Putyin dörzsöli a szemét: elképesztő pénzt szakított Oroszország egyetlen hónap alatt, több mint tíz éve nem láttak ennyit – rekordot döntött az uráli olaj

Mozgalmas napot zártak hétfőn a nemzetközi olajpiacok. Az adószámításokban alkalmazott átlagos orosz olajár áprilisban hordónként 94,87 dollárra emelkedett, ami 2014 szeptembere óta a legmagasabb szint Oroszországban– derül ki a gazdasági minisztérium hétfőn közzétett adataiból. Az emelkedést a globális olajárak növekedése táplálta. A Reuters értesülései szerint az orosz olaj ára csaknem 36 dollárral volt magasabb annál, mint amivel az idei szövetségi költségvetésben számoltak. Az ár márciushoz képest hordónként 17,87 dollárral emelkedett, a márciusi 77 dollárról. (Ez az olajár nem azonos az Ural olajfajtával, amelynek hordónkénti ára 65,5 dolláron zárta a kereskedést.)

Az orosz olajpiac is megérezte a közel-keleti háborút / Fotó: Gavriil Grigorov / AFP

Nemcsak az orosz, hanem a nyugati olajpiacok számárra is eseménydús nap volt május negyedike. Az árak reggel még enyhe mérséklődéssel indították a napot, miután Donald Trump amerikai elnök vasárnap azt ígérte, hogy az Amerikai Egyesült Államok segítséget nyújt a Hormuzi-szoros Perzsa-öböl felőli oldalán rekedt semleges hajók távozásához.

A kulcsfontosságú átjárón keresztül haladó forgalom folytatólagos zavarai ugyanakkor gátat vetettek az olajárak csökkenésének, mind a Brent, mind a WTI olajfajta hordónkénti ára 100 dollár felett maradt hétfő reggelre, az enyhülés mértéke minimális volt. Ugyanakkor az árak viszonylag sokat csökkentek a múlt heti, a Brent esetében 125 dollárt is elérő szintről. Az amerikai–iráni béketárgyalások sem vezettek mindeddig eredményre, ám Irán átnyújtott egy 14 pontos javaslatot, melyre Teherán szerint már az amerikai válasz is megérkezett.

Azonban magyar idő szerint dél körül azonnal ugrottak az olajárak, miután Irán közölte, hogy megállított egy, a Hormuzi-szoros felé tartó amerikai hadihajót, amire több rakétát is kilőttek. Az iráni Farsz hírügynökség szerint az amerikai hadihajót két rakéta is eltalálta, így az visszafordult. A Brent olajár hordónként 110 dollár közeli szintről szinte azonnal 115 dollár közelébe ugrott, ahogy a piac reményei az átjáró megnyitására szertefoszlottak. Ugyanakkor a kezdeti ugrás után az olajárak némileg enyhültek.