Megkongatták a vészharangot: drámai mértékben zuhannak az olajtartalékok – ebből hatalmas válság lehet

A közel-keleti háború miatt rekord tempóban apadnak a globális olajkészletek, miközben a nyári utazási szezon előtt egyre nő az árak további emelkedésének kockázata. Elemzők szerint a piac elkerülhetetlen korrekció előtt áll, egyes szakértők szerint a kritikus hiány már hetek kérdése lehet.
VG
2026.05.05, 21:03

A globális olajkészletek áprilisban rekord ütemben csökkentek a közel-keleti konfliktus okozta ellátási feszültségek hatására. Ez a folyamat tovább növeli az árak emelkedésének kockázatát a nyári utazási szezon előtt – írja a Financial Times.

Rekordütemű zuhanás: a globális olajkészletek nyolcéves mélypontra süllyedtek
Egymilliárd hordóval kevesebb: az iráni háború átírja az energiapiacot / Fotó: Anadolu via AFP

Az S&P Global Energy becslése szerint a nyersolaj-készletek közel 200 millió hordóval, azaz napi 6,6 millió hordós ütemben apadtak. Ez akkor történt, amikor a magasabb árak már magukkal hozták a kereslet mintegy 5 millió hordó/napos zuhanását – a koronavírus-járvány óta a legnagyobb visszaesést

„Ez óriási mértékű, messze meghaladja a szokásos ingadozást” – mondta Jim Burkhard, az S&P nyersolaj-kutatással foglalkozó részlegének vezetője a lapnak. Emlékeztetett: egy átlagos hónapban a globális készletek mindössze néhány százezer és egymillió hordó között ingadoznak. „A piac elkerülhetetlen szembenézése közeleg" – fogalmazott.

Burkhard szerint az olajpiac az iráni háború kezdete óta összesen egymilliárd hordónyi kínálattól esett el, és bár a kereslet gyorsan csökken, az messze elmarad a kínálatkiesés mértékétől. Hozzátette: a nyersolaj árának további emelkedésére kell számítani.

Korlátozták a Hormuzi-szoros forgalmát

Irán és az Egyesült Államok egyaránt korlátozta a forgalmat a Hormuzi-szoroson – a térség kulcsfontosságú vízi útvonalán –, miközben katonai csapások sérüléseket okoztak az energiainfrastruktúrában is. A kereskedők arra figyelmeztetnek, hogy az árak akár drasztikusabban is emelkedhetnek, amint a globális készletek egy kritikus küszöb alá esnek.

Egyes előrejelzések szerint ez a fordulópont heteken belül bekövetkezhet. Kedden az irányadó Brent típusú nyersolaj ára mintegy 4 százalékkal, 110 dollárra esett vissza hordónként, miután az USA és Irán között kötött tűzszünet – egy nappal korábbi incidensek ellenére – egyelőre tartja magát.

Burkhard szerint a globális olajkészletek összesen mintegy 4 milliárd hordót tesznek ki, ám ennek jelentős hányada az operatív működéshez – finomítók üzemeltetéséhez, vezetékek nyomás alatt tartásához – kötött, ami szűkíti a ténylegesen mozgósítható tartalékokat.

Az Egyesült Államok egyelőre nem érzi a válság teljes súlyát

A Goldman Sachs elemzői szerint a globális olajkészletek nyolcéves mélypontjuk közelébe kerültek. A bank adatai alapján a finomított termékekből – benzinből, dízelből és repülőgép-üzemanyagból – mindössze 45 napnyi globális ellátás maradt, különösen nagy hiányokat jelezve Ázsiában és Afrikában.

„A kimerülés üteme és a kínálatkiesés egyes régiókban és termékkategóriákban aggasztó" – állapították meg a Goldman Sachs kutatói. Észak-Európában a repülőgép-kerozin készletei hat éves mélypontra süllyedtek áprilisban az Argus árazási ügynökség adatai szerint, az Egyesült Államokban pedig a benzinkészletek a nyári csúcsszezonban historikus mélypont felé tartanak.

Burkhard hangsúlyozta, hogy az Egyesült Államok egyelőre nem érzi a válság teljes súlyát: az ország nyersolaj-tartalékai még mindig meghaladják az egy évvel ezelőtti szintet, és a globális készletcsökkenés java Ázsiában koncentrálódik. Szerinte az amerikai készletek esetleges meredek zuhanása lehet az a fordulópont, amely szélesebb körű riadalmat vált ki. „A válság legrosszabb szakasza még előttünk áll" – összegezte Burkhard.

