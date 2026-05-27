Olaszország
energiaválság
Giorgia Meloni

Meloni megkongatta a vészharangot: teherbírása határához ért el az olasz gazdaság - az atomenergia lehet a megoldás

Egyre aggasztóbb képet fest az olaszországi gazdasági helyzet miután a déli államban kezd megfizethetetlenné válni az energia a vállalatok számára. Miközben sürgős kapacitásbővítésre lenne szükség, a lakosság, illetve a gazdasági szereplők pénzügyi mentőövre várva igyekeznek átvészelni a nehéz időszakot, azonban az Európai Unió előírásai a végletekig szűkítik az állam mozgásterét.
Nagy Krisztián
2026.05.27, 08:55

Olaszország legnagyobb vállalati érdekképviseletének vezetője átfogó reformokat sürgetett az ország szinte stagnáló gazdaságának beindítása érdekében.

Csődközelben az olasz gazdaság
Csődközelben az olasz gazdaság: / Fotó: marco iacobucciIPA/Sipa USA / Reuters

A mihamarabbi beavatkozásra azért van szükség, mert a magas energiaárak miatt a beruházások száma meredeken csökken, ez pedig lehetetlenné teszi, hogy a gazdaság tartós növekedési pályára állhasson. A problémát tovább fokozza, hogy az Európai Unió vonakodik lazítani a tagállammal szemben támasztott szigorú költségvetési irányszámain, így pedig Giorgia Meloni miniszterelnök szorult helyzetbe került.

Egzisztenciális válságban az olasz vállalatok

A Confindustria éves római közgyűlésének fókuszbán Olaszország nehéz gazdasági helyzete volt, amiért elsősorban a tartósan magas energiaárak felelősek:

A vállalatok számára a magas energiaárak egzisztenciális fenyegetéssé váltak

– mondta Emanuele Orsini, a Confindustria elnöke, majd sürgős intézkedéseket sürgetett a költségek csökkentésére és a versenyképesség javítására. Orsini felhívta a figyelmet arra is, hogy az elmúlt 25 évben, éves átlagban Olaszország gazdasága mindössze 0,4 százalékkal nőtt, szemben az Európai Unió 1,4 százalékos, az Egyesült Államok 2,1 százalékos és Kína 8 százalékos bővülési ütemével.

Az olasz vállalatok áramköltségei Európai viszonylatban kiugróan magasak – mutatott rá a probléma gyökerére Orsini, majd arról beszélt, hogy gyorsabb engedélyezési eljárásokra lenne szükség a megújulóenergia-projektek esetében, mivel jelenleg 4 000 engedélyeztetési eljárás akadt el, miközben 131 gigawattnyi kapacitás vár jóváhagyásra.

Olaszország eddig 85 gigawattnyi kapacitást telepített, de a kereslet kielégítéséhez négy éven belül további 50 gigawattra lenne szükség 

− mondta Orsini és arra is figyelmeztetett, hogy az ország áramigénye a következő 25 évben, elsősorban a mesterségi intelligencia térnyerése miatt, megduplázódhat. Ahhoz, hogy ezt a megnövekedett keresletet ki lehessen szolgálni bővíteni kell a hálózati infrastruktúrát, valamint fel kell gyorsítani a csatlakozásokat.

Az atomenergia lehet a kulcs

Emanuele Orsini szerint a megújuló energiaforrások önmagukban nem képesek kiszolgálni a folyamatosan növekvő keresletet, illetve biztosítani az ellátás folyamatosságát ezért támogatni kell a hosszú távú gázszerződéseket azon iparágak számára, melyek nehezen villamosíthatók, valamint lehetővé kell tenni a kis moduláris atomerőművek telepítését is.

Átfogó szakpolitikai intézkedésekre van szükség

Mivel a Confindustria elsősorban a vállalatok érdekeit hivatott képviselni, ezért rendszeresen sürget társaságiadó-csökkentéseket és állami támogatásokat, ami a szervezet szerint képes lenne nagy mértékben növelni az olasz gazdasági szereplők teljesítményét.

Olyan gazdasági intézkedésekre van szükség, amelyek segítik a kisvállalatok növekedését, valamint ösztönzik az összeolvadásokat, mivel a nagyobb cégek termelékenyebbek és nemzetközi viszonylatban versenyképesebbek

− mondta Orsini, majd javasolta, annak az 575 adókedvezménynek a felülvizsgálatát, melyek megközelítőleg 120 milliárd euróval csökkentik az adóalapot, tehát explicit olyan megszorításokra szólította fel a kormányt, melyek elsősorban a dolgozókat érintenék.

Giorgia Meloni már intézkedett

A tartósan magas energiaárak miatt Giorgia Meloni olasz kormányfő a stabilitási és növekedési paktum feltételeinek ideiglenes felfüggesztését kérte Ursula von der Leyentől, az Európai Bizottság elnökétől.

A stabilitási és növekedési paktum az Európai Unió egyik gazdasági alappillére, melynek célja, hogy az államháztartási hiányt a GDP 3 százaléka alatt, míg az államadósságot a GDP 60 százaléka alatt tartsa.

Az olasz miniszterelnök Brüsszelnek címzett levelében arról írt, hogy a rendkívüli helyzet azonnali beavatkozást igényel, továbbá felhívja a figyelmet arra, hogy

a polgárok nem csupán a védelmi kiadások tekintetében várnak el nagyobb rugalmasságot az államszövetség vezetésétől.

Meloni azt reméli, hogy a védelmi kiadások esetében alkalmazott megoldáshoz hasonlóan az állam más területeken is eltérhet majd az előre meghatározott nettó kiadási pályától.

Energiaválság

