Makacsul magasan ragadtak az olajárak – pedig több óriástanker is átjutott a Hormuzi-szoroson

Viszonylag magas szinten stabilizálódtak az olajárak csütörtök reggel Donald Trump amerikai elnök legutóbbi, az iráni háború küszöbönálló végéről szóló kijelentése után, miközben szerdán mintegy hatmillió hordónyi olaj átkelt a Hormuzi-szoroson.

Az olajár már nem megy 100 dollár alá

Az elnök szavaira és a három szupertanker átkelésére reagálva szerdán mintegy 5 százalékot esett az olajár, ám csütörtök reggel már ismét inkább felfelé indult, a Brent hordója 106 dollár fölött mozgott, miközben a tengerentúli piacot meghatározó WTI ára is a 100 dollárt közelítette. Szerdán tette közzé legfrissebb jelentését az amerikai Energiainformációs Hivatal (Energy Information Administration, EIA), mely a készletek további süllyedéséről számolt be.

A Hormuzi-szoros közelgő megnyitására rendszeresen enyhülő árak árnyékában azonban a Reuters összefoglalója szerint a piac kezd kifutni az időből. A mintegy napi 13 millió hordónyi kínálat kiesésére számos reakció érkezett a stratégiai tartalékok és kereskedelmi készletek felhasználásától a fogyasztás csökkentéséig, ám ezek a lépések csak ideig-óráig képesek kiegyensúlyozni a piacot. Az EIA szerint márciusban világszerte napi 5,27 millió hordóval csökkentek a nyersolaj és üzemanyagkészletek, ám áprilisban az apadás üteme tovább gyorsult és elérte a napi 8,62 millió hordót is, ahogy az utolsó, a háború előtt útnak indult tankerek is célba értek.

A legtöbb elemzés optimista forgatókönyvvel számol, de az óra ketyeg

A Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) szerint az idei második negyedévben napi 2,4 millió hordóval csökkenhet a globális olajfogyasztás a tavalyihoz képest, miközben a készletek ürülése ebben a hónapban napi kilencmillió hordónál tetőzhet és szeptemberben már csak napi 2,7 millió hordóval csökkennének, mielőtt elkezdődne azok feltöltése.

Azonban ezek az előrejelzések azzal számolnak, hogy a Hormuzi-szorost még ennek a hónapnak a végén ténylegesen sikerül újranyitni és a forgalom júniusban helyreáll. Ez a menetrend azonban egyre inkább túlságosan is optimistának tűnik, ráadásul a készletek apadásának sebességében sem ért mindenki egyet. Paul Horsnell veterán független olajpiaci elemző szerint márciusban napi 7,4 millió hordóval, áprilisban napi 10,8 millió hordóval, májusban napi 10,2 millió hordóval, júniusban pedig napi 11,2 millió hordóval csökkenhetnek a tartalékok és

augusztus elejére elérhetik a minimális működési szinteket, ami után a rendszer már jóval kevésbé képes hatékonyan üzemelni és kiszolgálni az igényeket.

Bár a kritikus pontot a világ feltehetően nem egyszerre éri el, lokális és különböző típusú üzemanyagokat érintő hiányok sporadikusan felüthetik a fejüket, bár a rendszerben egyelőre még van tartalék, ám az gyorsan apad, miközben a Hormuzi-szoros újranyitása továbbra is bizonytalan.