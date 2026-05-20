Orbán Viktor és delegációja Varsóba érkezett − állítja a lengyel kormányszóvivő
A magyar kormány Magyar Péter vezetésével érkezett Varsóba, hogy a bilaterális kapcsolatok aktualitásairól tárgyaljanak, valamint a legfrissebb hírek szerint szóba kerülhet az uniós források kérdése is. A kormányfőt több kormánytag is elkíséri az úton, de a lengyel sajtó pechjére a csapat egyik fontos tagjának vezetékneve szintén Orbán.
Orbán, de nem Viktor
A keddi lengyel kormányülést követő rend szerinti sajtótájékoztatón Adam Szlapka kormányszóvivő újságírók kérdéseire válaszolt, amikor az állami hírügynökség, a PAP egyik munkatársa arról érdeklődött, hogy a másnapi magyar–lengyel találkozón mely miniszterek vesznek majd részt.
Az egyszerű kérdés igen komikus pillanatokat eredményezett, amikor Szlapka válaszában kétszer is „Orbán miniszterelnök” delegációjáról beszélt.
Ezt követően egy másik felvetésre válaszolva már helyesen hivatkozott a magyar kormányfőre, de később egy újságírót zavart meg az Orbán-Magyar névpár, amikor a diplomáciai kapcsolatok kerültek szóba. Később kiderült, hogy a kérdés Orbán Anitára, a magyar külügyminiszterre vonatkozott.
Úgy tűnik, a nemzetközi közélet szereplői még nem szoktak hozzá a Magyarországon bekövetkezett politikai fordulat okozta személyi változásokhoz. Ezért természetesen senki nem hibáztathatja őket, hiszen tizenhat év hosszú idő.