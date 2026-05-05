Kimondta a Goldman Sachs, amitől mindenki félt: bemegyünk 100 nap alá – kiderült, miből lesz a legnagyobb hiány
A globális olaj- és olajtermékkészletek gyors ütemben apadnak az iráni háború elhúzódása miatt, és a Goldman Sachs szerint egyes termékpiacokon már most aggasztó hiánykockázatok látszanak.
A Goldman Sachs május 4-i elemzése szerint a világ olaj- és olajtermékkészletei ugyan várhatóan nem süllyednek a nyár folyamán a működéshez szükséges minimális szintek alá, de a készletek fogyásának gyorsasága és az egyes régiókban, illetve termékcsoportokban jelentkező ellátási kiesések már figyelmeztető jelek. Becslésük szerint a globális olajkészletek körülbelül nyolcéves mélypontra csökkentek. A jelenlegi szint nagyjából 101 napi keresletnek felel meg, de a Goldman arra számít, hogy ez május végére
98 napra esik vissza.
Bár ez a Bloomberg szakértői szerint még nem jelent kritikus globális készlethiányt, az elemzők szerint az összesített adatok elfedik az egyes országokban és termékpiacokon kialakuló feszültségeket.
A globális olajpiacon nincsenek fékek és ellensúlyok
Egy adott országban vagy termékkategóriában meglévő többlet nem feltétlenül tudja ellensúlyozni a máshol kialakuló hiányt a Goldman szerint. Az olajpiac működésében ugyanis
- a földrajzi elhelyezkedés,
- a finomítói kapacitás,
- a szállítási útvonalak
- és az adott termék iránti helyi kereslet is meghatározó.
Emiatt a világpiaci készletszint önmagában nem mutatja meg pontosan, hol alakulhat ki rövid távon ellátási zavar.
A Bloomberg szerint nem segít a nemzetközi olajpiacon, hogy már harmadik hónapja tart az iráni háború. A Hormuzi-szoros gyakorlatilag továbbra is zárva van, miközben az Egyesült Államok és Irán közötti újabb harcok kétségessé teszik a tűzszünet fennmaradását. A konfliktus kezdete óta a Brent kőolaj ára csaknem 60 százalékkal emelkedett, az olajtermékek drágulása pedig ennél is nagyobb volt.
Nafta és LNG végveszélyben
A legközvetlenebb hiánykockázat a Goldman szerint a naftánál, a cseppfolyósított kőolajgáznál (LNG) és a kerozinná jelentkezik. A nafta és a cseppfolyósított kőolajgáz fontos alapanyag a petrolkémiai iparban, így az ellátási gondok nemcsak az energiapiacon, hanem a vegyipari termelésben is feszültséget okozhatnak. A légi üzemanyag esetében
- Európa,
- valamint az ázsiai feltörekvő piacok lehetnek különösen kitettek.
Az európai kereskedelmi légiüzemanyag-készletek a bank elemzése szerint júniusban akár a kritikus hiányküszöb alá is csökkenhetnek. Ez különösen érzékeny pont lehet a nyári utazási időszak előtt, amikor a repülési kereslet jellemzően erősebb, miközben az üzemanyag-ellátás már most feszítettnek tűnik.
Nem mindenhol ugyanakkora a veszély
A Goldman becslései alapján a finomított termékek kínálata és az egyes országok saját nyersolajkészletei alapján Dél-Afrikában, Indiában, Thaiföldön és Tajvanon nagyobb a termékhiány kockázata. Ezekben az országokban a készletek és a finomított termékek elérhetősége szűk keresztmetszetté válhat, ha a konfliktus tovább húzódik, vagy a szállítási útvonalak tartósan korlátozottak maradnak.