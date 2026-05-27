Örményország elveszítheti azt a „nagyon vonzó” árat, amelyet az orosz gázért fizet, ha elfordul az Oroszországgal való integrációtól – közölte a Kreml hétfőn a Reuters értesülése szerint.

A Kreml egyértelmű figyelmeztetést küldött Örményországnak / Fotó: MR.Zanis / Shutterstock

Örményország tagja egy Oroszország vezette gazdasági uniónak, és energiaellátása nagymértékben függ Oroszországtól. A kaukázusi ország azonban az elmúlt években szorosabb kapcsolatokat keresett az Európai Unióval, sőt, tavaly törvényt is elfogadott az uniós csatlakozási folyamat elindításáról.

Az orosz gázra nagyon-nagyon vonzó és több mint kedvezményes ár vonatkozik. De természetesen ilyen feltételek nem állnak rendelkezésre más integrációs keretek résztvevői számára. Ott az árképzési struktúra teljesen más. Piaci alapú

– világított rá Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője újságíróknak, amikor az Örményországgal fenntartott kapcsolatokról kérdezték.

Ararat Mirzoján örmény külügyminiszter kijelentette, hogy országának nem érdeke megszakítani politikai és gazdasági kapcsolatait Oroszországgal. „Meg akarjuk őrizni és el akarjuk mélyíteni a kapcsolatainkat, és erre fogunk törekedni”.

Oroszország és Örményország kapcsolata egyre feszültebbé vált azóta, hogy Azerbajdzsán 2023 szeptemberében erővel visszafoglalta a szakadár Hegyi-Karabah régiót. Akkor az ott állomásozó orosz békefenntartók ezt tétlenül nézték, az örmények hiába kértek segítséget Vlagyimir Putyin elnöktől.

Putyin áprilisban, Nikol Pasinján örmény miniszterelnökkel tartott találkozóján vetette fel a gázárak kérdését. Azt mondta, Jereván 1000 köbméter orosz gázért 177,50 dollárt fizet, miközben ugyanez Európában több mint 600 dollárba kerülne. „A különbség óriási” – mondta Putyin.

Az orosz vezető május 9-én újságíróknak azt is mondta, „logikus” lenne, ha Örményország népszavazást tartana uniós törekvéseiről – emlékeztetett a hírügynökség.

Örményországban júniusban parlamenti választást tartanak, amelyen Pasinján pártja számos ellenzéki párttal mérkőzik meg; ezek közül sok oroszbarát.

Örményország és az Egyesült Államok februárban polgári célú atomenergetikai együttműködési nyilatkozatot írt alá – jelentette be Nikol Pasinján örmény miniszterelnök J. D. Vance amerikai alelnökkel közös sajtótájékoztatóján.