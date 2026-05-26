Meglepő bejelentés: fellázadhatnak Ursula von del Leyen ellen az uniós országok, közösen perelhetik be az orosz gáz kitiltása miatt – Orbán Viktor hű barátja vezetné őket

Robert Fico szerint több európai uniós ország vezetője is jelezte neki, hogy csatlakozhatnak Szlovákia keresetéhez az Európai Bizottság ellen az orosz gázimport betiltása miatt. A szlovák miniszterelnök szerint Brüsszel döntése súlyos gazdasági károkat okozhat Európának.

Fico egy Facebookra feltöltött videóban beszélt arról, hogy Pozsony erős jogi pozícióban érzi magát az ügyben. A szlovák kormányfő szerint

több európai miniszterelnök is elismerte, hogy Szlovákia érvei nagyon erősek, és többen burkoltan jelezték: készek lehetnek támogatni a fellépést Brüsszellel szemben.

Szlovákia még áprilisban fordult az Európai Unió Bíróságához az orosz gázvásárlások tilalma miatt. Pozsony álláspontja szerint az intézkedés súlyosan sérti az ország gazdasági érdekeit, különösen úgy, hogy az ország hosszú távú szerződése 2034-ig érvényes az orosz gázszállításokra.

Fico hangsúlyozta: a pert nem az Európai Unió elleni támadásnak szánják, hanem gazdasági önvédelemnek. A miniszterelnök szerint az orosz gáz és olaj továbbra is kulcsszerepet játszik az európai gazdaság működésében, ezért veszélyesnek tartja a teljes leválást.

Szlovákia nem mond le az orosz gázról

Az ügy hátterében az EU januári döntése áll. Az Európai Unió Tanácsa január 26-án hagyta jóvá az orosz energiahordozók fokozatos teljes kitiltását. A döntés értelmében 2027. január 1-jétől teljesen megtiltják az orosz LNG behozatalát az EU-ba, míg a vezetékes földgáz importját 2027. szeptember 30-ig kell megszüntetni.

A rövid távú LNG-szerződésekre vonatkozó tilalom már 2026 áprilisában életbe lépett, a rövid távú vezetékes gázszerződéseket pedig legkésőbb 2026. június 17-ig le kell zárni.

Az energiapolitikai vita azért különösen érzékeny, mert több közép-európai ország gazdasága még mindig jelentős mértékben függ az orosz energiahordozóktól. Szlovákia mellett Magyarország is rendszeresen bírálta azokat a brüsszeli terveket, amelyek gyors és teljes leválást sürgetnek.