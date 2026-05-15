Döntött az EU egyik legnagyobb tagállama, a miniszterelnöke bejelentette: visszaállhatnak az atomenergiára

Giorgia Meloni olasz miniszterelnök bejelentette a parlamentben, hogy a kormány még ezen a nyáron törvénytervezetet terjeszt elő a nukleáris energiatermelés újraindításáról. Ez közel négy évtizeddel azután következik be, hogy az ország a csernobili katasztrófa hatására népszavazáson búcsút intett az atomenergiának.

Európa újragondolja az atomenergiát / Fotó: TonyV3112 / Shutterstock

Róma az orosz-ukrán háború kirobbanása óta igyekszik csökkenteni függőségét az orosz kőolaj- és gázimporttól. A helyzetet tovább élezte az Egyesült Államok és Izrael Iránnal vívott háborúja, valamint a Hormuz-szoros lezárása, amelyek még sürgetőbbé tették az alternatív energiaforrások keresését. A mesterséges intelligencia terjedésével megjelenő, energiaigényes adatközpontok szintén növelik az ország villamosenergia-szükségletét.

„A jelenlegi helyzet – amelyet rendkívül összetett nemzetközi gazdasági körülmények és tartós geopolitikai feszültségek jellemeznek – hatással van a növekedésre, az energiaköltségekre, a vállalkozások versenyképességére és a háztartások vásárlóerejére" – fogalmazott Meloni a felsőházban tartott felszólalásában.

A Telegraph emlékeztet: Olaszország ugyan jelentős beruházásokat hajtott végre a nap-, szél- és geotermikus energia fejlesztésébe, a kormány álláspontja szerint ezek a megújuló források önmagukban nem elegendők az ellátásbiztonság garantálásához. Az atomenergia visszatérése emellett hozzájárulna az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentéséhez is – hangsúlyozzák a javaslat támogatói.

Az egyik legdrágább energiapiac Európában

Az atomenergia újraindítása az energiaárakat is mérsékelhetné: Olaszország az európai rangsorban az egyik legdrágább villamosenergia-piaccal rendelkezik, ami nagyrészt a földgázimporttól való kiszolgáltatottságának köszönhető. A javaslat ugyanakkor várhatóan komoly vitákat vált ki.

A nukleáris reaktorokat évekig tart megépíteni, a keletkező radioaktív hulladék ártalmatlanítása évszázados megőrzést és tetemes költséget igényel, a megfelelő telephelyek kiválasztása pedig különösen nehéz egy földrengéseknek kitett országban. A bejelentés Meloninak politikai kockázatot is jelent, ugyanis az atomenergia megosztja az olasz társadalmat.