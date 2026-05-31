Betett az iráni háború az uniós szankcióknak - nem hatékony az orosz olajra kivetett ársapka, Brüsszel meghátrálni kényszerül
Az Európai Unió azt fontolgatja, hogy ideiglenesen befagyasztja az orosz olajra vonatkozó ársapkát, miközben a közel-keleti háború már a negyedik hónapjába lépett – értesült a Bloomberg.
A közösség tavaly egy dinamikus mechanizmust vezetett be annak érdekében, hogy az ársapka automatikusan, félévente az orosz Urals típusú nyersolaj átlagos piaci áránál 15 százalékkal alacsonyabb szintre kerüljön. A jelenlegi küszöbár hordónként 44,10 dollár, amelyet a nyár végén kellene felülvizsgálni.
Elszálltak az olajárak – felülvizsgálják az orosz olaj ársapkáját
Az ársapka értelmében az európai vállalatok nem nyújthatnak olyan szolgáltatásokat – például biztosítást vagy szállítást –, amelyek az árszint felett értékesített olajhoz kapcsolódnak.
- Az olajárak meredeken emelkedtek az iráni háború és a Hormuzi-szoros tényleges lezárása miatt.
- A júliusi felülvizsgálat eredményeként az ársapka várhatóan legalább 65 dollárra emelkedne hordónként, ami
- meghaladná a Hetek Csoportja (G7) által korábban közösen meghatározott 60 dolláros szintet.
A befagyasztás azt jelentené, hogy az ársapka a jelenlegi szinten maradna. A mérlegelt lehetőségek között szerepel az is, hogy a rendkívüli közel-keleti körülményekre tekintettel az év végéig felfüggesztik a dinamikus és automatikus emeléseket, illetve hogy
az esetleges emelést legfeljebb 60 dollárban korlátozzák, összhangban a G7 szintjével.
Jön az új szankciós csomag
Az intézkedés az EU legújabb szankciós csomagjának része lenne, amely a 21. ilyen csomag azóta, hogy Oroszország 2022-ben teljes körű inváziót indított Ukrajna ellen. Az EU célja, hogy június elején véglegesítse és hivatalosan is előterjessze az új intézkedéseket. A tagállamok nagyköveteit a múlt héten tájékoztatták a tervekről.
Az új szankciós csomagban vizsgált további intézkedések között szerepel
- több olyan bank,
- olajkereskedő,
- finomító és
- kriptodeviza-szolgáltató célba vétele,
amelyek harmadik országokban működve segíthetik Moszkvát az uniós korlátozások megkerülésében.
Emellett mintegy húsz további tartályhajó kerülhet szankciós listára abból az árnyékflottából, amelyre Oroszország az olajexportja során támaszkodik.
Később ezt a rendszert a cseppfolyósított földgázt (LNG) szállító hajókra is kiterjeszthetik, korlátozva a Kreml lehetőségét arra, hogy LNG-szállításokhoz is árnyékflottát építsen ki.
Az EU eddig több száz hajót szankcionált, és a jövőben azokat a hajókat is célba veheti, amelyek szolgáltatásokat nyújtanak ezeknek a tankereknek.
Ugyanakkor az új szankciók várhatóan nem tartalmaznak teljes körű tilalmat a tengeri szolgáltatásokra. Több tagállam továbbra is ellenzi ezt a lehetőséget a közel-keleti helyzet okozta piaci volatilitás miatt, különösen addig, amíg a lépést nem támogatja a teljes G7-csoport.
A források szerint az új csomag fő célja az orosz energiaexportból származó bevételek és a pénzügyi szektor további szorítása, valamint az orosz hadiipar ellátásának korlátozása.
A szankciók elfogadásához valamennyi tagállam támogatása szükséges, ezért a tervek még változhatnak.
A tengeri szállításban érdekelt országok, például Görögország, korábban többször is ellenezték az ársapkával kapcsolatos módosításokat, míg más fővárosok saját energia- és kereskedelmi érdekeikre hivatkozva fogalmaztak meg aggályokat.
Exportkorlátozások jöhetnek
A következő csomag egyéb javaslatai között szerepel kereskedelmi korlátozások bevezetése egyes kritikus ásványokra, fémekre és ércekre, amelyeket Oroszország a repülőgépiparában, illetve az ukrán városok elleni támadásokhoz használt drónok fejlesztésében alkalmaz. A célkeresztben lehetnek olyan technológiák is, mint a zavaró- és blokkolóberendezések.
Az EU exportkorlátozásokat fontolgat mintegy két tucat vállalat ellen is, köztük kínai, indiai, török és közép-ázsiai cégekkel szemben, amelyek állítólag továbbra is olyan tiltott termékeket szállítanak Oroszországnak, amelyek fegyverekben találhatók meg, vagy azok gyártásához szükségesek.