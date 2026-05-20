Egyre több óriástanker szökik meg a Perzsa-öbölből, csillapodik az olajár

Az Irán által kijelölt útvonalon növekszik a forgalom, egyre több olaj juthat el a világpiacra. Az óriástankerek útja enyhíthet a súlyosbodó nyersanyaghiányon.
K. B. G.
2026.05.20, 16:00
Frissítve: 2026.05.20, 16:12

Egyre több óriástanker szökik meg a Perzsa-öbölből, sőt szerdán arra is volt példa, hogy egy olajszállító befelé jutott át a Hormuzi-szoroson, ami akár arra is utalhat, hogy némileg normalizálódhat a forgalom a kulcsfontosságú átjárón.

Tanker Ocean Lily at anchor off the shore of Muscat
A hongkongi zászló alatt hajózó óriástanker, az Ocean Lily is átjutott a Hormuzi-szoroson / Fotó: Stelios Misinas / REUTERS

Az óriástankerek sikere az olajárat is lefelé tolta

Az olajárak szerdán enyhültek is valamelyest, a Brent olajfajta hordónkénti ára 110 dollár fölötti szintről 108 dollár környékére esett a hírek hatására, miután kedden Donald Trump amerikai elnök ismét arról beszélt, hogy közel lehet a konfliktus vége. A Reuters összefoglalója szerint három, egyenként kétmillió hordó szállítására alkalmas szupertanker azt az útvonalat használta, amit Irán jelölt ki a hajók számára.

A három óriástanker közül az egyik Dél-Koreába, a másik kettő Kínába tart, a tankerek koreai, kínai és hongkongi zászló alatt hajóznak. Ugyancsak szerdán a ciprusi zászló alatt hajózó szupertanker, a Grand Lady pedig a Perzsa-öböl felé kelt át a Hormuzi-szoroson. Ugyanakkor az átjáró rossz oldalán továbbra is rengeteg kisebb-nagyobb hajó rekedt. 

A szoroson azonban az utóbbi napokban már napi mintegy tíz hajó képes átkelni valamelyik irányba, amik között található befelé tartó kisebb konténerhajó vagy épp vegyipari termékeket szállító óceánjáró is. Mindez azonban csak töredéke a háború előtti napi 125-140 hajó közötti forgalomnak.

Egy hajózási lobbiszervezet szerint továbbra is több száz vízi jármű rekedt a szorosban, így a helyzet normalizálódása esetén navigációs veszély és torlódás is kialakulhat. A szupertankerek átkelése azonban biztató jel lehet, ahogy az időről időre átkelő gázszállító hajók útja is. A három szerdán átkelt óriástanker rakománya összesen mintegy hatmillió hordó olajat tett ki, ami a békeidőben a szoroson áthaladó olajmennyiség mintegy 30 százaléka.

