Európa fogja a fejét: orosz gázra állhat át a világ egyik legnagyobb országa, a dízelt már úgyis tőlük kapja – "Jók a kilátások"
Oroszországnak jó kilátásai vannak arra, hogy cseppfolyósított földgázt exportáljon Brazíliába – mondta Alekszej Labeckij, Oroszország brazíliai nagykövete újságíróknak hétfőn Brazíliavárosban, az orosz–brazil kormányközi bizottság ülésén.
„A kilátások nem rosszak – beszélhetünk cseppfolyósított földgáz exportjáról ide, bár ezen az úton még csak az első szakaszban járunk” – idézte a nagykövetet az orosz Interfax hírügynökség.
Labeckij szerint Brazília Oroszország legfontosabb kereskedelmi partnere Latin-Amerikában, a két ország áruforgalma pedig tavaly 10,5 milliárd dollárt tett ki a brazil statisztikai adatok szerint.
„Ez kiváló áruforgalom. Elsősorban az orosz műtrágyaexporton alapul, minden típusú műtrágyán. A brazil mezőgazdasági ipar szükségleteinek mintegy 30 százalékát mi látjuk el a helyi piacon. Másodsorban jelenleg a dízel egyik fő beszállítói vagyunk. A dízel az az üzemanyag, amely garantálja a brazil mezőgazdasági ipar működését, mivel az ország belső régióiból származó termények nagy részét főként közúti szállítással juttatják el a kikötőkbe. Ami Brazília Oroszországba irányuló exportját illeti, ezek elsősorban mezőgazdasági termékek: hús, diófélék és dohány. A fő feladat előttünk az árukereskedelem diverzifikálása, a termékkör bővítése és erős kapcsolatok kialakítása a különböző iparági kategóriák között” – mondta Labeckij.
Egy másik fontos terület az energetikai technológiai együttműködés, beleértve a nukleáris energiát is.
Jó kilátásaink vannak az energetikai együttműködés fejlesztésére is.
"Mi vagyunk az itteni egészségügyi ipar számára szükséges radioaktív elemek fő beszállítói. Ma a legfontosabb feladat az áruforgalmunk diverzifikálása, valamint megoldások keresése az új logisztikai és pénzügyi kihívásokra” – tette hozzá.
A brazíliai export felettébb erőltetettnek tűnik annak fényében, hogy az orosz gázt sokkal drágább tengeren szállítani, mint vezetéken. Ráadásul a problémák már kiütközek.
Komoly bevételkieséssel nézhet szembe Oroszország, miközben az európai piac elvesztése után Ázsiába próbálja átirányítani LNG-exportját. A hosszabb útvonalak, a szankciók és a speciális tankerhajók hiánya miatt a szállítási költségek akár a duplájára is emelkedhetnek.
Egyre komolyabb gazdasági problémát jelenthet Oroszországnak az, hogy elveszíti legfontosabb LNG-piacát, Európát. A Reuters iparági forrásokra és elemzőkre hivatkozva arról számolt be, hogy az orosz cseppfolyósított földgáz ázsiai átirányítása jelentősen csökkentheti Moszkva bevételeit, mert a szállítási költségek legalább megduplázódhatnak.
A legnagyobb problémát a távolság jelenti. A Jamal-félszigeten működő Yamal LNG-üzemből Európába általában 17-20 nap alatt jut el egy szállítmány. Ázsiába viszont sokkal hosszabb és drágább az út:
- a Szuezi-csatornán keresztül Indiába 50-60 napig tart az út;
- míg Afrika megkerülésével, a Jóreménység fokán át pedig akár 70-80 napig is eltarthat egy szállítás.
Alekszej Belogorjev, a moszkvai Energia- és Pénzügyi Intézet kutatási igazgatója szerint az európai szállítás költsége átlagosan 1-1,5 dollár millió brit hőegységenként. Indiába ugyanez már 2,5-5 dollár között mozoghat, átlagosan nagyjából 3 dolláros költséggel.
Az orosz jegybank továbbra is aranyat ad el tartalékaiból: április végére az állomány a legalacsonyabb szintre csökkent Ukrajna teljes körű inváziója óta. Az értékesítések akár több mint négymilliárd dollárt is hozhattak – mutatott rá a Bloomberg.
Az orosz aranytartalék az év eleje óta 900 ezer unciával, május 1-jére 73,9 millió unciára csökkent a jegybank adatai szerint. Ez a legalacsonyabb szint 2022 februárja óta, amikor Oroszország teljes körű háborút indított Ukrajna ellen.
Az arany ára idén rekordot döntött, az első négy hónapban átlagosan mintegy 4800 dollár volt unciánként. Ha a jegybank piaci áron adta el a nemesfémet, az értékesítések körülbelül 4,3 milliárd dollárt hozhattak.
A jelenlegi felhasználási ütem mellett Oroszország havonta nagyjából 225 ezer uncia aranyat értékesít. A fennmaradó 73,9 millió uncia ezen az ütemen még évtizedekre elegendő tartalékot jelentene.
A 2002 óta legjelentősebb aranytartalék-csökkenés ugyanakkor jól látható fordulatot jelez Oroszország korábbi pozíciójához képest, amikor még jelentős aranyfelhalmozónak számított.