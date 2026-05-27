Az olajpiac már a békét árazza – de vajon igaza lesz?

Egyre jobban bíznak a Hormuzi-szoros megnyitásában a kereskedők, legalábbis erre utal, hogy szerda délutánra nagyot estek az olajárak. Az árak enyhülését vélhetően az is segítette, hogy az elmúlt napokban többször érkeztek hírek arról, hogy egy-egy akár 2 millió hordó olaj szállítására is képes szupertanker átjutott a blokádon.

Egyre több hajó jut át a Hormuzi-szoroson – látszik is az olajáron

A Brent hordónkénti ára közel 5 százalékot zuhant szerdán lés 95 dollár körül járt a jegyzés, miután nőtt az amerikai-iráni megállapodással kapcsolatos optimizmus. A Reuters a PVM elemzőjét, Varga Tamást idézi, aki szerint tapintható előrelépés történt a válság feloldásában, amit jelez az is, hogy egyre több hajó jut át a kritikus fojtóponton.

Az árak esése azután következik, hogy az előző napon 3,6 százalékos drágulás történt, miután az Egyesült Államok csapásokat hajtott végre a térségben, ami után Teherán válaszcsapásokkal fenyegetőzött. A Commerzbank elemzői is arra hívták fel a figyelmet szerdai jegyzetükben, hogy a megállapodás esélye némileg csökkent az amerikai csapások után. Hozzátették azonban, hogy a piaci szereplők továbbra is bíznak az egyezségben.

Már nem számítanak a hét eleji amerikai csapások

Irán a keddi amerikai támadásokat a tűzszünet megsértéseként értékelte, míg Washington szerint azok csupán védekező jellegűek voltak. Időközben Izrael egyre jobban felerősíti Libanon bombázását, ami tovább nehezíti a tárgyalásokat.

Azonban az április elején életbe lépett tűzszünet óta mind a két fél számolt már be haladásról a béketárgyalásokon.

Az utóbbi időben az olajtankerek mellett több LNG-tanker is átcsúszott a blokádon, így a piac egyre inkább azt árazza, hogy hamarosan elhárulnak az akadályok a szoros forgalmának újraindulása elől. Az ugyanakkor nem feltétlenül világos, hogy milyen gyorsan kezelhetők a háború okozta zavarok az olajpiacon és milyen gyorsan állítható helyre a kényszerből leállított termelés a térségben.

Érdemes azt is felidézni, hogy a küszöbön álló békéről szóló híresztelések már sokszor szárnyra kaptak a konfliktus kezdete óta, ám a Hormuzi-szoros forgalma továbbra is távol vana békeidőben megszokottól.