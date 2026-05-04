Olaszország nemcsak terhet, üzletet is lát az idősekben: lecsaptak az ingatlanbefektetők a gazdag nyugdíjasokra

A népesség elöregedése súlyos veszélyt jelent világszerte az országok gazdasági fejlődésére, de egyúttal új üzleti lehetőségeket is kínál, amelyeket sok helyen kihasználnak. A legújabb példa Olaszország, ahol egyre nő a várható élettartam, de gyengül a hagyományos családi gondoskodás, az egyik megoldás pedig az úgynevezett „ezüstlakás” program lehet – legalábbis a viszonylag tehetős nyugdíjasok számára.

Ezek a komplexumok csak az utóbbi években kezdenek elterjedni Olaszországban, de a népesség elöregedésében más országok is látnak üzleti lehetőséget, nem csupán társadalmi terhet. Kínában például arra számítanak, hogy az ezüstgazdaság lesz a növekedés tartós hajtóereje.

A pekingi kormány már korábban is célul tűzte ki a belső fogyasztás felpörgetését, és ebben számít az idősekre is, akik évtizedeken át spóroltak, most pedig feláldozhatják megtakarításukat a hazájuk érdekében például azzal, hogy a hatóságok által biztosított „ezüstvonatokkal” bejárják az ország elmaradott vidékeken lévő turistalátványosságait.

Mivel a hivatalos statisztikák szerint az országban majdnem 300 millió ember, a népesség több mint 21 százaléka hatvan feletti, az ezüstgazdaság még Kína új ötéves tervébe is bekerült.

Olaszország is követi a példát

Követi a példát Olaszország is, ahol egyre több függetlenségre és társaságra váró idős embert csábítanak az új lakóépületek, az úgynevezett „ezüstlakások”, amelyek minden igényt kielégítő szolgáltatásokat és közösségi életet kínálnak, valamint jó üzleti lehetőséget jelentenek az ingatlanfejlesztőknek is.

Igény pedig van rájuk. „Korábban a fiam családjával éltem, de egész nap távol voltak, én meg egyedül a kutyával. A nap végére elgyengült a hangom, mert olyan hosszú ideig nem beszéltem” – magyarázta a Reutersnek a 85 éves Umberto Giuggiarini, hogy miért költözött inkább a római Aris idősotthonba.

Más Olaszország-szerte épülő intézményekhez hasonlóan az Over Group kezelésében lévő Aris komplexumnak is az a célja, hogy

áthidalja a szakadékot az otthoni élet és a hagyományos ápolási intézmények között,

amelyek főként a folyamatos orvosi ellátásra vagy segítségre szorulókat látják el.