Nem a Samsung és nem is az Apple készíti a jövő telefonját: olyan fejlesztés érkezik, ami örökre megváltoztathatja a okostelefon-piacot
Emlékszünk még, amikor 2013-ban Joaquin Phoenix A nő című filmben egész nap egy mesterséges intelligenciával kommunikált és meglehetősen bonyolult kapcsolatot alakított ki vele? Úgy néz ki, hogy az OpenAI-nak köszönhetően ez lassan valósággá is válhat – mármint az a része, hogy egész nap a zsebünkben legyen egy mesterséges intelligencia, ami valós idejűleg érzékel mindent körülöttünk, legyen az kép vagy hang. Az iparági ellátási láncokat elemző Ming-Chi Kuo szerint a ChatGPT mögött álló vállalat felgyorsította első saját hardvertermékének fejlesztését, mely egy teljes értékű okostelefon lehet, vagy akár annál több is.
A készülék tömeggyártása 2027 elején indulhat el, és ha a becslések beigazolódnak, az OpenAI már az első generációval olyan darabszámot érhet el, mely elérheti a Samsung prémium mobiljainak szintjét.
A projekt jelentőségét nem pusztán az adja, hogy egy új szereplő jelenik meg a piacon. Az okostelefon-ipar évek óta látványos innovációs válságban van: a készülékek teljesítménye javul ugyan, de az átlagfelhasználó számára egyre kisebb az ugrás generációról generációra. Az OpenAI viszont nem egyszerűen egy újabb telefont akar piacra dobni, hanem egy olyan eszközt, melynek központi eleme eleve a mesterséges intelligencia.
A kiszivárgott információk alapján ez az AI-telefon egyedi fejlesztésű, a tajvani MediaTek Dimensity 9600-as lapkájára épülő rendszert használhat. A processzor módosított változata állítólag kifejezetten az OpenAI igényeire készül – írja a The Verge. A hangsúly nem a nyers számítási teljesítményen, hanem az úgynevezett képfeldolgozó egységen lesz, mely fejlettebb HDR-képességekkel dolgozhat. Ez elsőre technikai részletnek tűnhet, valójában azonban arról árulkodik, hogy
az OpenAI a telefon kameráját nem fotózásra, hanem valós idejű környezetérzékelésre használhatja.
Ez lehet a legnagyobb elrugaszkodás a mai okostelefonoktól. A jelenlegi mobilokban a mesterséges intelligencia többnyire kiegészítő funkció: képszerkesztésre, fordításra vagy keresésre szolgál. Az OpenAI telefonjánál viszont az AI lehet maga a készülék működésének központi eleme. A két különálló neurális feldolgozóegységből álló rendszer például egyszerre kezelhet nyelvi és vizuális feladatokat, vagyis a készülék folyamatosan értelmezheti azt, amit a felhasználó mond és amit a kamera lát.
A jövő okostelefonja egyben már az asszisztensünk is lesz?
Mindez már sokkal közelebb áll egy személyi asszisztenshez, mint egy hagyományos telefonhoz. Az elképzelés szerint a felhasználónak nem alkalmazásokat kellene nyitogatnia, hanem természetes nyelven kommunikálna a készülékkel, mely önállóan hajtana végre feladatokat. Ha ez működőképes lesz, az alapjaiban írhatja át azt a modellt, melyre az Apple és a Google az elmúlt másfél évtizedben felépítette az alkalmazásboltokra épülő mobilos ökoszisztémát.
A hardveres specifikációk is arra utalnak, hogy az OpenAI nem kompromisszumos eszközben gondolkodik. A kiszivárgott adatok LPDDR6 memóriáról és UFS 5.0 tárhelyről beszélnek, melyek jelenleg a legfejlettebb mobiltechnológiák közé tartoznak. Ez arra utal, hogy
a mesterséges intelligenciás számítások jelentős részét helyben, internetkapcsolat nélkül is képes lehet elvégezni a telefon, ami egyszerre javíthatja a sebességet és az adatvédelmet.
A projekt üzleti oldala legalább ennyire figyelemre méltó. Kuo szerint az OpenAI 2027 és 2028 között összesen nagyjából 30 millió készüléket szállíthat le. Ez rendkívül ambiciózus cél egy első hardverterméktől. Összehasonlításképpen: sok androidos gyártó még hosszú évek alatt sem tud eljutni ilyen volumenre a prémium kategóriában.
Az OpenAI helyzetét ugyanakkor jelentősen erősíti, hogy nem nulláról indul. A ChatGPT már most több százmillió felhasználót ér el világszerte, és a vállalat neve néhány év alatt globális technológiai márkává vált. Ez olyan előny, mely korábban egyik új mobilgyártónak sem állt rendelkezésére.
Elkezdődik az okostelefonok alkonya?
A legnagyobb kérdés az lesz, hogy az OpenAI mennyire akarja saját platformmá alakítani a készüléket. Ha a vállalat saját operációs rendszert vagy alkalmazás-ökoszisztémát épít, az közvetlen kihívást jelenthet az Apple iOS-ének és a Google Androidjának is. Márpedig a mobilpiacon nem a hardveren, hanem az ökoszisztémán keletkezik az igazán nagy profit.
A fejlesztés időzítése sem véletlen.
- Az Apple egyre agresszívebben építi be az AI-funkciókat az iPhone-okba,
- a Samsung pedig már most mesterséges intelligenciára épített mobilos funkciókkal próbálja megkülönböztetni készülékeit.
Az OpenAI azonban abban bízhat, hogy míg a jelenlegi gyártók a meglévő telefonos modellt próbálják AI-jal kibővíteni, addig ő eleve AI-központú eszközt tervezhet. Ez ugyanaz a különbség lehet, mint amikor az iPhone megjelent a hagyományos nyomógombos mobilok korszakában.
A következő két évben így már nemcsak az lehet a kérdés, hogy melyik gyártó készíti a legerősebb vagy legvékonyabb telefont, hanem az is, hogy ki tudja elsőként lecserélni azt az egész működési logikát, melyre az okostelefonok eddigi világa épült.