Deviza
EUR/HUF357,91 +0,07% USD/HUF305,72 +0,31% GBP/HUF413,22 +0,17% CHF/HUF390,78 +0,08% PLN/HUF84,25 +0,18% RON/HUF68,73 -0,03% CZK/HUF14,71 +0,1% EUR/HUF357,91 +0,07% USD/HUF305,72 +0,31% GBP/HUF413,22 +0,17% CHF/HUF390,78 +0,08% PLN/HUF84,25 +0,18% RON/HUF68,73 -0,03% CZK/HUF14,71 +0,1%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX131 071,24 -1,07% MTELEKOM2 480 +2,56% MOL3 980 -2,93% OTP40 970 -1,66% RICHTER12 380 +0,08% OPUS299,5 +0,34% ANY7 730 +3,07% AUTOWALLIS152,5 +0,33% WABERERS4 690 -1,26% BUMIX9 227,76 -0,05% CETOP4 484,72 +0,75% CETOP NTR2 818,54 +0,75% BUX131 071,24 -1,07% MTELEKOM2 480 +2,56% MOL3 980 -2,93% OTP40 970 -1,66% RICHTER12 380 +0,08% OPUS299,5 +0,34% ANY7 730 +3,07% AUTOWALLIS152,5 +0,33% WABERERS4 690 -1,26% BUMIX9 227,76 -0,05% CETOP4 484,72 +0,75% CETOP NTR2 818,54 +0,75%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
energiaválság
Hormuzi-szoros
olajpiac

Óriási rést ütött az olajpiacon az iráni háború: így tölti be a világ a kínálati szakadékot

Az iráni háború hatását számos tényező tompítja, ám ezek jelentős része csak ideiglenes megoldás. Az olajpiac egyensúlya a feldolgozott termékek hiányával váltható ki egy darabig.
K. B. G.
2026.05.13, 18:19
Frissítve: 2026.05.13, 18:26

A Hormuzi-szoros lezárása miatt kibontakozó energiaválság alakulásáról és az olajhiány enyhítésére tett lépésekről is fontos információk derülnek ki a Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) friss olajpiaci jelentéséből.

Oil,Tanker,Navigating,The,Strait,Of,Hormuz,With,Maritime,Traffic
A Hormuzi-szoros mögött rekedt olajat egyelőre lehet pótolni a készletekből / Fotó: Corlaffra / Shutterstock

Nőtt a világ többi részének termelése, de ez csak a hiány töredékét fedezi

A közel-keleti országok termelése ugyan napi 14,4 millió hordóval van lejjebb a háború kitörése előtti időszakhoz képest, ám a globális termelés visszaesése ennél valamelyest alacsonyabb, napi 12,8 millió hordót tesz ki, ugyanis más országok növelték termelésüket, főként az Atlanti-óceán partjain.

Tehát hiába állt le több mint  napi 14 millió hordónyi termelés a Perzsa-öböl partjainál a háború kezdete óta, a kereslet és a kínálat közötti szakadék ennél kisebb, ugyanis a háború előtti időszakot túlkínálat jellemezte, míg a Hormuzi-szoros lezárását mind a kínálati, mind a keresleti oldalról követte válasz.

A kínálati válasz fontos része, hogy Szaúd-Arábia és az Egyesült Arab Emírségek képes volt termelése egy részét átirányítani úgy, hogy az a Hormuzi-szorost elkerülve érkezzen a világpiacra, de a február végi amerikai-izraeli támadás óta a globális készletek is csökkentek 250 millió hordóval, betömve a kieső kínálat keltette rés egy részét.

Az amerikai kontinens kínálatának növekedését is felülvizsgálta az IEA, mely a korábbinál napi 600 ezer hordóval nagyobb növekedésre számít, ami az év végére elérheti a napi 1,5 millió hordónyi bővülést. Ennél azonban nagyobb mértékben, napi 3,5 millió hordóval nőtt az olajexport az Atlanti-óceán partjáról és máshonnan Ázsia felé február óta, amiben fontos szerepet játszott az Egyesült Államok, Brazília, Kanada és Venezuela is. 

Nőtt az orosz olajexport is, részben az ország finomítóit ért ukrán támadások, részben az amerikai szankciók lazítása miatt. 

Ugyanakkor a háború jelentette üzleti lehetőség ellenére Oroszország olajtermelése áprilisban alacsonyabb volt, mint márciusban, és mind a két hónapban elmaradt az OPEC+ részéről Moszkva számára meghatározott kvótánál. Az IEA szerint Oroszország 90 napon belül több mint napi félmillió hordóval lehet képes növelni a termelését.

A finomítók kevesebbet olajat dolgoznak fel

A keresleti oldalon Kínát és a finomítókat emeli ki a nemzetközi szervezet, a Kpler adataira hivatkozva napi 3,6 millió hordóra becsüli a kínai import visszaesését, de Japán (napi 1,9 millió hordó), Dél-Korea (napi 1 millió hordó) és India (napi 760 ezer hordó) is jelentősen csökkentette behozatalát. 

Áprilisban mindez a globális finomító aktivitás mintegy napi 5 millió hordós csökkenését hozta magával, ami segít kiegyensúlyozni a nyersolaj piacát, de hiányt okoz finomított termékekből.

Azonban a végfelhasználók részéről is csökkenőben van a kereslet, ami éves alapon napi 2,4 millió hordóval lehet alacsonyabb a második negyedévben a tavalyinál, és napi 420 ezer hordóval csökkenhet az év egészében, feltételezve, hogy júniustól fokozatosan újraindul a forgalom a Hormuzi-szoroson. 

Jelenleg a petrokémiai szektort érinti legérzékenyebben a válság, ahol egyre nehezebben elérhetők az alapanyagok. Emellett a légi közlekedés is jóval a megszokott alá esett, ami némileg enyhítheti a kerozin árát felfelé hajtó nyomást, miután a repülők üzemanyagának ára triplázott a közel-keleti export leállásával.

A fogyasztást a magas árak, a romló gazdasági környezet és a takarékoskodást célzó intézkedések is mérsékelhetik. Ugyanakkor a készletek gyors apadása már a nyári keresleti csúcs előtt nem sok jót ígér, és az olajpiacot még a Hormuzi-szoros megnyitása után is jó darabig a hiány és a volatilis árak jellemezhetik.

Energiaválság

Energiaválság
1576 cikk

 

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu