Iráni háború: oszlik a gyors béke reménye, meg is látszik az olajáron

Az amerikai–iráni tárgyalások patthelyzetbe kerültek, így csökken az esélye annak, hogy hamarosan megnyílik a Hormuzi-szoros, ami az olajárak alakulásán is érezhető volt kedden. Az Irán elleni, február végi amerikai–iráni támadás óta rendkívül volatilis olajárak mintegy 2 százalék körüli mértékben emelkedtek reggel, és az Egyesült Államokban meghatározó WTI olajfajata hordónkénti ára is átlépte a 100 dolláros lélektani határt.

A Brent olajár pedig 106 dollárnál járt már kedd reggel, miután hétfőn Donald Trump amerikai elnök arról beszélt, hogy az április eleje óta életben lévő tűzszünet lélegeztetőgépen van, miután számos kérdésben nincs egyetértés. Ezek között van a fegyvernyugvás minden fronton, az amerikai blokád feloldása vagy épp a háborús károk megtérítésének kérdése.

Irán emellett hangsúlyozza szuverenitását a Hormuzi-szoros fölött is.

A gyors békemegállapodás reménye így ismét távolodni látszik, az olajárak pedig kezdik elérni újra azt a szintet, ahol az erről szóló múlt heti sajtóhírek előtt voltak. A hírek hatására gyorsan változó árak ugyanakkor némileg visszafogják a nyersanyag drágulását, ám a szaúdi Aramco vezérigazgatója, Amin Nasszer a Reuters szerint hétfőn arról beszélt, hogy a konfliktus keltette zavarok akkorák, hogy csak jövőre térhet vissza az olajpiac stabilitása.

A piacok Trump szerdára tervezett találkozóját kínai kollégájával, Hszi Csin-pinggel is árgus szemmel figyelik, miután Washington több személy és vállalat ellen szankciókat vezetett be, amiért azok segítették az iráni olaj Kínába jutását.