Orosz árnyékflotta: lefoglalt a svéd partiőrség egy gyanús tartályhajót a Balti-tengeren

A svéd parti őrség vasárnap bejelentette, hogy lefoglalt egy tankert a Balti-tengeren, amelyről úgy vélik, hogy az orosz „árnyékflottához” tartozik. Ez a legújabb a svéd hatóságok által az elmúlt hónapokban végrehajtott hasonló akciók sorozatában, írja a Reuters. Az orosz árnyékflotta továbbra is feladja a leckét az európai országoknak.

Fotó: Eddie Seal

A partiőrség egy közleményben közölte, hogy tagjai a rendőrséggel együtt a szíriai zászló alatt hajózó Jin Hui tankhajó fedélzetére szálltak. A műveletet Trelleborgtól délre, Svédország felségvizein hajtották végre, ezt követően előzetes vizsgálatot indítottak a hajó tengerre alkalmatlanságának gyanúja miatt.

Gyanítjuk, hogy a hajó hamis zászló alatt hajózik, a státuszával kapcsolatos számos szabálytalanság miatt, és ezért nem felel meg a nemzetközi szabályok és megállapodások által előírt hajózási feltételeknek

– áll a partiőrség közleményében. Hozzátették, hogy a hajó, amelynek úti célja nem egyértelmű, és amelyről feltételezik, hogy nem szállít rakományt, több szankciós listán is szerepel, köztük az Európai Unió és az Egyesült Királyság listáján.

A gyanút, miszerint a hajó az úgynevezett orosz árnyékflottához tartozik, Carl-Oskar Bohlin svéd polgári védelmi miniszter is megerősítette az X közösségi oldalon.

Az európai országok fokozták erőfeszítéseiket az úgynevezett árnyéktankerflotta felszámolására, amelyet Moszkva a négyéves ukrajnai háborújának finanszírozására használ, amit Oroszország ellenségesnek minősített.

Svédország csak idén öt hajót állított meg különféle bűncselekmények, például olajszennyezés és hamis zászló alatt hajózás gyanúja miatt, és egyes legénységi tagokkal szemben büntetőeljárást indítottak

Hiába a fenyegetőzés, továbbra is békésen hajózik az árnyékflotta

Bár az európai országok fogadkoznak, a valóságban nem megy könnyen az árnyékflotta fleszámolása. A szankcionált olajat szállító orosz árnyékflotta békésen hajózik brit vizeken annak ellenére, hogy Keir Starmer kormányfő március végén engedélyt adott a haditengerészetnek a tankerek fedélzetére lépésre. Az azóta eltelt egy hónapban legalább 98 orosz olajszállító hajózott át fennakadás nélkül brit felségvizeken, nagyjából annyi, mint korábban.