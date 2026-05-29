Már csak ez hiányzott: baj van a világ egyik legnagyobb olajmezőjével, akadozik a termelés – zajlik a helyreállítás, de eddig nem sikerült

Újabb működési fennakadás történt Kazahsztán legnagyobb olajmezőjén, a Tengiznél, ahol már megkezdték a termelési kapacitás helyreállítását. Az üzemeltető Tengizchevroil ezúttal is szűkszavúan kommunikált, miközben az év elején már komoly kiesést okozott egy transzformátortűz.

A vállalat az Interfax orosz hírügynökség megkeresésére mindössze annyit közölt, hogy „kisebb működési zavarról” van szó. A pontos körülményekről, az eset okáról vagy a termelésre gyakorolt tényleges hatásról nem adtak további tájékoztatást.

A TCO hangsúlyozta, hogy a biztonságos és megbízható működés továbbra is elsődleges prioritás. Ez azonban aligha nyugtatja meg teljesen az energiapiactól függő szereplőket, különösen azért, mert a tengizi mező az év elején már súlyos incidens helyszíne volt.

Sorozatos fennakadások Tengiz olajmezőn

Január 18-án transzformátortűz ütött ki a mezőnél, amely komoly problémákat okozott az áramelosztó rendszerekben. A Tengiz és a Korolevszkoje olajmezők termelését emiatt ideiglenesen le kellett állítani. A Korolevszkoje mezőn január 26-án indult újra a kitermelés, míg Tengiz csak január 31-én tért vissza a működéshez.

A kazah energiaügyi miniszter, Erlan Akkenzhenov március 11-én jelentette be, hogy a termelést teljes mértékben sikerült helyreállítani az év eleji tűzeset után. Az első negyedéves számok azonban így is komoly visszaesést mutattak.

A tengizi mező kitermelése 2026 első három hónapjában 37,5 százalékkal zuhant az előző év azonos időszakához képest.

A teljes kibocsátás mindössze 5,7 millió tonnára esett vissza, ami érzékeny veszteségnek számít egy ilyen stratégiai jelentőségű projekt esetében.

A Tengiz mező nemcsak Kazahsztán, hanem a globális olajpiac számára is kulcsfontosságú. A lelőhely becsült olajtartaléka eléri a 3,1 milliárd tonnát, ezzel a világ egyik legnagyobb ismert szárazföldi olajmezőjének számít.