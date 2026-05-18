Egyre nehezebb helyzetben Olaszország: Giorgia Meloni már Ursula von der Leyent kérleli – ez lehet az utolsó remény

A megemelkedett energiaárak miatti rendkívüli körülményekre hivatkozva Giorgia Meloni olasz kormányfő a stabilitási és növekedési paktum ideiglenes felfüggesztését kérte az Ursula von der Leyennek, az Európai Bizottság elnökének küldött levelében – jelentette az olasz sajtó hétfőn.

Giorgia Meloni olasz miniszterelnök levelet küldött Ursula von der Leyennek / Fotó: Massimo Valicchia / AFP

Az újságokban megjelentek szerint Meloni leszögezte, hogy Olaszország szükségesnek tartja a nemzeti mentesítési záradék ideiglenes alkalmazását az energetikai válság miatti rendkívüli intézkedésekre vonatkozóan is. A miniszterelnök megjegyezte, hogy a stabilitási és növekedési paktum szerinti nemzeti mentesítési rendelkezést az Európai Bizottság tavaly már aktiválta, hogy egyes tagállamok képesek legyenek magasabb védelmi kiadásokra.

Giorgia Meloni vasárnap este küldte el a levelet Ursula von der Leyennek. Az olasz kormányfő ebben azt hangoztatta, hogy az energiaárak rendkívüli emelkedése a tagállamok ellenőrzési képességét meghaladó helyzetet teremtett.

Az emelkedő energiaárak nehéz helyzetbe hozzák az olaszokat

„Nem tudjuk igazolni polgáraink előtt, hogy az Európai Unió, miközben pénzügyi rugalmasságot engedélyez a biztonsági és védelmi kiadások esetében, ugyanazt nem teszi meg a családok, dolgozók és vállalatok védelmében olyan energetikai válsággal szemben, amely súlyos csapást mérhet a gazdaságra” – írta Giorgia Meloni.

Róma azt reméli, hogy ahogyan az a védelmi kiadások esetében történt, a záradék életbe léptetésével más állami kiadások terén is eltérhet a túlzottdeficit-eljárás keretében jóváhagyott nettó kiadási pályától. Az utóbbi a nemzeti össztermék legfeljebb 1,5 százalékának felelhet meg.

A Giorgia Meloni kormánya mandátuma utolsó évébe lépett a 2027-ben esedékes parlamenti választás előtt. A miniszterelnök korábban elmondta, hogy a gazdasági stabilitást tartja kormánya kulcselemének, amelyet a jelentősen megemelkedett energiaárak veszélyeztetnek. Kormányzati adatok szerint havi egymilliárd eurót költenek csak az üzemanyagok csökkentett jövedéki adóinak ellensúlyozására.

