Váratlan győztese lehet a iráni konfliktusnak: elkészült a kis ország mesterterve – így kerülnék ki a Hormuzi-szorost

A Hormuzi-szoros blokádja továbbra is lassítja a globális piacokat. Az Egyesült Arab Emírségek megtalálta a megoldást az alternatív olajexportra. Tervei szerint 2027-re meg is tudja valósítani.
2026.05.15, 12:38
Frissítve: 2026.05.15, 13:16

Az Egyesült Arab Emírségek tervei szerint jövőre megduplázza a Hormuzi-szorost elkerülő kőolajexportjának kapacitását, mivel csökkenteni kívánja függőségét a stratégiai jelentőségű tengerszorostól. A Perzsa-öbölből a Hormuzi-szoroson áthaladó tengeri szállítási útvonal ugyanis szűk keresztmetszetté vált azt követően, hogy az Amerikai Egyesült Államok és Izrael háborút indítottak Irán ellen február végén.

Fujairah, Fudzsejra kikötő Egyesült Arab Emírségek, UAE Közel-Kelet, Hormuzi-szoros, olaj, oil
A Fudzsejra kikötő kulcsfontosságú a Hormuzi-szorost kikerülő olajexportban / Fotó: Bloomberg

Az Abu Dhabi Állami Olajvállalat (Adnoc) felgyorsítja a Ománi-öböl partján fekvő Fudzsejra kikötőjéig húzódó vezeték építését az emírség médiaközpontjának az X közösségi platformon közzétett közleménye szerint. A vállalat jelenleg is üzemeltet egy napi 1,5 millió hordó kapacitású vezetéket az olajmezőktől a keleti partvidéken található kikötőig, ez az összeköttetés a konfliktus idején létfontosságú mentőövet jelentett az ország számára – számolt be róla a Bloomberg.

A meglévő vezeték lehetővé tette az Egyesült Arab Emírségek számára, hogy továbbra is ellássa a piacokat, miközben Irán a háború február végi kitörését követően gyakorlatilag lezárta a Hormuzi-szoroson át vezető hagyományos útvonalat. A vezeték ugyanakkor az Adnoc szokásos exportvolumenének kevesebb mint felét képes szállítani, a kieső mennyiség így is jelentős, és meg is csappantak miatta az ország olajbevételei.

Az Egyesült Arab Emírségek felpörgetné az olajkitermelést is

A beruházás felgyorsítása összefügg azzal is, hogy az Egyesült Arab Emírségek kilépett a Kőolaj-exportáló Országok Szervezetéből (OPEC). A szervezet termelési korlátozásaitól megszabadulva az ország jelezte, hogy az iráni háború miatt megugró kereslet kielégítése érdekében növelni kívánja kitermelését. A Fudzsejrán keresztül rendelkezésre álló többlet-exportkapacitás a Hormuzi-szoros újbóli megnyitása után is nagyobb mozgásteret biztosít majd az országnak, és kifejezetten nagy versenyelőny lehet egy esetleges jövőbeli, hasonló konfliktusok esetén is.

Bár a Fudzsejrába vezető, összesen 406 kilométer hosszú már meglévő olajvezetéket mindeddig nem érte közvetlen támadás az iráni háború során, a hozzá kapcsolódó infrastruktúra mindkét végponton sérült. Ugyanis iráni drónok csapást mértek a vezeték kiindulópontja, Habshan közelében található gázfeldolgozó létesítményre, míg a másik oldalon Fudzsejra kikötőjét több támadás is érte, melyek következtében károkat szenvedett, ami átmenetileg megzavarta a szállításokat a közel-keleti konfliktus idején.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
