élén stratégiai fordulatot hajtott végre, amellyel a cég a félvezetőipar élvonalába került, komoly versenyt támasztva a legnagyobb szereplőknek. Abigail Johnson a Fidelity élén több milliárd dollárnyi vagyon kezeléséért felel és úttörő szerepet játszik a kriptovaluták intézményi elfogadtatásában, míg Ana Botín a Banco Santander elnökeként Európa egyik legbefolyásosabb bankára, aki a fenntartható finanszírozás és a digitális bankolás fejlesztésében is aktív.

DC: IMF Deputy Gopinath hold a Market-Based Finance delivers remarks
Gita Gopinath az IMF első női vezérigazgató-helyettese /  Fotó: Lenin Nolly via Reuters Connect

A gazdasági gondolkodás és szakpolitika területén szintén meghatározó női szereplők formálják a globális diskurzust. Gita Gopinath az IMF első női vezérigazgató-helyetteseként a nemzetközi pénzügyi rendszer stabilitásának egyik kulcsfigurája, különösen a válságkezelés és a kereskedelmi folyamatok terén. Claudia Goldin Nobel-díjas közgazdász kutatásai alapjaiban változtatták meg a nők munkaerőpiaci szerepéről alkotott képet, különösen a bérkülönbségek és a karrierutak elemzésében. Esther Duflo szintén Nobel-díjas közgazdász, aki kísérleti módszereivel új alapokra helyezte a fejlesztési közgazdaságtant, és gyakorlati megoldásokat kínál a globális szegénység csökkentésére. Marianne Bertrand a Chicagói Egyetem professzoraként a munkaerőpiac és a vállalati működés elemzésében játszik kulcsszerepet, különös tekintettel a társadalmi egyenlőtlenségek gazdasági hatásaira.

Ezeknek a női vezetőknek és kutatóknak a hatása messze túlmutat saját szakterületükön, hiszen munkájuk hozzájárul ahhoz, hogy a gazdasági növekedés, az innováció és a társadalmi felelősségvállalás új egyensúlyt alakítson ki. 

A technológiai fejlődés, a klímaváltozás és a társadalmi kihívások kezelésében egyre nagyobb szerepet kapnak azok a komplex megközelítések, amelyeket ők is képviselnek. 

A fent említett nők átlagéletkora 55,5 év, ami megmutatja, hogy a jelentős szakmai hatás és befolyás sokszor hosszabb tapasztalat és építkezés eredménye. Vagyis nem feltétlenül kell sietni, a komoly eredményekhez idő, következetes munka és tudás is szükséges. Általánosságban is igaz, hogy a legsikeresebb emberek többsége nem harmincévesen jut el a csúcsra, és nem reális elvárás, hogy addigra már „rendben legyen” az életünk minden területe.

