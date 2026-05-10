Deviza
EUR/HUF352,11 -0,49% USD/HUF298,42 -0,6% GBP/HUF406,83 -0,61% CHF/HUF384,17 -0,58% PLN/HUF83,1 -0,61% RON/HUF67,41 -0,61% CZK/HUF14,46 -0,6% EUR/HUF352,11 -0,49% USD/HUF298,42 -0,6% GBP/HUF406,83 -0,61% CHF/HUF384,17 -0,58% PLN/HUF83,1 -0,61% RON/HUF67,41 -0,61% CZK/HUF14,46 -0,6%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
norovírus
cnbc
vírus

A hantavírus után újabb járvány fertőzött egy hajón: ezúttal egy ritka, de gyorsan terjedő vírus okozta a bajt

A járványt csütörtökön jelentették a hajó április 28. és május 11. közötti karibi útja során. A norovírus egy rendkívül gyorsan terjedő vírus, amely főként az emésztőrendszert támadja meg.
Járdi Roland
2026.05.10, 18:10
Frissítve: 2026.05.10, 18:10

Rájár a rúd mostanában a tengeri hajózásás szerelemire. A hantavírus után ezúttal norovírus fertőzött:  több mint 100 utas és a személyzet több tagja betegedett meg a Caribbean Princess óceánjárón –  írja a CNBC

A hantavírus után újabb járvány fertőzött egy hajón: ezúttal egy ritka, de gyorsan terjedő vírus okozta a bajt

A hantavírus után újabb járvány fertőzött egy hajón: ezúttal egy ritka, de gyorsan terjedő vírus okozta a bajt

A jó hír azonban, hogy a hantavírussal ellentétben könnyebb lefolyásról számoltak be a megfertőzödött utasok. „Még mindig itt van a normális légkör” – mondta van Milligen, az egyik utas, aki az elmúlt 21 napot dél-afrikai rokonaival és barátaival töltötte a hajón, szombaton az NBC Newsnak. „Tegnap este elmentünk egy előadásra, ma reggel vacsoráztunk és reggeliztünk.”

A járvány a hajó 3116 utasa és 13 személyzeti tagja közül 102-t betegített meg a Betegségellenőrzési és Megelőzési Központok adatai szerint. 

A leggyakoribb tünetek a hányás és a hasmenés voltak, az ügynökség pedig a norovírust jelölte meg okként. A CDC közölte, hogy a járványt csütörtökön jelentették a hajó április 28. és május 11. közötti karibi útján. Szombat délután a hajó a Dominikai Köztársaság északi részén tartózkodott, úton a Bahamákon található Nassau felé.

A Princess Cruises közölte, hogy „korlátozott számú személy számolt be enyhe gyomor-bélrendszeri megbetegedésről” a floridai Port Evergladesből induló út során. Van Milligen tudomásul vette a fedélzeten bevezetett szigorúbb higiéniai intézkedéseket. „A hajótársaság minden óvintézkedést megtett a terjedés megállítására” – mondta e-mailben, hozzátéve, hogy „nagyon profik voltak”, és az utasokat időben tájékoztatták a helyzetről. Az általa észlelt változások között szerepelt, hogy az utasok egyre óvatosabbak lettek a higiéniával kapcsolatban, beleértve a gyakoribb kézmosást is. 

Főként hányást és hasmenést okoz a norovírus

A norovírus egy rendkívül fertőző vírus, amely gyakran hányást és hasmenést okoz, és a CDC szerint gyorsan terjedhet szűk helyeken, beleértve a круизhajókat is. A hajózási társaságoknak jelenteniük kell a járványkitöréseket az ügynökségnek, ha az utasok vagy a személyzet legalább 3 százaléka számol be gyomor-bélrendszeri tünetekről.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu