Olajipar és mesterséges intelligencia: akkora hozományt jelenthet, amekkorát ritkán lát a világ

Az elemzés szerint a technológiai áttörés elsősorban három területen hozhat látványos eredményeket az olaj- és gáziparban: csökkenhetnek az üzemeltetési költségek, nőhet a kitermelés hatékonysága, valamint rövidülhetnek a fejlesztési és fúrási időszakok. Ez azt jelenti, hogy az olajvállalatok gyorsabban indíthatják el projektjeiket, miközben kevesebb pénzből termelhetnek ki több nyersanyagot – áll az Origo cikkében.

Óriási szerep juthat a mesterséges intelligenciának az olaj- és gáziparban (illusztráció)

Óriási összegeket hozhat az MI az energiaszektornak, készülhet az olajipar

A lap a Rystad Energy elemzése alapján arról számol be, hogy azok a vállalatok, amelyek már most komoly összegeket fordítanak digitalizációra és mesterséges intelligenciára, 2030-ra évente akár 80 milliárd dollárral nagyobb értéket termelhetnek a 2025-ös szinthez képest.

Ez különösen fontos egy olyan időszakban, amikor az energiaszektor geopolitikai feszültségekkel és növekvő költségekkel néz szembe.

Az iráni konfliktusok és a globális bizonytalanságok miatt az olajcégek számára minden hatékonyságnövelő megoldás felértékelődik.

A technológia ráadásul már most kézzelfogható eredményeket hoz. Példáulé az Egyesült Arab Emírségek állami olajvállalata, az ADNOC 2023-ban már 500 millió dollárnyi MI-alapú értékteremtésről számolt be, miközben 1,5 milliárd dolláros digitális beruházási programot indított.

Hasonló eredményeket ért el a norvég Equinor is: a vállalat 2021 és 2024 között mintegy 200 millió dollárt takarított meg mesterséges intelligenciára épülő megoldásokkal, majd 2025-ben további 130 millió dolláros eredményt könyvelt el.

A fúrásoknál jöhet a legnagyobb áttörés

A szakértők szerint az olaj- és gáziparban a legnagyobb kihasználatlan potenciál továbbra is a felszín alatti folyamatokban rejlik. Ide tartozik a kitermelhető mennyiségek növelése, valamint a fúrási költségek csökkentése.

Különösen az amerikai palaolaj-kitermelésben látszik jól a technológiai változás hatása. A vezető vállalatok már közel járnak a fizikai teljesítőképesség határaihoz, ezért a legnagyobb fejlődést nem a csúcsteljesítmény további növelése, hanem az átlagos kutak hatékonyságának javítása hozhatja.