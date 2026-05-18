Magyarország új olajvezetéke: óriási bejelentés érkezett, eldőlt, ki építi meg – ők nyerték meg a közbeszerzést, pedig megpróbálták kiütni a céget

A magyar határtól Újvidékig épülő új olajvezeték kivitelezését egy magyar kötődésű vállalat vezette konzorcium nyerte el, miután a Millennium Team panaszát elutasították. A projekt stratégiai jelentőségű, mert Szerbia ezzel csökkentené függőségét a horvátországi olajszállítási útvonaltól.

Lezárult az egyik legfontosabb szerb energetikai tender körüli huzavona: a Magyarországról Újvidékig épülő új olajvezeték kivitelezését az MVM Juzna Backa vezette konzorcium nyerte el.

A szerződés értéke 14,5 milliárd dinár, vagyis nagyjából 124 milliárd forint, áfa nélkül.

A döntést a szerb Transnafta állami vállalat tette közzé a szerb közbeszerzési portálon.

A projekt körül azonban komoly vita alakult ki az elmúlt hónapokban. A közbeszerzés egyik legismertebb kihívója, a Millennium Team jogi kifogást nyújtott be, mert szerintük a Transnafta egyes tenderfeltételei problémásak voltak. Emiatt ideiglenesen le is állították az eljárást. A szerb közbeszerzési jogvédelmi bizottság azonban végül elutasította a panaszt, így folytatódhatott a kivitelező kiválasztása.

A végső döntés szerint ráadásul csak egyetlen ajánlat érkezett magára az építési munkára, mégpedig a most győztesként kihirdetett konzorciumtól. A Transnafta indoklása szerint az ajánlat megfelelt minden műszaki, szakmai és minőségi követelménynek.

Magyarokra kell támaszkodni a szerb olajvezetékért

A munkák legnagyobb részét az MVM Juzna Backa végzi majd. A cég a teljes projekt 43 százalékáért felel, beleértve az anyag- és eszközbeszerzést, az energetikai és automatizálási rendszereket, valamint több gépészeti és építési feladatot is.

A vállalat különösen érdekes szereplője a történetnek, mivel 60 százalékban a magyar állami energetikai óriás, az MVM tulajdonában van. A fennmaradó 40 százalék a szerb Manex cégnél maradt.

A projekt másik fontos szerződését is odaítélték: a műszaki ellenőrzést egy nemzetközi konzorcium végzi majd 459 millió dinárért. A vezető szerepet az SGS belgrádi leányvállalata kapta, amely a svájci SGS Société Générale de Surveillance SA tulajdonában áll.