Hatalmas gázmezőt tárt fel Ausztria a magyar határtól nem messze: az OMV megkezdte a kitermelést, százezer háztartást fűtenek vele – nem örül mindenki

A Bécstől keletre található gázmező a becslések szerint összesen 48 terawattóra (TWh) kitermelhető energiahordozóval az ország elmúlt négy évtizedben feltárt legjelentősebb lelőhelyének számít.

Százezernél is több háztartás nyerhet rajta

A projekt első szakaszában az OMW tervei szerint körülbelül 100 ezer háztartás gázszükségletét fogja fedezni, és az osztrák földgáz-önellátás arányát pedig 10, sőt

akár 14 százalékra emelheti.

A 48 TWh kapacitás elegendő lenne, hogy Ausztriát több mint 7 hónapon keresztül el tudják látni földgázzal. Az ország éves fogyasztása mintegy 75 terawattóra (TWh).

Az OMW új lelőhelyet tárna fel

Az osztrák politikai és gazdasági élet képviselői az 5000 méteres mélységben lévő új lelőhely feltárását az importfüggőség csökkentése szempontjából jelentős lépésként méltatták. Christian Stocker néppárti kancellár stratégiai jelentőségűnek nevezte a most megnyitott gázmezőt. Úgy fogalmazott, hogy jobb "osztrák erőforrásokat az osztrák környezetvédelmi és szociális előírások szerint" kiaknázni és munkahelyeket teremteni, "minthogy új függőségeket építsünk ki" Alfred Stern, az OMV vezérigazgatója a megnyitási ceremónián arról beszélt, hogy az új gázmező

nem állt ellentétes a dekarbonizálással.

A fenntartható energia- és fűtési átállás megbízhatóságot, tervezhetőséget és stabil átmeneti megoldásokat igényel - hangsúlyozta. Marc Dengler, a Greenpeace Ausztria egyik szóvivője bírálta a lépést, azt mondta: „ahelyett, hogy a sürgősen szükséges éghajlatvédelmi intézkedésekbe fektetne be, az OMV inkább klímakáros olaj- és gázüzletágának bővítésére fordít forrásokat".

Ausztria már várta a magyar kormányváltást

Magyar Péter hivatalba lépése nemcsak Budapesten, hanem Bécsben is új politikai helyzetet teremthet. Az osztrák sajtó szerint Ausztria számára lehetőség nyílhat arra, hogy a magyar kormányváltás után aktívabban alakítsa a közép-európai együttműködést, és a visegrádi országokkal szorosabb politikai koordinációt építsen ki az Európai Unión belül.

Ausztria számára a magyar kormányváltás azért is lehet fontos, mert a korábbi, jogállamisági vitákkal terhelt időszak után Bécs szerint könnyebb lehet újraépíteni a bizalmat Budapest és a nyugat-európai partnerek között. Ebben a helyzetben Ausztria szerepe is felértékelődhet, hiszen közvetíthetne

a visegrádi érdekek

és a brüsszeli döntéshozók között,

miközben saját regionális befolyását is növelné.