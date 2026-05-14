Orbán Anita az orosz nagykövettel tárgyalt – meg is van az eredménye

Éles fordulatot vett a magyar külpolitikai kommunikáció Oroszországgal kapcsolatban, miután a Tisza-kormány külügyminisztere, Orbán Anita bekérette Jevgenyij Sztanyiszlavov budapesti orosz nagykövetet a Kárpátalját is elérő szerdai dróntámadások miatt.

Orbán Anita az orosz nagykövettel tárgyalt / Fotó: Koszticsák Szilárd

Orbán Anita elítélte a dróntámadást

Az orosz diplomata csütörtök délelőtt érkezett meg a Külügyminisztériumba, ahol nagyjából fél óráig egyeztetett Orbán Anita külügyminiszterrel, miniszterelnök-helyettessel. Magyar Péter miniszterelnök előző nap jelentette be, hogy hivatalosan is magyarázatot kérnek Moszkvától a támadás miatt, miközben a kormány nevében

mélységesen elítélte az akciót.

A kabinet szerint a háború kitörése óta ez volt az egyik legsúlyosabb olyan orosz dróntámadás, amely közvetlenül érintette Kárpátalját. Munkács, Ungvár, Szolyva és több kisebb település is találatot kapott, a magyar határ közelében dolgozó vasutasokat is óvóhelyre kellett küldeni. A MÁV tájékoztatása szerint a csapi állomásnál tartózkodó magyar munkavállalókat végül biztonságban áthozták magyar területre.

„Megismételtem, hogy a magyar kormány mélységesen elítéli az orosz támadást, és elvárjuk a civilek elleni agresszió azonnali leállítását” – mondta Orbán Anita.

Visszafogott stílusban kommunikáltak – eddig

A lépés azért különösen figyelemreméltó, mert az elmúlt években a magyar külügy rendszeresen hívatott be nyugati diplomatákat különböző politikai nyilatkozatok miatt, az orosz nagykövettel szemben azonban látványosan visszafogottabb volt. Szijjártó Péter külügyminisztersége alatt több alkalommal rendelték be például az amerikai, német, osztrák vagy ukrán diplomácia képviselőit, ugyanakkor Moszkvával szemben még

jóval súlyosabb ügyek után sem történt hasonló lépés.

Nem hívták be például az orosz nagykövetet akkor sem, amikor kiderült, hogy orosz hekkerek feltörték a külügyminisztérium informatikai rendszerét, és korábbi Kárpátalját ért támadásoknál sem. Pedig 2025 augusztusában Munkács és több környékbeli település ellen is erős orosz légicsapás indult, amely akkor a magyar határhoz legközelebb végrehajtott sikeres támadásnak számított a háború kezdete óta.