Vége, most fogyott el Washington türelme: nincs több orosz olaj, másfél milliárd ember érezheti meg a súlyos kiesést – bajban a nagyhatalom

Az amerikai pénzügyminisztérium áprilisban adott ki általános engedélyt arra, hogy az április 17-ig tartályhajókra rakodott orosz eredetű nyersolajat és kőolajtermékeket továbbra is értékesíthessék és szállíthassák.

A mentesség szombaton lejárt, és a tárca honlapján szombat estig nem jelent meg annak meghosszabbítása. A demokrata párti Jeanne Shaheen és Elizabeth Warren szenátor pénteken felszólította a kormányzatot, hogy ne hosszabbítsa meg a mentességet. Közös közleményükben úgy fogalmaztak: az intézkedés pénzügyi forrásokat biztosít Oroszországnak az ukrajnai háború finanszírozásához, miközben nincs bizonyíték arra, hogy csökkentené az árakat. Scott Bessent amerikai pénzügyminiszter korábban jelezte, hogy nem kívánja megújítani az engedélyt.

A Hormuzi-szoros feszültségét nem tudják enyhíteni

A Trump-adminisztráció az elmúlt hónapokban több intézkedéssel próbálta mérsékelni az iráni háború miatt megugró energiaárakat. Ezek közé tartozott az amerikai stratégiai olajtartalékból nyújtott kölcsön, a „Jones Act" néven ismert hajózási szabályozás ideiglenes felfüggesztése, valamint az orosz tengeri olajszállításokra adott

mentesség meghosszabbítása.

Donald Trump amerikai elnök pénteken, Pekingből hazatérve arról beszélt újságíróknak, hogy Hszi Csin-ping kínai elnökkel tárgyalt az iráni olajat vásárló kínai vállalatokkal szembeni szankciók esetleges enyhítéséről is. India jelenleg az orosz tengeri nyersolaj szállítmányok legnagyobb vásárlója, és beszerzései áprilisban és májusban rekordközeli szintre emelkedtek az amerikai mentességek nyomán.

Oroszország az egyik első nyertese az olajhelyzetnek

India szerepe közben felértékelődött az orosz olajpiacon. Újdelhi az amerikai mentességek nyomán rekordközeli mennyiségben vásárolt orosz nyersolajat, miközben a közel-keleti import a Hormuzi-szoros körüli fennakadások miatt visszaesett. Az ország emellett több orosz biztosítót is beengedett az indiai kikötőkbe érkező hajók biztosítási piacára, ami megkönnyítheti az orosz szállítmányok fogadását.A Reuters ágazati forrásai szerint márciusban Oroszország lett India első számú olajszállítója: az ország napi 4,5 millió hordó nyersolajat importált Oroszországból, ami majdnem kétszerese volt a februári mennyiségnek. Ezzel párhuzamosan a Közel-Keletről érkező indiai olajimport 61 százalékkal, napi 1,18 millió hordóra esett vissza,

az OPEC részesedése pedig 29 százalékra csökkent.

India korábban sürgősen kérte Washingtontól az ideiglenes engedély meghosszabbítását, arra hivatkozva, hogy nem tud azonnal leállni az orosz olaj vásárlásával. Az indiai kormány szerint a közel-keleti háború miatt kialakult energiapiaci bizonytalanság súlyos következményekkel járhat az ország 1,4 milliárd lakosára nézve, és az ellátási zavarok már a főzőgázpiacon is érezhetők.