Már megkezdődtek az első kapcsolatfelvételek az új magyar kormány tagjaival – erről beszélt az Izvesztyija című orosz lapnak adott interjújában Jevgenyij Sztanyiszlavov, Oroszország budapesti nagykövete.

Az orosz nagykövet szerint új korszak jöhet a magyar–orosz kapcsolatokban / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

A diplomata szerint

az egyeztetések „üzleti jellegűek és biztatóak”, Moszkva pedig továbbra is kész fenntartani az energetikai együttműködést Magyarországgal.

Az interjú részleteit az Orosz Föderáció Magyarországi Nagykövetsége is ismertette közösségi oldalán. Sztanyiszlavov hangsúlyozta: az orosz fél fontosnak tartja a kétoldalú kapcsolatok pragmatikus folytatását, különösen az energiaellátás területén, ugyanakkor komoly kihívásnak nevezte az Európai Unió korlátozó intézkedéseit.

A Magyar Nemzet szemléje szerint a nagykövet közölte, hogy Brüsszel tervei alapján 2028-tól megszűnhetnek az orosz vezetékes gázszállítások Magyarország irányába, ami jelentős hatással lehet a hazai energiaellátásra. Emellett szóba került a Barátság kőolajvezeték jövője is, amely továbbra is meghatározó szerepet tölt be Magyarország kőolajellátásában.

Sztanyiszlavov úgy fogalmazott: az új magyar kormány egyik legfontosabb feladata az lehet, hogy megőrizze az ország számára biztosított energetikai mentességeket, és garantálja az ellátásbiztonságot az egyre szigorodó uniós szabályozási környezetben.

Az interjúban a Paks 2 atomerőmű-beruházás is kiemelt témaként szerepelt. Az orosz diplomata szerint az új kabinet továbbra is elkötelezett az atomenergia alkalmazása mellett, ugyanakkor átvilágítja a projekthez kapcsolódó szerződéseket és pénzügyi dokumentumokat.

A nagykövet hangsúlyozta, hogy az orosz fél kész minden szükséges támogatást megadni annak érdekében, hogy a beruházás a tervezett menetrend szerint haladhasson tovább.

Az interjú különösen annak fényében figyelemre méltó, hogy az utóbbi időszakban több európai politikus és elemző is felvetette: az Európai Unió hosszabb távon ismét nyithat az orosz energiahordozók felé, amennyiben a gazdasági és ellátásbiztonsági szempontok ezt indokolják.