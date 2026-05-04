Olaszország nemcsak terhet, üzletet is lát az idősekben: lecsaptak az ingatlanbefektetők a gazdag nyugdíjasokra
A népesség elöregedése súlyos veszélyt jelent világszerte az országok gazdasági fejlődésére, de egyúttal új üzleti lehetőségeket is kínál, amelyeket sok helyen kihasználnak. A legújabb példa Olaszország, ahol egyre nő a várható élettartam, de gyengül a hagyományos családi gondoskodás, az egyik megoldás pedig az úgynevezett „ezüstlakás” program lehet – legalábbis a viszonylag tehetős nyugdíjasok számára.
Ezek a komplexumok csak az utóbbi években kezdenek elterjedni Olaszországban, de a népesség elöregedésében más országok is látnak üzleti lehetőséget, nem csupán társadalmi terhet. Kínában például arra számítanak, hogy az ezüstgazdaság lesz a növekedés tartós hajtóereje.
A pekingi kormány már korábban is célul tűzte ki a belső fogyasztás felpörgetését, és ebben számít az idősekre is, akik évtizedeken át spóroltak, most pedig feláldozhatják megtakarításukat a hazájuk érdekében például azzal, hogy a hatóságok által biztosított „ezüstvonatokkal” bejárják az ország elmaradott vidékeken lévő turistalátványosságait.
Mivel a hivatalos statisztikák szerint az országban majdnem 300 millió ember, a népesség több mint 21 százaléka hatvan feletti, az ezüstgazdaság még Kína új ötéves tervébe is bekerült.
Olaszország is követi a példát
Követi a példát Olaszország is, ahol egyre több függetlenségre és társaságra váró idős embert csábítanak az új lakóépületek, az úgynevezett „ezüstlakások”, amelyek minden igényt kielégítő szolgáltatásokat és közösségi életet kínálnak, valamint jó üzleti lehetőséget jelentenek az ingatlanfejlesztőknek is.
Igény pedig van rájuk. „Korábban a fiam családjával éltem, de egész nap távol voltak, én meg egyedül a kutyával. A nap végére elgyengült a hangom, mert olyan hosszú ideig nem beszéltem” – magyarázta a Reutersnek a 85 éves Umberto Giuggiarini, hogy miért költözött inkább a római Aris idősotthonba.
Más Olaszország-szerte épülő intézményekhez hasonlóan az Over Group kezelésében lévő Aris komplexumnak is az a célja, hogy
áthidalja a szakadékot az otthoni élet és a hagyományos ápolási intézmények között,
amelyek főként a folyamatos orvosi ellátásra vagy segítségre szorulókat látják el.
Egyre tovább élnek az olaszok
A piaci potenciál hatalmas, mivel Olaszországban az egyik legmagasabb a várható élettartam a világon:
- a férfiaknál körülbelül 82,
- a nőknél pedig 86 év.
Az ISTAT statisztikai hivatal adatai szerint tavaly az olaszok több mint 24 százaléka volt 65 éves vagy idősebb, és ez az arány 2035-re várhatóan eléri a 30 százalékot. Az egyedül élők száma várhatóan 2050-re 6,5 millió lehet, ami a lakosság 11 százaléka.
Ahogy a háztartások kisebbek és széttöredezettebbek lesznek, összeomlik a családokon belüli generációk közötti támogatás régóta bevált modellje. A nők később vállalnak gyermeket, így szinte lehetetlen egyensúlyt teremteni az utódok és idős szülők gondozása között.
Ez nagy nyomást helyez az államháztartásra. Olaszország 2021-ben 31 milliárd eurót költött az egészségügyi intézményekben élő idősek támogatására, derült ki az olasz Intesa Sanpaolo bank tanulmányából, és az állami kiadások folyamatosan emelkednek.
Várólisták vannak, olyan nagy az igény az ezüstlakásokra
A költözést persze nem minden nyugdíjas engedheti meg magának, mert az idősotthonok havi 1500-4000 euróba kerülnek. Nem meglepő, hogy a legtöbb ilyen intézmény az ország középső és északi régióiban található, ahol a jövedelmi szint magasabb, mint délen.
Az olasz átlagnyugdíj azonban nem haladja meg a nettó 1500 eurót,
és a szegényebbeket az is elriasztja, hogy a hagyományos intézmények egy részében az ellátást az állam ingyenesen biztosítja.
A működtetők számára azonban így sem jelent gondot, hogy nincsen elég jelentkező. „Várólistáink vannak, ami megerősíti a növekvő keresletet, amelyet a piac még mindig nem elégít ki teljes mértékben” – mondta Mariuccia Rossini, a milánói székhelyű és öt olaszországi létesítményt üzemeltető Over alapítója és vezérigazgatója.
A befektetők is látják a kiváló lehetőséget
Befektetőkben sincs hiány, mert ők is látják az egyértelmű növekedési lehetőségeket. A PwC elemzése szerint a 60 év felettiek generálják az olasz GDP 20–30 százalékát, míg az 50 év felettiek birtokolják az ország pénzügyi és ingatlanvagyonának nagy részét.
Még az állam is látja a lehetőséget:
a Cassa Depositi e Prestiti állami hitelező Real Asset egysége az INPS állami nyugdíjhivatallal, a római Gemelli Kórházzal és az Investire SGR-rel együttműködve egy 130 millió eurós projektben kilenc épület átalakítását tervezi az olasz fővárosban ezüstlakások céljára.
Milánóban a Hines ingatlanbefektetési menedzser a partnereivel egy korábbi versenypályát újít fel 300 lakás építésére, a Dils nemzetközi ingatlancsoport pedig 87 lakást értékesít erre a célra egy különálló lakóparkban.