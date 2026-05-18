Hatalmas gázmezőt tárt fel Ausztria a magyar határtól nem messze: az OMV megkezdte a kitermelést, százezer háztartást fűtenek vele – nem örül mindenki

Az OMV gáz- és olajipari vállalat hétfőn hivatalosan is megkezdte az alsó-ausztriai Wittauban található gázmezejének kiaknázását, jelentősen növelve Ausztria hazai gázkitermelését. Magyar Péter hivatalba lépése nemcsak Budapesten, hanem Bécsben is új politikai helyzetet teremthet, ami az OMW földgázkitermelését illeti.
VG - MTI
2026.05.18, 18:04
Frissítve: 2026.05.18, 18:27

A Bécstől keletre található gázmező a becslések szerint összesen 48 terawattóra (TWh) kitermelhető energiahordozóval az ország elmúlt négy évtizedben feltárt legjelentősebb lelőhelyének számít. 

Az ausztriai székhelyű OMW jelentősen növeli hazai gázkitermelését  / Fotó: MR.Zanis / Shutterstock

Százezernél is több háztartás nyerhet rajta

A projekt első szakaszában az OMW tervei szerint körülbelül 100 ezer háztartás gázszükségletét fogja fedezni, és az osztrák földgáz-önellátás arányát pedig 10, sőt 

akár 14 százalékra emelheti. 

A 48 TWh kapacitás elegendő lenne, hogy Ausztriát több mint 7 hónapon keresztül el tudják látni földgázzal. Az ország éves fogyasztása mintegy 75 terawattóra (TWh).

Az OMW új lelőhelyet tárna fel

Az osztrák politikai és gazdasági élet képviselői az 5000 méteres mélységben lévő új lelőhely feltárását az importfüggőség csökkentése szempontjából jelentős lépésként méltatták. Christian Stocker néppárti kancellár stratégiai jelentőségűnek nevezte a most megnyitott gázmezőt. Úgy fogalmazott, hogy jobb "osztrák erőforrásokat az osztrák környezetvédelmi és szociális előírások szerint" kiaknázni és munkahelyeket teremteni, "minthogy új függőségeket építsünk ki" Alfred Stern, az OMV vezérigazgatója a megnyitási ceremónián arról beszélt, hogy az új gázmező 

nem állt ellentétes a dekarbonizálással.

A fenntartható energia- és fűtési átállás megbízhatóságot, tervezhetőséget és stabil átmeneti megoldásokat igényel - hangsúlyozta. Marc Dengler, a Greenpeace Ausztria egyik szóvivője bírálta a lépést, azt mondta: „ahelyett, hogy a sürgősen szükséges éghajlatvédelmi intézkedésekbe fektetne be, az OMV inkább klímakáros olaj- és gázüzletágának bővítésére fordít forrásokat".

Ausztria már várta a magyar kormányváltást

Magyar Péter hivatalba lépése nemcsak Budapesten, hanem Bécsben is új politikai helyzetet teremthet. Az osztrák sajtó szerint Ausztria számára lehetőség nyílhat arra, hogy a magyar kormányváltás után aktívabban alakítsa a közép-európai együttműködést, és a visegrádi országokkal szorosabb politikai koordinációt építsen ki az Európai Unión belül.

Ausztria számára a magyar kormányváltás azért is lehet fontos, mert a korábbi, jogállamisági vitákkal terhelt időszak után Bécs szerint könnyebb lehet újraépíteni a bizalmat Budapest és a nyugat-európai partnerek között. Ebben a helyzetben Ausztria szerepe is felértékelődhet, hiszen közvetíthetne 

  • a visegrádi érdekek 
  • és a brüsszeli döntéshozók között,

miközben saját regionális befolyását is növelné.

A terv ugyanakkor kockázatokat is hordoz. Egy közép-európai blokkot Brüsszelben könnyen különutas politikai tömbként értelmezhetnek, különösen akkor, ha az uniós intézményekkel szemben egységesebb fellépést mutatna. Ausztria számára ezért az egyik legfontosabb kérdés az lehet, hogyan tudná erősíteni közép-európai kapcsolatait úgy, hogy közben megőrizze helyét a nyugat-európai politikai centrum közelében.

A magyar–osztrák viszony gazdasági szempontból eddig is szoros volt, az új politikai helyzet azonban ennél szélesebb együttműködés lehetőségét nyithatja meg. Az osztrák lap értelmezése szerint Bécs most nemcsak piacot, hanem politikai partnert is láthat Magyarországban.

