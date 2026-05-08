Váltás történik a világ pornóiparának csúcsán, elképesztő pénzekről van szó

A 42 éves Jekatyerina Csudnovszkij az OnlyFans anyavállalata, a Fenix részvényeinek és szavazati jogainak legalább 75 százalékát birtokolja, valamint jogosult a Fenix ​​igazgatótanácsának többségét kinevezni, illetve leváltani – írta meg az Origo.

A nemrég elhunyt Leonyid Radvinszkij helyett özvegye veszi át az OnlyFans vezetését / Fotó: Thomas Fuller / SOPA Images / Reuters

A Northwestern Egyetemen és a DePaul Egyetemen végzett, jogi diplomával rendelkező Csudnovszkij hivatalosan eddig nem vett részt az OnlyFans tevékenységében, bár egy, a párhoz közel álló forrás korábban a Forbesnak azt nyilatkozta, hogy a férjének „de facto üzleti partnere”.

Vállalati jogászként dolgozik egy magántulajdonban lévő techcégnél, és tagja az Elicio Therapeutics, valamint az Immix Biopharma igazgatótanácsának, emellett tanácsadóként dolgozik egy rákkutatási alapítványnál, derül ki az említett szervezetek weboldalain található életrajzaiból.

A márciusban végstádiumú rákban, 43 éves korában elhunyt férjével 2008 óta voltak házasok, és négy közös gyermekük van.

Rendkívül nyereséges az OnlyFans

A különösen a felnőtt szórakoztatóipar körében népszerű OnlyFans közösségi oldal tavaly körülbelül 1,5 milliárd dolláros bevételt és több mint 700 millió dolláros profitot termelt.

A Forbes az üzletember vagyonát halálakor 4,7 milliárd dollárra becsülte, elsősorban a Fenix ​​Internationalban lévő részesedésének köszönhetően.

Az OnlyFans fiókjai 2024-ben 7,2 milliárd dolláros bruttó forgalmat könyvelhettek el, és jelenleg 4,6 millió fiókot üzemeltet. A platform az alkotói bevételek 20 százalékát kapja.

