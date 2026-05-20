Deviza
EUR/HUF361,01 -0,18% USD/HUF311,14 -0,16% GBP/HUF417,01 -0,13% CHF/HUF393,86 -0,32% PLN/HUF84,88 -0,26% RON/HUF68,98 -0,36% CZK/HUF14,85 -0,12% EUR/HUF361,01 -0,18% USD/HUF311,14 -0,16% GBP/HUF417,01 -0,13% CHF/HUF393,86 -0,32% PLN/HUF84,88 -0,26% RON/HUF68,98 -0,36% CZK/HUF14,85 -0,12%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX131 166,52 -0,46% MTELEKOM2 616 -1,45% MOL4 000 -1,5% OTP40 800 +0,22% RICHTER12 300 -0,65% OPUS310,5 +3,22% ANY7 820 +0,9% AUTOWALLIS150,5 -0,33% WABERERS4 650 +1,08% BUMIX9 202,08 -0,77% CETOP4 506,93 +0,77% CETOP NTR2 823,49 +0,44% BUX131 166,52 -0,46% MTELEKOM2 616 -1,45% MOL4 000 -1,5% OTP40 800 +0,22% RICHTER12 300 -0,65% OPUS310,5 +3,22% ANY7 820 +0,9% AUTOWALLIS150,5 -0,33% WABERERS4 650 +1,08% BUMIX9 202,08 -0,77% CETOP4 506,93 +0,77% CETOP NTR2 823,49 +0,44%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
Orbán Viktor
miniszterelnök
Lengyelország

Orbán Viktor és delegációja Varsóba érkezett − állítja a lengyel kormányszóvivő

A magyar kormánydelegáció Orbán miniszterelnök vezetésével a lengyel fővárosba érkezett. Legalábbis erről számolt be a lengyel kormányszóvivő egy kormányülést követő sajtótájékoztatón. Nemhiába, 16 év hosszú idő.
Nagy Krisztián
2026.05.20, 12:25
Frissítve: 2026.05.20, 13:08

A magyar kormány Magyar Péter vezetésével érkezett Varsóba, hogy a bilaterális kapcsolatok aktualitásairól tárgyaljanak, valamint a legfrissebb hírek szerint szóba kerülhet az uniós források kérdése is. A kormányfőt több kormánytag is elkíséri az úton, de a lengyel sajtó pechjére a csapat egyik fontos tagjának vezetékneve szintén Orbán.

Orbán Viktor és delegációja Varsóba érkezett - állítja a lengyel kormányszóvivő
Orbán Viktor és delegációja Varsóba érkezett – állítja a lengyel kormányszóvivő / Fotó: NurPhoto via AFP

Orbán, de nem Viktor 

A keddi lengyel kormányülést követő rend szerinti sajtótájékoztatón Adam Szlapka kormányszóvivő újságírók kérdéseire válaszolt, amikor az állami hírügynökség, a PAP egyik munkatársa arról érdeklődött, hogy a másnapi magyar–lengyel találkozón mely miniszterek vesznek majd részt.

Az egyszerű kérdés igen komikus pillanatokat eredményezett, amikor Szlapka válaszában kétszer is „Orbán miniszterelnök” delegációjáról beszélt.

Ezt követően egy másik felvetésre válaszolva már helyesen hivatkozott a magyar kormányfőre, de később egy újságírót zavart meg az Orbán-Magyar névpár, amikor a diplomáciai kapcsolatok kerültek szóba. Később kiderült, hogy a kérdés Orbán Anitára, a magyar külügyminiszterre vonatkozott.

Úgy tűnik, a nemzetközi közélet szereplői még nem szoktak hozzá a Magyarországon bekövetkezett politikai fordulat okozta személyi változásokhoz. Ezért természetesen senki nem hibáztathatja őket, hiszen tizenhat év hosszú idő.

 

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu