El is tűnik az olaj, meg nem is a mostani válságban – mintha mágia dolgozna az olajpiacon

Az év elején még egészen más képet mutatott a globális energiapiac: a Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) korábbi jelentései szerint 2026 elején inkább túlkínálat jellemezte az olajkereskedelmet, a készletek magas szinten álltak, és az árak is viszonylag stabilak maradtak. Az iráni konfliktus és a közel-keleti helyzet eszkalálódása azonban néhány hét alatt teljesen új pályára állította a piacot – írja az Origo. A legnagyobb problémát a Hormuzi-szoros körüli bizonytalanság jelenti. Normál körülmények között a világ tengeri olajkereskedelmének mintegy negyede ezen az útvonalon halad át. A konfliktus miatt azonban a szállítás jócskán visszaesett, miközben a régió termeléskiesése is fokozta a nyomást. Becslések szerint napi 14 millió hordónyi kínálat tűnt el a piacról. Eközben az IEA adatai szerint a globális olajkészletek márciusban és áprilisban összesen 246 millió hordóval csökkentek, és a friss előrejelzések szerint mindössze néhány hétre elegendő készlet maradt csak. A lap a cikkében azt járja körül, valójában hogyan kell ezt a kijelentést értelmezni.

Az olajkészletek „elfogyása” nem azt jelenti, hogy eltűnik minden kőolaj és olajtermék a kínálati oldalról (illusztráció) / Fotó: Dimas Ardian

Nem az olaj fogy el, hanem a mozgástér

A „néhány hétre elegendő készlet” kifejezés első hallásra apokaliptikusnak tűnhet, ám az IEA valójában nem arra figyelmeztetett, hogy a világ teljesen kifogyhat az olajból.

A szakértők szerint sokkal inkább arról van szó, hogy a könnyen mozgósítható kereskedelmi tartalékok gyorsan apadnak. Ezek a készletek szolgálnak pufferként a globális ellátási láncban: finomítóknál, kereskedőknél, kikötőkben vagy éppen tankhajókon tárolják őket, hogy egy-egy átmeneti fennakadást kezelni lehessen.

Amikor ezek a pufferek veszélyesen alacsony szintre csökkennek, az elsősorban nem teljes ellátási összeomlást, hanem drasztikus áremelkedést és regionális hiányokat eredményez.

A lap cikkében arról ír: a jelenlegi helyzet egyik legfontosabb következménye, hogy a fizikai olajpiac és a pénzügyi piacok között egyre nagyobb az eltérés. Miközben a befektetői piacok még nem árazzák teljes mértékben az ellátási problémákat, a valós készletek és szállítási kapacitások már most feszesek.