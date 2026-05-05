A nyugdíj csak csoda folytán emelkedhet, az árak elszálltak: magyar szemmel ez rémálom – ez lett a bezzeg-országból

Milliók kerülnek egyre nagyobb bajba a szomszédban. "Bezzeg"-Románia amúgy is emlékké halványult már, van azonban egy széles réteg, amelyen először próbálták ki a megszorításokat, és egyre világosabb, hogy ezután is rosszabbul járnak még a többieknél is: a nyugdíjasok. Az iráni háború pedig még a nyomort is még mélyebb nyomorrá változtathatja. Az Adevarul írja: csak csoda folytán emelkedhetnek a nyugdíjak – a magyarhoz hasonló indexálást nem állítja vissza a hatalmas kiigazításra kényszerülő, politikai zűrzavarba süllyedt ország.

Nyugdíj: egyhavit idén, tavaly is elvesztettek már Romániában, ez várható jövőre is, miközben újabb inflációs hullám érkezik Fotó: Reuters

Ha az a kérdés merül fel, hol jobb lenni nyugdíjasnak, Magyarországon, vagy Romániában, egyértelmű a válasz. Magyarország stabilabb a nyugdíjasok számára, nem csak az inflációhoz igazítják a nyugdíjakat, 2010 óta a reálértékük is egyharmadával nőtt, és a szomszéd országban sokkal több a nagyon alacsony nyugdíj.

Romániában sok év állami túlköltekezés után tavaly nyáron indultak kényszerű megszorítások. A nyugdíjasok azonban úgy jártak, hogy rajtuk messze a most összeomlóban lévő, tavaly májusban felállt Bolojan-kormány előtt kipróbálták a botot.

Román nyugdíj: se tavaly, se idén nem igazították az inflációhoz

A 2024-es emelések után a romániai nyugdíjakat sem 2025. január 1-jén, sem 2026. január 1-jén nem indexálták, noha a törvény az inflációhoz igazodó éves emelést ír elő.

Most a hatóságok azt fontolgatják, hogy jövőre is elhalasztják az indexálást – írja az Adevarul. Ez a nyugdíjasok millióit érinti majd, tekintettel arra, hogy több mint felük (a 4,57 millióból csaknem 2,9 millió nyugdíjas) 2500 lej (175 ezer forint) alatti nyugdíjat kap, ami rendkívül sérülékennyé teszi őket az áremelkedésekkel szemben.

A lap Dragoș Pîslaru ügyvezető munkaügyi miniszter minapi nyilatkozatából következtet arra, hogy a nyugdíjasok megint hoppon maradnak.

Amellett, hogy a román megszorítások még éveket vesznek igénybe, a miniszter arra a bizalmatlansági indítványra is utalt, amelyet a a szociáldemokrata PSD és az ellenzéki, radikális jobboldali és magyarellenes AUR nyújtotta be Ilie Bolojan kormánya ellen.

A megbeszéléseket annak függvényében kell lefolytatni, hogy mekkora fiskális mozgástérrel rendelkezünk. Ha bármikor problémák merülnének fel a nyugdíjak indexálásával vagy az államháztartás helyzetével kapcsolatban, azokat közvetlenül azok idéznék elő, akik a bizalmatlansági indítványt kezdeményezték. Vannak források a bérek és a nyugdíjak kifizetésére. Nincs kockázat

– mondta.

A lap "lefordítja", hogy ez mit jelent: a nyugdíjak kifizetése biztosított (már ez is szó) – de az emelésük továbbra is bizonytalan.