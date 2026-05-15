Deviza
EUR/HUF359,2 +0,36% USD/HUF308,74 +0,62% GBP/HUF412,37 +0,33% CHF/HUF393,08 +0,47% PLN/HUF84,57 +0,28% RON/HUF69,02 +0,31% CZK/HUF14,77 +0,32% EUR/HUF359,2 +0,36% USD/HUF308,74 +0,62% GBP/HUF412,37 +0,33% CHF/HUF393,08 +0,47% PLN/HUF84,57 +0,28% RON/HUF69,02 +0,31% CZK/HUF14,77 +0,32%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX131 234,44 -0,9% MTELEKOM2 510 -0,48% MOL3 914 +1,12% OTP41 170 -2,14% RICHTER12 560 -0,56% OPUS301,5 +1,99% ANY7 900 -0,51% AUTOWALLIS147,5 -1,69% WABERERS4 680 -0,21% BUMIX9 284,95 +0,35% CETOP4 524,34 +0,88% CETOP NTR2 830,55 -0,57% BUX131 234,44 -0,9% MTELEKOM2 510 -0,48% MOL3 914 +1,12% OTP41 170 -2,14% RICHTER12 560 -0,56% OPUS301,5 +1,99% ANY7 900 -0,51% AUTOWALLIS147,5 -1,69% WABERERS4 680 -0,21% BUMIX9 284,95 +0,35% CETOP4 524,34 +0,88% CETOP NTR2 830,55 -0,57%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok

Rendkívüli

Szerbia még ma elküldi a NIS-re vonatkozó végleges ajánlatát a Molnak

atomenergia
energiaválság
Giorgia Meloni
Olaszország
nukleáris energia

Döntött az EU egyik legnagyobb tagállama, a miniszterelnöke bejelentette: visszaállhatnak az atomenergiára

Negyven évvel azután, hogy Olaszország népszavazáson mondott nemet az atomenergiára, a római kormány ismét az asztalra teszi a nukleáris kérdést. A döntés hátterében az egyre drágább energiaimport, az ukrajnai háború és a közel-keleti feszültségek állnak.
VG
2026.05.15, 08:55
Frissítve: 2026.05.15, 08:55

Giorgia Meloni olasz miniszterelnök bejelentette a parlamentben, hogy a kormány még ezen a nyáron törvénytervezetet terjeszt elő a nukleáris energiatermelés újraindításáról. Ez közel négy évtizeddel azután következik be, hogy az ország a csernobili katasztrófa hatására népszavazáson búcsút intett az atomenergiának.

Riverbank,With,Nuclear,Power,Plant,Doel,During,A,Colorful,Sunset, Olaszország ismét az atomenergia felé fordulhat – kis moduláris reaktorokkal
Európa újragondolja az atomenergiát / Fotó: TonyV3112 / Shutterstock

Róma az orosz-ukrán háború kirobbanása óta igyekszik csökkenteni függőségét az orosz kőolaj- és gázimporttól. A helyzetet tovább élezte az Egyesült Államok és Izrael Iránnal vívott háborúja, valamint a Hormuz-szoros lezárása, amelyek még sürgetőbbé tették az alternatív energiaforrások keresését. A mesterséges intelligencia terjedésével megjelenő, energiaigényes adatközpontok szintén növelik az ország villamosenergia-szükségletét.

„A jelenlegi helyzet – amelyet rendkívül összetett nemzetközi gazdasági körülmények és tartós geopolitikai feszültségek jellemeznek – hatással van a növekedésre, az energiaköltségekre, a vállalkozások versenyképességére és a háztartások vásárlóerejére" – fogalmazott Meloni a felsőházban tartott felszólalásában.

A Telegraph emlékeztet: Olaszország ugyan jelentős beruházásokat hajtott végre a nap-, szél- és geotermikus energia fejlesztésébe, a kormány álláspontja szerint ezek a megújuló források önmagukban nem elegendők az ellátásbiztonság garantálásához. Az atomenergia visszatérése emellett hozzájárulna az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentéséhez is – hangsúlyozzák a javaslat támogatói.

Az egyik legdrágább energiapiac Európában

Az atomenergia újraindítása az energiaárakat is mérsékelhetné: Olaszország az európai rangsorban az egyik legdrágább villamosenergia-piaccal rendelkezik, ami nagyrészt a földgázimporttól való kiszolgáltatottságának köszönhető. A javaslat ugyanakkor várhatóan komoly vitákat vált ki.

A nukleáris reaktorokat évekig tart megépíteni, a keletkező radioaktív hulladék ártalmatlanítása évszázados megőrzést és tetemes költséget igényel, a megfelelő telephelyek kiválasztása pedig különösen nehéz egy földrengéseknek kitett országban. A bejelentés Meloninak politikai kockázatot is jelent, ugyanis az atomenergia megosztja az olasz társadalmat.

A dél-európai ország 1987-ben, az előző évi csernobili baleset hatására tartott népszavazáson mondott nemet az atomenergiára. 2011 júniusában, a japán fukusimai katasztrófa után három hónappal az olaszok több mint 90 százaléka ismét elutasította az atomhoz való visszatérést. Utóbbi referendumot az akkori miniszterelnök, Silvio Berlusconi kezdeményezte.

Olaszország moduláris reaktorokban gondolkodik

A Meloni-kormány azzal érvel, hogy a nukleáris technológia biztonsági szempontból sokat fejlődött, és a tervek szerint a legkorszerűbb kis moduláris reaktorokat (SMR) építenék meg. Gilberto Pichetto Fratin környezeti és energetikai miniszter szerint Olaszország a következő évtized közepére rendelkezhet teljes körűen működő nukleáris szektorral.

Alessio Butti, a technológiai innovációért felelős miniszterhelyettes szerint a megújuló energia önmagában nem elégséges az ország jövőbeli szükségleteinek fedezéséhez. „Energiára van szükségünk, különben nem tudjuk fenntartani az innovációt, a vállalkozásokat és az ipart. Olyan kis moduláris reaktorokról van szó, amelyek gyökeresen megváltoztatták a paradigmát" – mondta.

A bejelentést az üzleti szféra is örömmel fogadta. Emanuele Orsini, az Olasz Munkáltatói Szövetség (Confindustria) elnöke közölte: örülnek annak, hogy rövid időn belül a parlament elé kerülhet a nukleáris energiáról szóló javaslat. Az ellenzéki képviselők azonban bírálták a tervet.

Egész Európa újragondolja az atomenergiát

Míg 1990-ben Európa villamosenergia-termelésének közel 30 százaléka nukleáris forrásból származott, ez az arány mára mintegy 15 százalékra csökkent. Az olasz döntés nem egyedüálló: az öreg kontinens számos országa fontolgatja a korábban leállított atomerőművek reaktiválását. Belgium, Svédország, Dánia és Hollandia egyaránt felülvizsgálja korábbi kivonulási döntéseit. 

Az Európai Nukleáris Energiacsúcson Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke stratégiai hibának minősítette a számos atomerőmű leállításáról korábban hozott döntéseket. Új pénzügyi támogatást bejelentve megbízható és megfizethető, alacsony kibocsátású energiaforrásként méltatta a nukleáris energiát.

Ezzel szemben Németország a fukusimai katasztrófa hatására döntött az atomenergiáról való teljes lemondás mellett, utolsó reaktorát 2023-ban kapcsolta le. Friedrich Merz kancellár ugyan sajnálatosnak nevezte a döntést, de visszafordíthatatlannak tartja azt.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu