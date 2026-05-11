Elbújtak az olajszállító óriások a radarok elől: ezzel a trükkel kelnek át a láthatatlan tankerek a halálzónán

Három nyersolajat szállító tanker hagyta el a Hormuzi-szorost az elmúlt hét folyamán úgy, hogy közben kikapcsolták a nyomkövető rendszerüket.

Kikapcsolt nyomkövetővel haladnak az olajtankerek Iránban / Fotó: corlaffra

Láthatatlan olajszállító óriások közlekednek a szoroson

Két óriási méretű nyersolajszállító, az Agios Fanourios I. és a Kiara M vasárnap haladt át a szoroson a Marinetraffic nyomkövetői szerint. Mindkét tanker 2-2 millió hordó iraki nyersolajat szállított. Az adatok szerint az Agios Fanourios I. Vietnám felé tart, ahol május 26-án rakodhatja ki szállítmányát a Nghi Son finomító- és petrolkémiai létesítményben. A hajó útja azért is fontos, mert az Agios Fanourios I. a rendelkezésre álló adatok szerint legalább

két korábbi alkalommal sem tudott áthaladni

a Hormuzi-szoroson, miután április 17-én felvette a Basrah Medium típusú iraki nyersolajat. A tankert kezelő Eastern Mediterranean Maritime, valamint a vietnámi Nghi Son finomító nem reagált azonnal a megkeresésekre.

Nem megy olajozottan a szállítás

A Kiara M szintén vasárnap hagyta el az öböl térségét kikapcsolt jeladóval. A Kpler adatai szerint a San Marinó-i zászló alatt közlekedő tanker fedélzetén 2 millió hordó Basrah típusú nyersolaj volt, de egyelőre nem világos, hol rakodják ki a szállítmányt. A hajót a Reuters szerint egy sanghaji székhelyű vállalat kezeli, tulajdonosa pedig egy Marshall-szigeteken bejegyzett társaság.

Korábban a Basrah Energy nevű óriástanker is hasonló útvonalon haladt át, május 1-jén 2 millió hordó Upper Zakum típusú nyersolajat vett fel az Abu Dhabi National Oil Company, vagyis az ADNOC Zirku terminálján, majd május 6-án hagyta el a Hormuzi-szorost. A Panama zászlaja alatt közlekedő tanker május 8-án a fudzseirai olajtanker-terminálokon rakodta ki a szállítmányát. A rendelkezésre álló adatokból nem derült ki egyértelműen, melyik vállalat bérelte a Sinokor tulajdonában és kezelésében lévő hajót. A Sinokor irodai időn kívül nem reagált azonnal a megkeresésre.

Megrekedtek a rakományok

A beszámoló szerint az ADNOC és vevői az elmúlt időszakban több, nyersolajjal megrakott tankert is átküldtek a Hormuzi-szoroson, hogy elszállítsák az öbölben rekedt olajat. Ez arra utal, hogy a szereplők igyekeznek újra mozgásba hozni a térségben feltorlódott szállítmányokat, még akkor is, ha a

biztonsági kockázatok továbbra is nagyok.

A Hormuzi-szoros a világ egyik legfontosabb tengeri energiaszállítási útvonala, ezért minden fennakadás gyorsan megjelenhet az olajpiaci várakozásokban. Ez ugyan segítheti egyes szállítmányok célba juttatását, de növeli az átláthatatlanságot a piacon. A kereskedők, biztosítók és kikötői szereplők számára így nehezebbé válik a rakományok mozgásának követése, miközben az olajexport fenntartása a térség termelőinek és vásárlóinak is kiemelt érdeke.