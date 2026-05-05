Deviza
EUR/HUF364,56 +0,11% USD/HUF312,01 +0,16% GBP/HUF421,94 +0,08% CHF/HUF397,93 +0,16% PLN/HUF85,66 +0,15% RON/HUF70,23 +0,15% CZK/HUF14,94 +0,09% EUR/HUF364,56 +0,11% USD/HUF312,01 +0,16% GBP/HUF421,94 +0,08% CHF/HUF397,93 +0,16% PLN/HUF85,66 +0,15% RON/HUF70,23 +0,15% CZK/HUF14,94 +0,09%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
iráni konfliktus
olaj
olajkereskedelem

Kimondta a Goldman Sachs, amitől mindenki félt: bemegyünk 100 nap alá – kiderült, miből lesz a legnagyobb hiány

A Goldman Sachs még nem jelentett kritikus szintű globális olajkészlethiányt. Az elemzők azonban felhívták a figyelmet arra, hogy egyes országokban és termékpiacokon megjelentek a feszültség első jelei.
Csókási Annamária
2026.05.05, 07:53
Frissítve: 2026.05.05, 08:16

A globális olaj- és olajtermékkészletek gyors ütemben apadnak az iráni háború elhúzódása miatt, és a Goldman Sachs szerint egyes termékpiacokon már most aggasztó hiánykockázatok látszanak. 

oil, olaj, olajpiac, olajárIrán olaj , iráni háború, iráni konfliktusHormuzi-szoros, üzemanyagAmerikai Egyesült Államok, Donald Trump
Megérkeztek az első jelek az olajkrízisre a Goldman Sachs szerint / Fotó: Shutterstock

A Goldman Sachs május 4-i elemzése szerint a világ olaj- és olajtermékkészletei ugyan várhatóan nem süllyednek a nyár folyamán a működéshez szükséges minimális szintek alá, de a készletek fogyásának gyorsasága és az egyes régiókban, illetve termékcsoportokban jelentkező ellátási kiesések már figyelmeztető jelek. Becslésük szerint a globális olajkészletek körülbelül nyolcéves mélypontra csökkentek. A jelenlegi szint nagyjából 101 napi keresletnek felel meg, de a Goldman arra számít, hogy ez május végére 

98 napra esik vissza. 

Bár ez a Bloomberg szakértői szerint még nem jelent kritikus globális készlethiányt, az elemzők szerint az összesített adatok elfedik az egyes országokban és termékpiacokon kialakuló feszültségeket.

A globális olajpiacon nincsenek fékek és ellensúlyok 

Egy adott országban vagy termékkategóriában meglévő többlet nem feltétlenül tudja ellensúlyozni a máshol kialakuló hiányt a Goldman szerint. Az olajpiac működésében ugyanis 

  • a földrajzi elhelyezkedés, 
  • a finomítói kapacitás, 
  • a szállítási útvonalak 
  • és az adott termék iránti helyi kereslet is meghatározó. 

Emiatt a világpiaci készletszint önmagában nem mutatja meg pontosan, hol alakulhat ki rövid távon ellátási zavar.

A Bloomberg szerint nem segít a nemzetközi olajpiacon, hogy már harmadik hónapja tart az iráni háború. A Hormuzi-szoros gyakorlatilag továbbra is zárva van, miközben az Egyesült Államok és Irán közötti újabb harcok kétségessé teszik a tűzszünet fennmaradását. A konfliktus kezdete óta a Brent kőolaj ára csaknem 60 százalékkal emelkedett, az olajtermékek drágulása pedig ennél is nagyobb volt.

Nafta és LNG végveszélyben

A legközvetlenebb hiánykockázat a Goldman szerint a naftánál, a cseppfolyósított kőolajgáznál (LNG) és a kerozinná jelentkezik. A nafta és a cseppfolyósított kőolajgáz fontos alapanyag a petrolkémiai iparban, így az ellátási gondok nemcsak az energiapiacon, hanem a vegyipari termelésben is feszültséget okozhatnak. A légi üzemanyag esetében 

  • Európa, 
  • valamint az ázsiai feltörekvő piacok lehetnek különösen kitettek.

Az európai kereskedelmi légiüzemanyag-készletek a bank elemzése szerint júniusban akár a kritikus hiányküszöb alá is csökkenhetnek. Ez különösen érzékeny pont lehet a nyári utazási időszak előtt, amikor a repülési kereslet jellemzően erősebb, miközben az üzemanyag-ellátás már most feszítettnek tűnik.

Nem mindenhol ugyanakkora a veszély

A Goldman becslései alapján a finomított termékek kínálata és az egyes országok saját nyersolajkészletei alapján Dél-Afrikában, Indiában, Thaiföldön és Tajvanon nagyobb a termékhiány kockázata. Ezekben az országokban a készletek és a finomított termékek elérhetősége szűk keresztmetszetté válhat, ha a konfliktus tovább húzódik, vagy a szállítási útvonalak tartósan korlátozottak maradnak.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu