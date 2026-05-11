Putyin egyenesen megmondta Orbán Viktor szövetségesének, küldeni fog-e orosz olajat és gázt: ez vár Magyarországra is – a Tisza-kormányon és az EU-n múlik minden

Vlagyimir Putyin személyesen biztosította Robert Ficót arról Moszkvában, hogy Oroszország továbbra is készen áll Szlovákia energiaellátásának fenntartására. A kijelentés Magyarország számára is különösen fontos, mert a két ország gyakorlatilag ugyanazon infrastruktúrán keresztül kapja az orosz olajat és gázt: a kőolaj a Barátság vezetéken, a földgáz pedig a Török Áramlaton érkezik a térségbe. A következő években így nemcsak Pozsony, hanem Budapest energiaellátása is azon múlhat, hogy az Európai Unió és az új magyar kormány milyen irányba viszi az orosz energia leválasztásának kérdését.

Az orosz elnök szombaton, a második világháborús győzelem 81. évfordulójára rendezett moszkvai események alkalmából fogadta a szlovák miniszterelnököt. Putyin a találkozón nyíltan kijelentette: „Mindent megteszünk annak érdekében, hogy kielégítsük Szlovákia energiaigényeit” – írja a Reuters

Szlovákia az Európai Unión belül azon kevés országok közé tartozik, amelyek továbbra is jelentős mennyiségben vásárolnak orosz olajat és földgázt. A szlovák infrastruktúra történelmileg az orosz energiaszállításokra épült, ezért Pozsony régóta azt hangsúlyozza, hogy a teljes leválás rendkívül költséges és gazdaságilag kockázatos lenne.

Magyarország helyzete ebből a szempontból szinte teljesen párhuzamos Szlovákiáéval:

a magyar olajellátás döntő része szintén a szovjet időszakban kiépített Barátság kőolajvezetéken érkezik, míg az orosz földgáz túlnyomó része a Török Áramlaton keresztül jut el az országba.

Ez azt jelenti, hogy minden olyan európai döntés, amely az orosz energiahordozók további korlátozásáról szól, egyszerre érintheti Budapestet és Pozsonyt is.

Az Európai Unió egyre erősebben dolgozik azon, hogy 2027 végéig fokozatosan megszüntesse az orosz energiaimportot. Szlovákia emiatt már pert is indított az Európai Unió Bíróságán az orosz gázkivezetési terv ellen, arra hivatkozva, hogy az súlyos gazdasági károkat okozhat az országnak. Robert Fico kormánya szerint az energiaellátás biztonságát nem lehet pusztán politikai szempontok alapján kezelni.